دبي في 23 نوفمبر/وام/ أطلقت «الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي» المعروفة سابقا بـ "الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي" هويتها المؤسسية الجديدة تحت اسم (مَير) في خطوة تعكس تطور توجهاتها الاستثمارية وتوسّع نطاق عملها لمواكبة التحولات في منظومات الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي في الدول العربية.

يأتي إطلاق الهوية الجديدة، بالتزامن مع مرور 50 عاماً على تأسيس الهيئة عام 1976، ليعكس تطور دورها مؤسسة مالية واستثمارية وتنموية عربية متعددة الأطراف، وتبنيها رؤية أكثر شمولاً للأمن الغذائي، لا تقتصر على الإنتاج الزراعي، بل تمتد إلى مختلف حلقات سلاسل القيمة الغذائية، بما يشمل التصنيع والتخزين والنقل والتوزيع والتجارة.

تجسد الهوية الجديدة توجه الهيئة نحو توسيع استثماراتها في القطاعات المرتبطة بمنظومات الغذاء، وتعزيز التكامل بين الأنشطة الإنتاجية والخدمية والتمويلية، بما يسهم في تطوير منظومات غذائية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، وتعزيز قدرة الدول العربية على مواجهة تحديات الأمن الغذائي.

وأكد سعادة الدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة يمثل محطة استراتيجية في مسيرة الهيئة، تعكس تطور رؤيتها نحو توظيف الاستثمار بصورة أكثر شمولاً لدعم الأمن الغذائي في الدول العربية.

وقال إن الهيئة واصلت على مدى خمسة عقود تطوير دورها في دعم الاستثمار والتنمية بالدول العربية، انطلاقاً من قناعة بأن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب نهجاً متكاملاً يتجاوز الإنتاج الزراعي ليشمل مختلف حلقات منظومات الغذاء وسلاسل الإمداد.

وأضاف أن الهوية الجديدة تعبر عن هذا التطور، وتجسد توجه الهيئة نحو توظيف الاستثمار وتعزيز الشراكات وتعبئة الفرص، بما يدعم بناء منظومات غذائية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، ويحقق قيمة اقتصادية وأثراً تنموياً ملموساً للدول العربية.

وأوضح أن «مَير» تمثل مرحلة متجددة في مسيرة الهيئة، تستند إلى إرثها المؤسسي وخبراتها المتراكمة، وتتطلع من خلالها إلى آفاق أوسع من الاستثمار والتعاون والشراكة، دعماً للأمن الغذائي والتنمية المستدامة في المنطقة العربية.

وتواصل الهيئة، في إطار توجهاتها الجديدة، العمل على تطوير محفظتها الاستثمارية وتوسيع استثماراتها في القطاعات المرتبطة بمنظومات الغذاء، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية والتنموية والقطاع الخاص، وتوجيه رؤوس الأموال نحو الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية والأثر التنموي.

وتركز الهيئة أيعلى تحفيز الاستثمار في القطاعات الغذائية والزراعية ذات الأولوية، وتعزيز دور القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية في تطوير منظومات الغذاء، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصادات العربية وتوسيع فرص العمل ودعم التنمية المستدامة.