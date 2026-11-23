أبوظبي في 23 نوفمبر/وام/ يشارك اتحاد الإمارات للصقور، للعام الثاني على التوالي، في معرض العين الدولي للصيد والفروسية، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر الجاري.

تأتي مشاركة الاتحاد بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، رئيس اتحاد الإمارات للصقور، ومتابعة معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، نائب رئيس اتحاد الإمارات للصقور.

يستعرض الاتحاد خلال مشاركته أبرز بطولاته ومبادراته الهادفة إلى تطوير رياضة الصقور، وتعزيز الوعي بقيمتها التاريخية، ونقل خبراتها إلى الأجيال المقبلة، إلى جانب إبراز تجربته في صون الموروث الوطني، مستفيداً من المكانة التي رسخها المعرض في نسخته الأولى، التي شهدت مشاركة 12 دولة واستقطبت 116,617 زائراً.

ويقدم جناح الاتحاد عرضاً لمسيرة بطولاته وفعالياته الرياضية، وفي مقدمتها سباقات التلواح التمهيدية، وكأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور، وكأس الاتحاد لسباقات الصقور، وأشواط درع الإنتاج الوطني، وكأس فزاع لسباقات الصقور، إلى جانب المبادرات الموجهة لدعم الصقارين وإعداد الأجيال الناشئة.

ويسلط الاتحاد الضوء على «وثيقة مبادئ الشيخ زايد في الصقارة»، التي أُطلقت مؤخراً بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالتزامن مع الذكرى الخمسين لانعقاد المؤتمر العالمي الأول للصقارة في أبوظبي عام 1976، لتكون مرجعية شاملة لتطوير رياضة الصقور، وترسيخ مبادئ الرفق بالصقر، وصون الموروث، ونقل المعارف بين الأجيال، وحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز النزاهة الرياضية.

ويتضمن الجناح التعريف بوثيقة «ناموسك يهمنا»، الهادفة إلى تسهيل مشاركة صقاري دولة الإمارات في بطولات وسباقات الصقور الدولية، إضافة إلى مسابقة «ربّب طيرك» المخصصة لإعداد وتأهيل الصقارين الناشئين من الجنسين، وتنمية مهاراتهم وترسيخ أخلاقيات الصقارة والرفق بالصقر، بما يسهم في الحفاظ على الموروث الوطني ونقله إلى الأجيال المقبلة.

وأكد راشد بن مرخان، الأمين العام للاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور، أن المشاركة الفاعلة في الفعاليات المتخصصة تمثل ركناً أساسياً في عمل الاتحاد، وتسهم في تحقيق أهدافه وتعزيز ارتباط شباب الإمارات والأجيال الصاعدة برياضة الصقور، بوصفها أحد أبرز رموز الهوية الوطنية ومظهراً أصيلاً للاعتزاز بالموروث الثقافي والعادات والتقاليد الإماراتية.