العين في 23 نوفمبر /وام/ رسخ مهرجان العين للكتاب قصة نجاح تجاوزت الأطر التقليدية لمعارض الكتب ليتحول إلى مشروع مجتمعي مستدام؛ إذ استطاع، من خلال الرؤية الإستراتيجية التي يقوده بها مركز أبوظبي للغة العربية، أن يعزّز المشهد الثقافي في مدينة العين، ويرسّخ فعل القراءة من ممارسة يومية ومستدامة، ويجعل الفعاليات الثقافية فضاء معرفياً تلتقي فيه مختلف الفئات والأجيال في تلاحم فريد يعكس نضج التجربة الحضارية الإماراتية.

ويدرك المتابع للمسار التصاعدي الذي اتخذه مهرجان العين للكتاب منذ انطلاقه في العام 2009، حجم الجهود المؤسسية التي بذلها المركز لإعادة صياغة العلاقة بين المجتمع والكتاب؛ فقد ارتكزت إستراتيجيته على كسر جمود التلقي، وصناعة تجارب تفاعلية جاذبة حولّت الحدث إلى فضاء معرفي تفاعلي يدمج الأدب بالفنون، والقصة بالتقنية، ما أسهم في جذب شرائح مجتمعية جديدة لم تكن القراءة أولوية لها في السابق.

ويعكس هذا النجاح التراكمي المستمر تمكّن الإدارة الثقافية من قراءة احتياجات المجتمع المحلي بدقة، وتقديم المعرفة في قوالب مبتكرة تلبي تطلعات الشباب واليافعين، وتمنح الأسرة فرصة ذهبية للاجتماع حول مائدة الفكر والإبداع الإنساني في أجواء تجمع بين الفائدة والمتعة.ويتجلى دور مركز أبوظبي للغة العربية في قيادة هذا المشهد من خلال قدرته على تحفيز الشراكات الوطنية، وتفعيل دور المؤسسات التعليمية والأكاديمية والاجتماعية في المدينة، ما جعل المهرجان موسماً سنوياً للاحتفاء بالمنجز المعرفي، وتكريم رواد الفكر والأدب،ومساندة الأقلام الواعدة.

كما عمل عبر دورات المهرجان المتتالية، على بناء بنية تحتية فكرية صلبة ومستدامة، مستفيداً من الرمزية التاريخية العريقة لمدينة العين كمهد للثقافة الإماراتية، ومحولاً هذه الرمزية إلى طاقة إبداعية متجددة تضخ في عروق الحراك الثقافي العربي والعالمي. ونجح من خلال استقطابه مئات دور النشر والمبدعين والمفكرين في وضع مدينة العين على خريطة العواصم الثقافية الأكثر تأثيراً وحيوية، مؤكداً أن الاستثمار في العقول هو الركيزة الأساسية لاستدامة التنمية البشرية والحضارية للدولة.

وعلى امتداد دوراته، رسخ المهرجان أبعاداً إنسانية ومجتمعية، بتحوله إلى منصة تحتفي بالتنوع، وترحب بجميع مكونات المجتمع على اختلاف اهتماماتهم وخلفياتهم الثقافية والاجتماعية.

واستطاع عبر محاور فعالياته وأنشطته المتنوعة أن يوجد حالة من التلاحم المجتمعي الفريد حول حب المعرفة والقراءة؛ إذ تلتقي النخب الأكاديمية بالشباب الطامح، ويتحاور الكُتّاب الرواد مع الجيل الجديد من المبدعين في مناخ تسوده روح الشغف والفضول العلمي البنّاء.

وأسهم هذا الحراك الفكري المستمر في إبراز الهوية الوطنية لدى الناشئة، وعزز لديهم قيم الاعتزاز باللغة العربية وموروثها الشفهي والمدون، ما جعل الكتاب حارساً للقيم، وجسراً للتواصل الحضاري مع الآخر، وأداة فاعلة لتعميق قيم التسامح والتعايش الإنساني في مجتمع مزدهر ومتطور.ونجح العطاء المعرفي في تعميق الأثر الإيجابي التراكمي في المؤشرات الثقافية والتربوية للمدينة؛ إذ تحولت المدارس والجامعات بفضل مبادرات مثل "الفصل التالي" إلى شركاء فاعلين في إنجاح هذا الحدث السنوي عبر الزيارات المنظمة والمشاركات الحيوية في الورش والندوات والمسابقات التنافسية، وتجلّى هذا التكامل التربوي في ولادة جيل جديد من القراء الشغوفين والمؤلفين الواعدين، الذين وجدوا في أروقة المهرجان وفعاليات المركز ومبادراته رعاية لمواهبهم ومنبراً حراً لصوتهم الأدبي الناشئ.وفي ضوء هذه الرؤية لم يعد النجاح يُقاس بحجم المبيعات أو أعداد الزوار، إنما بنوعية الأثر الفكري والمجتمعي المستدام الذي يتركه المهرجان في كل بيت؛ إذ أصبحت المكتبات المنزلية جزءاً من البيت الإماراتي في العين، وباتت مناقشة الكتب والقصص حديثاً مألوفاً بين أفراد الأسرة.

ومع توالي التجارب أثبت المهرجان أنه يمتلك القدرة على تحويل الأفكار الطموحة إلى واقع ملموس يغير سلوكات الأفراد اليومية،ويحفزهم على التفكير النقدي والإبداع المستمر في شتى مناحي الحياة؛ فتضافر الجهود بين النخب الإبداعية والجمهور في رحاب المهرجان يعكس نجاح رؤية المركز في جعل الثقافة شأناً مجتمعياً عاماً لا ينحصر في الصالونات والملتقيات الأدبية المغلقة، بل يمتد ليكون نبضاً يتدفق في الشوارع والواحات والبيوت، مشرعاً النوافذ نحو آفاق إنسانية أرحب.

وامتد هذا التأثير الثقافي البارز ليشمل صياغة وعي جمعي يرى في الكتاب وسيلة مثالية لمواجهة التحديات المعاصرة والاندماج في مجتمع المعرفة العالمي بكفاءة واقتدار وبثقة تامة في المقومات الوطنية.