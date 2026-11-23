أبوظبي في 23 نوفمبر/وام/ يبدأ مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الجولة الرابعة من برنامج EC-Global Roundtable في جمهورية الهند غدا (الثلاثاء) وتستمر حتى 28 نوفمبر الجاري، بمشاركة وفد يرأسه سعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام المركز ويضم نخبة من الخبراء المشاركين لدى المركز.

تتضمن الجولة سلسلة من اللقاءات والجلسات النقاشية مع عددٍ من المؤسسات البحثية والأكاديمية، وذلك في إطار توسيع دائرة التواصل مع مراكز الفكر الهندية، وتعزيز الحوار وتبادل الرؤى حول القضايا والتحولات الإقليمية والدولية.

تشمل الجولة الرابعة لقاءات مع مؤسسات بحثية وفكرية هندية تتنوع مجالات اهتمامها بين الاقتصاد، والعلاقات الدولية، والدراسات الاستراتيجية والدفاعية؛ إذ يتضمن برنامجها جلسة نقاشية مع المؤسسة البحرية الوطنية، وأخرى متخصصة في القضايا الجيواقتصادية مع مجلس التفاهم الاقتصادي الدولي، إلى جانب لقاءات مع مؤسسة أوبزرفر للأبحاث ومؤسسة فيفيكاناندا الدولية، فضلًا عن جلسات نقاشية مع كلية الدراسات الدولية بجامعة جواهر لال نهرو، ومعهد مانوهار باريكار للدراسات والتحليلات الدفاعية.

ويتضمن البرنامج لقاءً مع وزارة الشؤون الخارجية الهندية، بما يوسّع نطاق الحوار مع المؤسسات المعنية بالسياسة الخارجية وصنع القرار، إلى جانب مراكز الفكر والمؤسسات البحثية والأكاديمية.

وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي أهمية الجولة الرابعة من البرنامج في تعزيز التواصل المعرفي مع مراكز الفكر والمؤسسات البحثية الهندية، مشيرًا إلى أن اختيار الهند محطةً جديدة للبرنامج يأتي في إطار توسيع نطاق الحوار مع المؤسسات المؤثرة في إنتاج المعرفة والتحليل الاستراتيجي، والاستفادة من تنوع المقاربات البحثية تجاه القضايا والتحولات الإقليمية والدولية.

وأوضح سعادته أن برنامج EC-Global Roundtable يمثل أحد مسارات الدبلوماسية المعرفية التي يتبناها المركز، من خلال بناء حوار مؤسسي مستدام يقوم على تبادل الرؤى والخبرات، وتطوير فهم متبادل للتحديات الإقليمية والدولية، بما يعزز إسهام مراكز الفكر في دعم صناعة السياسات واستشراف التحولات المستقبلية.

يضم الوفد سعادة ناصر حسن الشيخ، والدكتور حبيب الملا، والدكتور عبدالخالق عبدالله، الخبراء المشاركين لدى المركز، والدكتور خالد النقبي، خبير حوار لدى المركز، ومحمد باهارون، مدير عام مركز دبي لبحوث السياسات العامة (بحوث)، إلى جانب عدد من الباحثين والمتخصصين بالمركز، من بينهم عبيد الزعابي، مدير قطاع الدراسات والبحوث الاستراتيجية، ومحمد الظهوري، نائب مدير القطاع، وفاطمة الزيودي، الباحثة في شؤون الشرق الأوسط، وشيماء الطنيجي، الباحثة الاقتصادية بالمركز.

وأكد سعادة ناصر حسن الشيخ، الخبير المشارك لدى المركز أهمية البعد الجيواقتصادي في الحوار مع المؤسسات البحثية الهندية، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحولات متسارعة في أنماط التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد.

وأوضح أن تبادل الرؤى بشأن هذه التحولات يتيح فهمًا أعمق للعلاقة بين المتغيرات الاقتصادية والتوازنات الاستراتيجية، ويسهم في تطوير مقاربات بحثية أكثر شمولًا لتقييم التحديات والفرص المستقبلية.

وأكد الدكتور حبيب الملا أهمية تناول التحولات الدولية من منظور يجمع بين الأبعاد الاستراتيجية والقانونية، مشيرًا إلى أن فهم القضايا الإقليمية والدولية يتطلب النظر في الأطر القانونية والمؤسسية التي تحكم العلاقات بين الدول.

وأضاف أن الحوار مع مراكز الفكر والمؤسسات الأكاديمية يتيح تبادل الخبرات والمقاربات حول هذه الأبعاد، ويدعم بناء فهم أشمل للتحديات التي تواجه النظام الدولي.

بدوره، أوضح الدكتور عبدالخالق عبدالله، أن أهمية الجولة الرابعة تنبع من بروز الإمارات كقوة إقليمية صاعدة، ومن المكانة المتنامية للهند في المشهدين الإقليمي والدولي، في وقت تتزايد فيه أهمية آسيا بوصفها مركزًا رئيسيًا للتفاعلات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية.

وأشار إلى أن فهم التحولات الكبرى التي يشهدها العالم لا يكتمل دون الاستماع إلى الرؤى التي تتشكل داخل الفضاء الآسيوي نفسه؛ إذ يتيح الحوار المباشر مع مراكز الفكر الهندية الاطلاع على قراءة النخب البحثية لهذه التحولات، ومناقشة أوجه التقارب والاختلاف في التقديرات الاستراتيجية، بعيدًا عن الاكتفاء بمنظور واحد للأحداث.

وفيما يتعلق بأهمية الحوار المعرفي، أوضح الدكتور خالد النقبي أن القيمة الأساسية لهذه اللقاءات ضمن البرنامج تتمثل في إتاحة مساحات للنقاش المتعمق بين باحثين وخبراء ينطلقون من خلفيات ومقاربات فكرية متنوعة.

وأشار إلى أن هذا التنوع يتيح مراجعة الافتراضات، وفهم المنطلقات التي تستند إليها المواقف المختلفة، بما ينقل الحوار من مجرد عرض الأفكار إلى اختبارها وتحليلها، ويمنح المشاركين فهمًا أكثر عمقًا للقضايا المطروحة.

فيما رأى محمد باهارون أن تنظيم جولة من برنامج EC-Global Roundtable في الهند يرتبط بكون الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند تمثل التجربة الأولى والأكثر تكاملًا ضمن الشراكات الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، وهو ما يقتضي الحوار حول تطوير هذه الشراكة وتعميقها.

تأتي الجولة الرابعة امتدادًا لسلسلة جولات نظمها المركز ضمن برنامج EC-Global Roundtable، شملت إيطاليا في الجولة الأولى، وألمانيا والمملكة المتحدة في الثانية، وأستراليا واليابان والصين وكوريا الجنوبية في الثالثة، في مسار يعكس حضورًا بحثيًا إماراتيًا متواصلًا في دوائر الفكر والتحليل الاستراتيجي، ويضع الحوار المباشر مع المؤسسات المنتجة للمعرفة في صميم جهود المركز لبناء فهم أعمق للتحولات الإقليمية والدولية.