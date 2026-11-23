أبوظبي في 23 نوفمبر / وام / أعلنت مؤسسة جائزة الفضاء، وهي منظمة عالمية غير ربحية تُعنى بتعزيز مشاركة الشباب في اقتصاد الفضاء، إطلاق تحدي جائزة الفضاء أبوظبي، وهو برنامج فريد من نوعه تستضيفه جامعة نيويورك أبوظبي، ويهدف إلى تمكين الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاماً من الإسهام في تشكيل تقنيات المستقبل.

ويبدأ البرنامج بمعسكر فضائي مكثف يستمر ثلاثة أيام، خلال الفترة من 22 إلى 24 يناير 2027، بالتعاون مع مركز الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء في جامعة نيويورك أبوظبي (CASS)، على أن يُختتم بحفل لتوزيع الجوائز في أبوظبي في أبريل 2027.

وأكد رومان شيبوروكا، مؤسس مؤسسة جائزة الفضاء، أن دولة الإمارات حققت إنجازات عالمية رائدة في قطاع الفضاء، بدءاً من الوصول إلى المريخ وصولاً إلى إرسال رواد فضاء إماراتيين إلى محطة الفضاء الدولية، مشيراً إلى أن هذه الفعالية توفر منصة لتعزيز مشاركة الشباب في هذا القطاع الحيوي، الذي يزخر بالفرص الواعدة.

من جانبه، أعرب أندريا ماتشيو، مدير مركز الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء في جامعة نيويورك أبوظبي، عن سعادته باستضافة الجامعة لهذه المبادرة والتعاون مع المؤسسة لإلهام الشباب لاستكشاف آفاق علوم الفضاء، مؤكداً أن الجامعة تمثل موقعاً مثالياً لإقامة جائزة الفضاء.

وأضاف أن الطلاب سيحظون، من خلال مركز الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء في جامعة نيويورك أبوظبي، بفرصة التعلم من خبرات الباحثين العاملين في هذا المجال، والتفاعل مع العلوم والتقنيات المرتبطة باستكشاف الفضاء، والتعرف على العديد من الأسئلة والتحديات التي ترسم ملامح مستقبله.