عجمان في 23 نوفمبر / وام / وقّعت دائرة المالية في عجمان اتفاقية تعاون مع معهد إدارة المشاريع – فرع الإمارات العربية المتحدة، بهدف تطوير القدرات المهنية لكوادرها والارتقاء بمنهجيات إدارة المشاريع، وتعزيز تبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يدعم التميز المؤسسي ويرسخ الريادة في العمل المالي الحكومي.

وقّع الاتفاقية عبدالغفار الخاجة، مدير إدارة الحسابات المركزية بالدائرة، والدكتورة أمينة عبد الرحيم، رئيسة فرع الإمارات العربية المتحدة لمعهد إدارة المشاريع.

تشمل الاتفاقية تنظيم برامج تدريبية وورش عمل تخصصية وفق احتياجات الدائرة وتعريف كوادرها بمسارات الشهادات المهنية وإتاحة فرص المشاركة في المجموعات الدراسية وبرامج الإرشاد المهني إلى جانب تبادل الخبرات في إدارة المشاريع والبرامج والمحافظ وتوظيف المعايير المهنية التي يقدمها المعهد لتطوير منظومة إدارة المشاريع بالدائرة.

كما تتيح الاتفاقية للدائرة مشاركة تجاربها وممارساتها في إدارة المشاريع الحكومية ضمن فعاليات المعهد وتعزيز حضورها في المبادرات ذات الأثر المجتمعي المتوافقة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.