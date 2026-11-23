الشارقة في 23 نوفمبر/وام/ وقّعت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" ومجمع الشارقة للفضاء والفلك مذكرة تفاهم لتعزيز السياحة الفلكية في الإمارة وفتح آفاق جديدة للتكامل بين السياحة والعلوم والثقافة في خطوة تستهدف تنويع الخيارات السياحية التي تقدمها الإمارة والاستفادة من مقوماتها الطبيعية والمعرفية لتطوير تجارب جديدة تواكب اهتمامات الزوار وتطلعاتهم.

تجمع الشراكة بين خبرة "شروق" في تطوير الوجهات السياحية والثقافية والإمكانات العلمية والبحثية لمجمع الشارقة للفضاء والفلك بهدف توظيف المعرفة العلمية في تطوير برامج وأنشطة سياحية وتعليمية والاستفادة من المقومات الطبيعية وتجارب رصد النجوم القائمة في منتزه مليحة الوطني بما يتيح للعائلات والطلبة والزوار فرصاً أوسع للتعلّم والاكتشاف.

وقّع مذكرة التفاهم في مقر المجمع كلٌّ من سعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لـ "شروق" و الدكتور حميد مجول النعيمي مدير المجمع.

وقال سعادة أحمد عبيد القصير إن قطاع السياحة يشهد تطوراً مستمراً ونحرص في شروق على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات المتخصصة انطلاقاً من إيماننا بأن تطوير الوجهات لا يقتصر على الاستثمار في مرافقها بل يشمل الاستفادة من خبرات القطاعات المختلفة لتقديم قيمة مضافة للزوار ويتيح تعاوننا مع مجمع الشارقة للفضاء والفلك الجمع بين خبراتنا في تطوير الوجهات والإمكانات العلمية للمجمع بما يدعم جهودنا المستمرة للارتقاء بتجارب ضيوفنا مع الحفاظ على الهوية الطبيعية والثقافية التي تتميز بها الشارقة".

من جانبه أكد الدكتور حميد مجول النعيمي أن الشراكة مع "شروق" خطوة استراتيجية نحو توسيع آفاق السياحة الفلكية والفضائية في إمارة الشارقة وتحويل علوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك إلى تجارب معرفية وتفاعلية تثري تجربة الزوار من الجامعات والمدارس وعامة الناس وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة لاكتشاف أسرار الكون.

تشمل مجالات التعاون إعداد وتنفيذ برامج وأنشطة ثقافية وعلمية متخصصة في علوم الفضاء والفلك وتنظيم فعاليات مشتركة لتبادل الخبرات والمعارف إلى جانب التعاون في مجالات البحوث والدراسات والرصد الفلكي وإمكانية إصدار مواد علمية وتعليمية وثقافية مشتركة تسهم في نشر المعرفة وتعزيز اهتمام المجتمع بهذه العلوم.