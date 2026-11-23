العين في 23 نوفمبر/وام/ ناقشت جلسة حوارية أقيمت ضمن فعاليات مهرجان العين للكتاب 2026، تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الطب.

عقدت الجلسة على المسرح الرئيس للمهرجان تحت عنوان "من الطبيب إلى الذكاء الاصطناعي: كيف ستتغير الرعاية الصحية؟" بالتعاون مع مجموعة برجيل القابضة، و تضمنت مجموعة واسعة من المعلومات الطبية حول عالم الجراحة التجميلية، حيث استضافت استشاري الجراحة التجميلية الدكتور عمر العامري، وحاورته الدكتورة عائشة المهري، الرئيس التنفيذي لمنطقة العين في المجموعة، بحضور سعادة الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري وجمع من الأجيال الشابّة والمهتمّين.

وتناول الحوار، في العين سكوير، مسيرة الدكتور عمر العامري بوصفه من الكفاءات الوطنية التي عملت بتفانٍ في المجال الطبي العسكري، موضحاً أن تخصّصه في الجراحة التجميلية يشمل الجراحة الترميمية، وعلاج الإصابات وجروح الحروب، وأنه حاصل على اعتمادين من البورد الفرنسي والأوروبي، ويشغل منصب نائب رئيس جمعية الإمارات لجراحة التجميل.

وأكد العامري أن الذكاء الاصطناعي بات حاضراً بقوة في الرعاية الصحية، ويبدأ أثره منذ حجز المواعيد عبر التطبيقات الذكية بدلاً من الانتظار الطويل، مروراً بتسهيل وصول الطبيب إلى السجل الصحي للمريض وتاريخه الطبي والحساسية والأدوية خلال دقائق قبل بدء الكشف ما يتيح للطبيب تخصيص وقت أطول وأكثر فاعلية للتشخيص والتواصل المباشر مع المريض.

وقال العامري إن الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة وليس بديلاً عن الطبيب، مؤكداً أن القرار الطبي يبقى بيد الطبيب، غير أن الطبيب الذي لا يواكب أدوات الذكاء الاصطناعي قد يجد نفسه متأخراً مقارنة بمن يوظفها بكفاءة، وشدد على أن الاعتماد الكامل وغير العلمي على الذكاء الاصطناعي من دون وعي طبي سليم يمثل خطورة، في حين يختصر توظيفه الصحيح المسافات ويكشف تفاصيل دقيقة قد تغيب عن النظر، مستشهداً بدراسة أُعلنت في العام 2026 حول استخدام الذكاء الاصطناعي في فحص "الماموجرام" لسرطان الثدي، والتي أظهرت ارتفاع حساسية النتائج من 74% في التشخيص التقليدي إلى 81% عند الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر، مع بقاء دور طبيب الأشعة أساسياً في القراءة والتشخيص.

وحول تجربة المريض ورحلة العلاج، أوضح العامري كيف أسهمت الحلول الذكية في جعل الرحلة أكثر سلاسة من حجز الموعد ومعرفة بيانات الطبيب ومواعيده إلى سرعة الاطلاع على الملف الطبي والتركيز المباشر على سبب الزيارة وخطة العلاج، كما تناول التحديات والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خارج الأطر الطبية المعتمدة، محذراً من الثغرات الأمنية لبيانات المستخدمين وصورهم عند استخدام تطبيقات غير موثوقة، ومن الفروق البيولوجية والبيئية بين الشعوب والمناطق التي تجعل بعض التطبيقات المصممة في بيئات أخرى غير ملائمة محلياً، داعياً إلى الاعتماد على المنصات والأنظمة المعتمدة رسمياً.

وأكد العامري أن دعم القيادة الرشيدة والاستثمار في الكوادر البشرية والتقنيات الحديثة أسهم في تعزيز مكانة الدولة في هذا القطاع الحيوي والمهمّ، مستشهداً بمنظومة "ملفي" في أبوظبي التي تربط المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة وتتيح الوصول الفوري إلى بيانات المريض وتقاريره، وإلى سياسات دائرة الصحة في أبوظبي المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، موجهاً في ختام الجلسة رسالة إلى الأجيال الشابة وجيله بضرورة مواكبة علوم الذكاء الاصطناعي والاستثمار في الفرص التعليمية والتخصصية المتاحة لخدمة الوطن والمجتمع.