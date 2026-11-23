أبوظبي في 23 نوفمبر/وام/ أصدرت "سبيس 42"، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز SPACE42، و"مايكروسوفت الإمارات" تقريراً مشتركاً بعنوان "الذكاء الاصطناعي الجيومكاني ذاتي التنفيذ والقيادة (Agentic AI) في العمل الحكومي: الجاهزية والتبنّي وتحقيق القيمة في الأسواق الناشئة".

يسلّط التقرير الضوء على تشتّت المعلومات بين المؤسسات باعتباره أحد أبرز التحديات التي تحدّ من قدرة الحكومات على الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي الجيومكاني في تطوير الخدمات العامة. ويؤكد أن ربط البيانات الموثوقة وتكاملها بين المؤسسات من شأنه تعزيز قدرة الحكومات على اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفاعلية في مجالات حيوية، من بينها الاستجابة للكوارث والتخطيط الحضري وإدارة البنية التحتية.

وأعدّت "جيوسبايشال وورلد" (Geospatial World) التقرير بصفتها الشريك البحثي والمعرفي، بالاستناد إلى استطلاع شمل أكثر من 1,200 مؤسسة في 59 دولة، إلى جانب تقييمات للجاهزية في 15 سوقاً. ويرصد التقرير مدى تقدّم الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا في تبنّي الذكاء الاصطناعي الجيومكاني ذاتي التنفيذ والقيادة وتوظيفه في أعمالها، مع تسليط الضوء على المبادرات والخطط التي وصلت إلى مراحل متقدّمة من التطبيق.

وفي تعليقه على إطلاق التقرير، قال حسن الحوسني، الرئيس التنفيذي لوحدة الحلول الذكية في "سبيس 42" إن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي الجيومكاني ذاتي التنفيذ والقيادة تكمن في قدرته على تسريع الاستجابة على أرض الواقع، واختصار الوقت الفاصل بين رصد الأحداث عبر الأقمار الاصطناعية واتخاذ القرارات الحكومية المناسبة ، ومن هذا المنطلق، نعمل مع شركائنا في الجهات الحكومية على تطوير قدرات متقدّمة تجمع بين التقنيات الجيومكانية ورصد الأرض، بما يتيح تحويل البيانات إلى إجراءات عملية خلال ساعات بدلاً من أسابيع، ضمن منظومة عمل موثوقة وواضحة المسؤوليات. ويؤكد التقرير أن الاستثمار في تكامل هذه القدرات يمثّل خطوة أساسية لتمكين الحكومات من تعزيز جاهزيتها ورفع كفاءة استجابتها، وترسيخ ريادتها في هذا المجال.

من جانبها، ذكرت إيفون شبيب، مدير شؤون الصحة والقطاع العام لدى "مايكروسوفت الإمارات" أن البيانات الجيومكانية تعد من أقوى الأدوات التي تملكها الحكومات لخدمة مجتمعاتها، فهي تتيح لها رصد الفيضانات قبل وصولها إلى المناطق المأهولة، وتوجيه الموارد إلى حيث تشتدّ الحاجة إليها، وتخطيط المدن والبنية التحتية بما يلبّي احتياجات الأجيال المقبلة. ويُظهر هذا التقرير أن الفرصة لا تكمن في التوسّع في استخدام الذكاء الاصطناعي، بل في الربط بين المعلومات التي تمتلكها الحكومات بطرق موثوقة وآمنة وخاضعة للمساءلة، ونؤمن في ’مايكروسوفت" بأن الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يساعد في التصدّي لأكبر التحديات التي تواجه مجتمعاتنا، مع بقاء الكلمة الفصل للإنسان في القرارات الأشدّ أهمية. ونفخر بدعم حكومات المنطقة في توظيف هذه المعلومات بما يعود بالنفع على الأفراد والكوكب.

وتكشف نتائج الاستطلاع عن تحديات رئيسية تواجه الحكومات في الانتقال من المشاريع التجريبية إلى التطبيق العملي للذكاء الاصطناعي الجيومكاني ذاتي التنفيذ والقيادة، إذ أفاد 63% من المشاركين بأن استخدام هذه التقنية لا يزال محصوراً في مشاريع تجريبية منفصلة. كما أظهر التقرير أن نقص مجموعات البيانات الموثوقة والمعتمدة يشكّل أحد أبرز العوائق أمام توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الحكومية، في حين أشارت 84% من المؤسسات إلى محدودية الرؤية الشاملة لسير العمل بين إداراتها وأقسامها. وتؤكد هذه النتائج أن نجاح الحكومات في الانتقال إلى التطبيق الفعلي لهذه التقنيات يتطلب تكامل البيانات الموثوقة وتعزيز الترابط بين مختلف العمليات المؤسسية، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر كفاءة وفاعلية.

ويرى المشاركون في الاستطلاع أن الربط بين المعلومات يتيح أكبر فرصة لتحسين مسارات العمل. ويتوقّع 99% من المشاركين أن يحقّق ذكاء القرار أكبر المكاسب، مقابل النسبة نفسها التي تتوقّع تحقيق أكبر المكاسب من دمج البيانات. ويظلّ الإشراف البشري أساسياً لتحقيق هذه التطلّعات. فقد تراوحت نسبة مؤيّدي المراجعة البشرية الإلزامية للإجراءات عالية المخاطر بين 86% و100% بحسب فئة المشاركين، فيما أيّد 71.5% من المشاركين اعتماد برنامج تحوّل يشمل المؤسسة بأكملها. وتشير النتائج إلى نهج يتيح للحكومات ربط البيانات وصنع القرار، مع الاحتفاظ يصلاحية القرارات المتعلقة بالإجراءات عالية المخاطر بيد الإنسان.

ويقدّم التقرير خارطة طريق عملية تساعد القيادات الحكومية على الانتقال من المراحل التجريبية إلى التبنّي الفعلي لهذه التقنيات، عبر أربع مراحل تبدأ ببناء الثقة، وإثبات الجدوى، ثم تعزيز التكامل بين المؤسسات، وصولاً إلى تنسيق عملية اتخاذ القرار على نطاق واسع. ويوصي التقرير بالتوسّع التدريجي في منح أنظمة الذكاء الاصطناعي صلاحيات العمل بصورة مستقلة، مع الحفاظ على الإشراف البشري وسلطة اتخاذ القرار، وتعزيز آليات الحوكمة والمساءلة بالتوازي مع دمج هذه التقنيات في العمليات الحكومية.

ويسلّط التقرير الضوء على مجموعة من المجالات ذات الأولوية التي تتيح للحكومات الاستفادة المبكرة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي الجيومكاني ذاتي التنفيذ والقيادة، لا سيما تلك المرتبطة بالحياة اليومية للسكان والبنية التحتية والبيئة. وتشمل هذه المجالات إدارة الكوارث والرصد البيئي، ومراقبة الامتثال لاشتراطات الأراضي والمباني، وإدارة أصول البنية التحتية والعمليات الحضرية، إلى جانب قطاع النقل. وتبرز هذه التطبيقات فرصاً عملية لتوظيف التقنية في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات المجتمع.