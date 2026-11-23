دبي في 23 نوفمبر /وام/ نظمت وزارة تمكين المجتمع بالتعاون مع الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل انتشار التسلح ووكالة الإمارات للمساعدات الدولية ووحدة المعلومات المالية ملتقى "شركاء في حماية العطاء: تكامل الأدوار وعي بالمخاطر أثر مستدام" في مجلس الخوانيج بإمارة دبي بمشاركة ممثلين عن مؤسسات النفع العام والجهات الرقابية والمختصة في الدولة.

جاء تنظيم الملتقى في إطار جهود الوزارة لتعزيز الوعي بمخاطر الاستغلال في تمويل الإرهاب ورفع مستوى جاهزية مؤسسات النفع العام للمتطلبات الرقابية والمعايير الدولية ذات الصلة إلى جانب دعم التنسيق المتكامل وتبادل الخبرات العملية مع الجهات المختصة بما يسهم في حماية العمل الخيري والإنساني المشروع وصون موارده وضمان استدامة أثره.

وأكدت سعادة عائشة يوسف وكيل وزارة تمكين المجتمع أهمية دور مؤسسات النفع العام في البعد الاستراتيجي الذي يعزز من تطوير منظومة التنمية والتمكين و لما تؤديه من دور محوري في دعم الأولويات الوطنية والتماسك المجتمعي وترسيخ قيم العطاء والتكافل مشيرة إلى أن أهمية هذه المؤسسات لا تقتصر على ما تقدمه من مبادرات وخدمات وإنما تمتد إلى دورها كشريك فاعل في إحداث أثر اجتماعي وتنموي مستدام.

وأضافت يوسف أن حماية مؤسسات النفع العام المعنية بجمع أو تلقي أو تقديم التبرعات التي يبلغ عددها " 95" في الدولة من مخاطر سوء الاستغلال تمثل مسؤولية مشتركة وضرورة للحفاظ على رسالتها المجتمعية ومصداقيتها وضمان وصول مواردها إلى مستحقيها وتحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها لافتةً إلى أهمية تكامل الأدوار ووضوحها بين المؤسسات والجهات الرقابية والمختصة وتعزيز الوعي بالمتطلبات والإجراءات الوقائية بما يتيح لهذه المؤسسات مواصلة أداء دورها بثقة وكفاءة .

ومن جهته قال سعادة حامد سيف الزعابي الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح إن للعمل الخيري والإنساني مكانة راسخة في دولة الإمارات وإن حمايته من الاستغلال في تمويل الإرهاب تصون ثقة المتبرعين وتدعم قدرة المنظمات غير الهادفة للربح على مواصلة برامجها وإيصال المساعدات إلى مستحقيها.

وأضاف الزعابي أن الأمانة العامة عملت مع الجهات المعنية في إطار الاستراتيجية الوطنية للفترة 2024–2027 على تعزيز الكشف المبكر عن مؤشرات تمويل الإرهاب وتنسيق العمل بين الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون بما يتيح تبادل المعلومات واتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب .. مشيرا إلى أن تحديث الإطار التنظيمي للمنظمات غير الهادفة للربح يدعم تطبيق تدابير وقائية تراعي طبيعة أنشطتها ومستوى تعرضها للمخاطر.

وثمّن سعادته جهود وزارة تمكين المجتمع في تنظيم الملتقى وإعداد الأدلة الإرشادية وتوعية القطاع ...مؤكداً أهمية الاستفادة من الخبرة الميدانية للمنظمات في تحديد احتياجات التدريب ودور المؤسسات المالية في تيسير التحويلات المشروعة عبر القنوات الرسمية بما يدعم استمرار وصول المساعدات في إطار البرامج الإنسانية داخل الدولة وعبر الحدود.

وناقش الملتقى جاهزية وفهم مؤسسات النفع العام لمخاطر تمويل الإرهاب المرتبطة بالقطاع والتعريف بمعايير مجموعة العمل المالي /FATF/إلى جانب توضيح أدوار المنظمات والجهات الرقابية واستعراض مؤشرات الاشتباه وأساليب الاستغلال وسبل الوقاية منها بالإضافة إلى مناقشة آليات حماية المساعدات الخارجية وتعزيز متابعتها والتنسيق الدوري لمواجهة المخاطر والتحديات العملية.

كما تم استعراض نتائج التقييم الوطني للمخاطر وانعكاساتها على مؤسسات النفع العام والمتطلبات الدولية والنهج القائم على المخاطر والتدابير المتناسبة في عمل المنظمات والتوجهات والممارسات الرقابية وحماية المساعدات الخارجية وتعزيز متابعتها بالإضافة إلى مخاطر الاستغلال في تمويل الإرهاب وسبل الوقاية منها وأبرز التوصيات التي تدعم تطوير الممارسات وتعزز حماية القطاع.