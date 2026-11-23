أبوظبي في 23 نوفمبر/وام/ تشارك (كراكال)، الشركة التابعة لمجموعة إيدج والرائدة إقليمياً في تصميم وتصنيع الأسلحة الخفيفة عالية الأداء، مجدداً في معرض العين الدولي للصيد والفروسية (AAIHEX 2026) الذي ينطلق بعد غد (الأربعاء) بصفتها راعي الأسلحة في دورته الثانية.

تعرض كراكال خلال مشاركتها مجموعتها الكاملة من المسدسات والبنادق التجارية، إلى جانب ذخائر العيارات الصغيرة التي تنتجها شركتها التابعة "كراكال للذخائر الخفيفة"، المصنع الوحيد لذخائر العيارات الصغيرة في دولة الإمارات.

وسيكون زوار المعرض على موعد مع استكشاف مجموعة من بنادق الصيد الفاخرة من Merkel، الشركة الألمانية التابعة لكراكال، والتي تمتلك إرثاً يمتد لأكثر من 100 عام في تصنيع البنادق الرياضية المتوازنة وعالية الدقة.

وقال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لـ "كراكال": "تجسد عودتنا إلى العين للمشاركة في الدورة الثانية من المعرض أهمية مجتمع الصيد والرماية الرياضية في المنطقة بالنسبة لنا .. فمسدساتنا وبنادقنا التجارية تُصمم وتُصنع في دولة الإمارات، ومع الذخائر التي تنتجها كراكال للذخائر الخفيفة محلياً، فإنها تعكس التزامنا بتلبية تطلعات عشاق الصيد والرماية الذين يسهمون في الحفاظ على إرث الصيد العريق في الدولة ونقله إلى الأجيال المقبلة".

وستضم مجموعة Merkel المعروضة طرازات Helix Speedster وHelix Black وHelix Noblesse، إلى جانب عدد من إصدارات Chayeh Z20 وChayeh Z22 “Saktoon” من شركة Liwa Arms.