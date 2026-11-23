أبوظبي في 23 نوفمبر/وام/ اختتمت أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية برنامج «النوخذة الصغير»، الذي نظمته بدعم من هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة نحو 40 طالباً، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة، بهدف تنمية مهارات الأطفال وتعزيز ارتباطهم بالموروث البحري الإماراتي.

وشهد اليوم الختامي للبرنامج توزيع شهادات اجتياز المستوى الأول (Level 1) في الإبحار الشراعي الحديث والتراثي على الطلبة، بعد استكمالهم متطلبات المستوى، بما يمثل خطوة أولى في مسيرتهم لاكتساب مهارات الإبحار والمعارف البحرية الأساسية.

تضمن البرنامج أنشطة تعليمية وتدريبية عرّفت المشاركين بأساسيات الإبحار الشراعي الحديث والتراثي، وأسهمت في تنمية مهاراتهم الجسدية والاجتماعية، وتعزيز الثقة بالنفس وروح التعاون والعمل الجماعي، من خلال تجارب عملية جمعت بين التعلم والترفيه في بيئة آمنة ومحفزة.

يأتي تنظيم البرنامج ضمن المبادرات المجتمعية لنادي أبوظبي للرياضات البحرية الرامية إلى توسيع مشاركة الأطفال في الأنشطة الرياضية والتعليمية.

فيما تواصل أكاديمية النادي تطوير برامجها المتخصصة لاكتشاف المواهب الناشئة، وترسيخ القيم الوطنية، وتعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع.

وأكد خليفة محمد السويدي، مدير أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن برنامج «النوخذة الصغير» يجسد حرص النادي على توظيف الرياضات البحرية في دعم نمو الأطفال وتنمية قدراتهم، من خلال مبادرات تجمع بين التعليم والتدريب والمحافظة على الموروث الوطني.

وقال إن مشاركة الأكاديمية في أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة، ونجاح الطلبة في اجتياز المستوى الأول في الإبحار الشراعي الحديث والتراثي، يعكسان أهمية إتاحة الفرصة للأطفال لاكتساب مهارات جديدة منذ الصغر، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وارتباطهم بالبحر بوصفه جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية.