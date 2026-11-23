العين في 23 نوفمبر/وام/أحرز الجواد "نزاع الوثبة"، لياس للسباقات، بإشراف إيريك ليجري، وقيادة صموئيل ليجري لقب الشوط الخامس للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، (إنتاج الإمارات) عمر 4 سنوات، لمسافة 1600 متر، وجوائزه 70 ألف درهم، في السباق الثاني للخيول العربية مساء أمس على مضمار نادي العين، والمؤلف من 8 أشواط.

شهد السباق مشاركة 112 من الخيول العربية الأصيلة، وبلغت جوائزه 515 ألف درهم، وفاز الجواد "مكنون" للشيخة إليازية بنت سلطان آل نهيان، بإشراف المدربة ميثاء السويدي، بالشوط الرابع الرئيسي للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1800 متر، وجوائزه 85 ألف درهم.

وحقق المهر"مستر فيالتيه" لمربط العين، بإشراف سالم المرر، وقيادة برناردو بينيرو، لقب الشوط السابع للخيول المبتدئة، عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر، وجوائزه 70 ألف درهم.

وتوّج الجواد "الاتحاد" للمزروعي ريسنج، بإشراف سيف المزروعي، وقيادة سيف البلوشي، بلقب الشوط الأول لمسافة 2000 متر، للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 70 ألف درهم.

وتفوق الجواد "من بوظبي الحذر" لمحمد حارب العتيبة، بإشراف قيس عبود، وقيادة جوليس موبيان، في الشوط الثاني للخيول العربية الأصيلة، عمر 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1800 متر، وفاز بلقب سباق كأس الوثبة "ستاليونز" لملاك الإسطبلات الخاصة "القسم الأول"، وجوائزه 40 ألف درهم.

وأهدى "مبادر" لمحمد مصبح المزروعي، الثنائية للمدرب قيس عبود، والفارس حوليس موبيان في الشوط الثالث للخيول عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر، على لقب سباق كأس الوثبة "ستاليونز" لملاك الإسطبلات الخاصة "القسم الثاني"، وجوائزه 40 ألف درهم.

وتمكنت المهرة "هيرا داسبيل" لأحمد عبد الله مسفر الظاهري، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي من حصد لقب الشوط السادس للمهرات المبتدئات، عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر، وجوائزه 70 ألف درهم.

ومنحت الفرس "أي آر أميرا" لعرار الظاهري، وقيادة عبد العزيز البلوشي، الثنائية للمدرب إبراهيم الحضرمي، في الشوط الثامن والختامي، للخيول عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1000 متر، وجوائزه 70 ألف درهم.

وتوج الفائزين محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية والرماية، وعلي فاروق مدير الفروسية بالنادي.