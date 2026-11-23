أبوظبي في 23 نوفمبر/ وام/ تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وحضور الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، وبالتعاون مع مركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، التابع لدائرة البلديات والنقل، أعلنت أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، أسماء الفائزين بجوائز أبوظبي البحرية 2026، على هامش فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب.

وفاز "دبي هاربر" بجائزة المرسى المتميز، فيما يواصل إرساء المعايير في المنطقة بما يوفره من رحلة عملاء رقمية متكاملة واستراتيجية استدامة راسخة ومعايير رائدة لاستراتيجية رأس المال البشري.

و نالت "مارينا بندر الروضة" جائزة المرسى الناشئ المتميّز، وأشادت لجنة التحكيم بجمعها بين سجل قوي في السلامة وتطوير كبير للبنية التحتية، والتزام راسخ بدعم المواهب المحلية والمجتمع.

وتعد نسخة 2026 الأكثر تنافسية في مسيرة جوائز أبوظبي البحرية، واستقبلت عدداً قياسياً بلغ 132 مشاركة من مراسٍ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، بزيادة تجاوزت 200% خلال ثلاث سنوات، وبمشاركة مراسٍ من ثماني دول، هي دولة الإمارات وقطر وعُمان والبحرين وتركيا والكويت والأردن والمملكة العربية السعودية.

وكرَّمت الجوائز 23 فائزاً ضمن 11 فئة، ونال "دبي هاربر" من دولة الإمارات الجائزة الذهبية عن فئة "المرسى المتميّز"، فيما حصل "د-مارين مرسى العرب" من دولة الإمارات على الجائزة الفضية، وفي فئة "المرسى المتميّز الناشئ"، فاز "مارينا بندر الروضة" من سلطنة عُمان بالجائزة الذهبية، و"مراسي السعادة" من مملكة البحرين بالجائزة الفضية.

وفي فئة "التميّز في تجربة المتعاملين"، حصل "نادي جدة لليخوت والمارينا" من المملكة العربية السعودية على الجائزة الذهبية، و"د-مارين جوتشيك" من تركيا على الجائزة الفضية.

وبفئة "التميّز في بيئة العمل"، فاز "دبي هاربر" من دولة الإمارات بالجائزة الذهبية، و"دي-مارين ديديم" من تركيا بالجائزة الفضية.

وشهدت فئة "التميّز في الصحة والسلامة"، فوز "دي-مارين تورغوتريس" من تركيا الجائزة الذهبية، و"دي-مارين بورت دو لا مير" من دولة الإمارات بالجائزة الفضية.

وحصل "د-مارين مرسى العرب" من دولة الإمارات على الجائزة الذهبية في فئة "التميّز في الابتكار"، فيما نال "دي-مارين ديديم" من تركيا الجائزة الفضية.

وفي فئة "التميّز في الاستدامة"، فاز"نادي جدة لليخوت والمارينا" من المملكة العربية السعودية بالجائزة الذهبية، و"مرسى جزيرة اللؤلؤة" من دولة قطر بالجائزة الفضية.

وشملت الجوائز الفردية فئة "القائد المتميّز"، وفاز بجائزتها الذهبية كان أكالتان من "دي-مارين تركيا"، فيما حصل سيلوك بالتشي من "دبي-مارين دبي" على الجائزة الفضية، ومنحت الجائزة الذهبية مناصفة في فئة "بطل الخدمة المتميزة"، لكلٍّ من لاكشان سودارشانا هيرات من "مرسى قصر الإمارات"، وعبد الحكيم ماتوفو من "دبي هاربر"، فيما نال تينو يسوداس من "نادي جدة لليخوت" الجائزة الفضية.

وفي فئة "النجم الصاعد"، فاز إيرل جاستين س. بيريز من "دبي هاربر" بالجائزة الذهبية، وبرانيث ساندارووان من "د-مارين مرسى العرب" بالجائزة الفضية.

وفي جوائز المشاريع، حصل مشروع "Marinas Connect 2.0" من "دبي هاربر" على الجائزة الذهبية، فيما نال مشروع "Green Scheme" من "دي-مارين مراسي باي" الجائزة الفضية.

أما جائزة "المرسى الأكثر شعبية"، التي تُحدَّد نتائجها بناءً على تصويت الجمهور، فشهدت فوز "مرسى السعديات" من دولة الإمارات بالجائزة الذهبية، و"مرسين مارينا" من تركيا بالجائزة الفضية.

وشهدت الجوائز، للمرة الأولى منذ انطلاقتها، تعاوناً مع مجموعة من العلامات الرائدة لدعم رسالتها وأهدافها المتمثلة في تسليط الضوء على قطاع الملاحة الترفيهية في المنطقة.

وشاركت في نسخة 2026 الاتحاد للطيران بصفة الناقل الرسمي للجوائز، وفوربس الشرق الأوسط بصفة الشريك الإعلامي الرسمي للجوائز، ومجموعة أدنيك بصفة الشريك الاستراتيجي الرسمي للجوائز، إلى جانب معرض أبوظبي الدولي للقوارب وكاليبر للساعات بصفة شريك للجوائز.

وتسلّم الفائزون في الفئات الفردية، وهي القائد المتميّز وبطل الخدمة المتميّز والنجم الصاعد، جائزة خاصة قدمتها كاليبر للساعات.

وهنأ سعادة الدكتور عبدالله حمد الغفلي، المدير العام لمركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل) الفائزين في النسخة الرابعة من جوائز أبوظبي البحرية، وثمن إسهاماتهم في الارتقاء بمستويات التميز والابتكار في القطاع البحري.

وأوضح أن هذه النسخة تؤكد المكانة المتنامية التي باتت تحظى بها جوائز أبوظبي البحرية كمنصة رائدة للاحتفاء بالتميز وتعزيز التطوير المستمر في قطاع المراسي، وتعكس ما يشهده القطاع من تطور متواصل وارتفاع في مستويات التنافسية وتبني أفضل الممارسات ومعايير الاستدامة والابتكار.

وأضاف : " نواصل العمل مع شركائنا من خلال دعم مثل هذه المبادرات، لترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً بحرياً عالمياً رائداً وداعماً لنمو القطاع البحري في المنطقة".

وأكد الكابتن سيف المهيري، الرئيس التنفيذي لأبوظبي البحرية والرئيس التنفيذي للاستدامة وإدارة المخاطر في مجموعة موانئ أبوظبي، أن الفائزين بالجوائز هذا العام وضعوا معايير جديدة لقطاع الملاحة الترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا.

وأضاف أنه ابتداءً من تجربة العملاء ورفاهية الموظفين ووصولاً إلى السلامة والابتكار والاستدامة، يجسّد الفائزون قدرات وإمكانات المراسي في المنطقة ومدى طموحاتها وطموحات القائمين عليها، وفي حين تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها الريادية مركزاً بحرياً عالمياً وحاضنةً للخبرات البحرية، نعتزّ بتكريم المؤسسات والأفراد الذين يسهمون في تطوير القطاع.

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