دبي في 23 نوفمبر /وام/ أعلنت جمارك دبي عن تقديم خدماتها عبر مركز "دبي هب" في العاصمة البريطانية لندن، لتمكين وصول الشركات والمستثمرين الدوليين إلى منظومة دبي التجارية، وتسهيل تقديم طلباتهم الجمركية ومتابعتها من خارج دولة الإمارات، بما يدعم بدء أعمالهم وتوسيع أنشطتهم عبر الإمارة والاستفادة من بنيتها التحتية المتطورة وشبكاتها التجارية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتعكس الخطوة توجه دبي نحو توسيع الحضور الدولي لخدماتها الحكومية والاقتصادية، وتقريبها من مجتمع الأعمال في مختلف الأسواق العالمية، بما يعزز جاذبية الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

جاء ذلك بموجب اتفاقية تعاون وقعتها جمارك دبي مع "البرج القابضة"، المشغّلة لمركز "دبي هب"، في مقر المركز بلندن. وتتيح الاتفاقية استقبال طلبات الخدمات الجمركية المشمولة بالتعاون ومتابعتها عبر قنوات مباشرة ترتبط بالأنظمة المعتمدة لدى الدائرة، وبالتنسيق مع فرقها المختصة في دبي، بما ييسّر الإجراءات ويعزز تكامل الخدمات المتاحة للمستثمرين خارج الدولة.

ويضيف تقديم الخدمات الجمركية عبر "دبي هب" بُعداً جديداً إلى منظومة الخدمات المتاحة للشركات الدولية الراغبة في اتخاذ دبي مركزاً لأعمالها؛ إذ يسهّل التعرف إلى المتطلبات الجمركية ومتابعة الإجراءات من خارج الدولة، ويدعم الانتقال من استكشاف الفرص إلى مباشرة النشاط التجاري. ويستند هذا التوجّه إلى تكامل البنية التحتية التجارية واللوجستية في دبي مع خدماتها الحكومية الرقمية، بما ييسّر على الشركات الاستفادة من مقومات الإمارة في الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية، ويعزز قدرتها على إدارة أعمالها والتوسع نحو أسواق جديدة.

كما يجسّد التعاون دور الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير خدمات تستبق احتياجات المستثمرين وتواكب امتداد أعمالهم عبر الحدود.

وبهذه المناسبة أكد معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن إطلاق خدمات جمارك دبي عبر مركز "دبي هب" في لندن يجسد توجهاً استراتيجياً لدى دبي نحو توسيع امتداد منظومتها الاقتصادية عالمياً، من خلال نموذج متقدم للخدمات الحكومية العابرة للحدود يضع المستثمر والشركات العالمية في صميم أولوياته، ويمكّنها من اتخاذ دبي منصةً لانطلاق أعمالها نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.

وقال معاليه إن هذا المشروع يعكس رؤية دبي الطموحة في بناء منظومة اقتصادية عالمية أكثر ترابطاً ومرونة وتنافسية، تستبق احتياجات مجتمع الأعمال، وتتجاوز الحدود الجغرافية في تقديم الخدمات، وتوظف الشراكات الدولية والتقنيات المتقدمة لتهيئة بيئة أعمال تتسم بالكفاءة والموثوقية. كما يشكل خطوة عملية نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتعزيز انفتاحها على الأسواق الدولية.

وأضاف معاليه ان مركز "دبي هب" في لندن يمثل امتداداً عملياً لمنظومة دبي الاقتصادية إلى أحد أهم المراكز المالية والتجارية العالمية، ويتيح للمستثمرين الوصول إلى خدماتها من مواقعهم وفي أسواقهم، بما يرسخ ثقة مجتمع الأعمال الدولي، ويعزز موقع دبي وجهةً أولى للشركات الساعية إلى النمو والتوسع.

بدوره أكد سعادة الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الجمركية يمثل امتداداً لرؤية دبي في تطوير نموذج عالمي للخدمات الحكومية، وتعزيز دورها في تمكين التجارة واستقطاب الاستثمار، من خلال خدمات مرنة ترتبط باحتياجات الشركات وتدعم نمو أعمالها.

وقال سعادته: نصل بخدماتنا إلى المستثمرين في أسواقهم، ونسهّل رحلتهم التجارية والاستثمارية منذ مراحلها الأولى، إيماناً بأن تنافسية دبي تبدأ من قدرتها على تيسير وصول مجتمع الأعمال إلى الفرص التي توفرها. ويجسد تقديم خدمات جمارك دبي عبر مركز دبي هب في لندن هذا التوجه، إذ يتيح للشركات التواصل معنا والاستفادة من خدماتنا من خارج الدولة، ويمنحها مزيداً من الوضوح والمرونة في تأسيس أعمالها وتوسيع أنشطتها عبر الإمارة.

وأضاف ان مكانة دبي العالمية في التجارة والاستثمار تقوم على قدرتها المستمرة على تحويل الفرص إلى شراكات اقتصادية، وتطوير خدمات نوعية تعزز ثقة مجتمع الأعمال الدولي ، ونعمل، من خلال شراكاتنا الدولية وحلولنا الرقمية المتقدمة، على تبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد أمام المتعاملين، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وانسيابية حركة البضائع، بما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، ويسهم في تحقيق مستهدفات أجندتها الاقتصادية D33.

من جانبه، قال عبدالعزيز الشيخ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبرج القابضة إننا نعتز بشراكتنا مع جمارك دبي، التي تمثل امتداداً لمسيرتنا في تقديم الخدمات الحكومية منذ عام 2004، وما بنيناه خلالها من خبرات وعلاقات راسخة مع الجهات الحكومية في دبي. وتستند فلسفة مركز دبي هب في لندن إلى تكامل الخدمات الرقمية المتقدمة مع حضور فريق يوفر الاستشارة والتوجيه ومتابعة الإجراءات، ويمنح المستثمر جهة موثوقة تفهم احتياجاته وتساعده على إنجاز متطلباته.

وأضاف ان المركز يتيح للراغبين في تأسيس أعمالهم أو توسيع استثماراتهم أو الانتقال للإقامة في دبي تهيئة متطلباتهم ومتابعة إجراءاتهم قبل الوصول، كما يخدم المتعاملين المرتبطين بأعمال ومصالح في الإمارة ، ومن خلال فهم الأنظمة واحتياجات المتعاملين واختلاف الثقافات، نعمل على بناء جسور من الثقة والتفاهم، وتقديم تجربة تتسم بالوضوح وسهولة الوصول إلى الخدمة.. مؤكداً أن التطور الرقمي والدعم البشري المباشر عنصران متكاملان في الارتقاء بتجربة المتعامل، وأن قيمة الخدمة تتعزز بقدر ما تمنحه من ثقة واطمئنان خلال مختلف مراحل رحلته الاستثمارية.

وبموجب الاتفاقية، يستقبل مركز "دبي هب" في لندن طلبات الخدمات الجمركية المشمولة بالتعاون، ويتيح للمتعاملين متابعة إجراءاتها من خارج الدولة، فيما تُنجز المعاملات عبر الأنظمة المعتمدة لدى جمارك دبي، وبالتنسيق مع الفرق المختصة في الإمارة، وفق التشريعات والإجراءات المنظمة.

ويخدم هذا النموذج الشركات البريطانية والدولية الراغبة في دخول سوق دبي أو توسيع أنشطتها في قطاعات التجارة والاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية، من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات الجمركية، وتوفير الدعم المرتبط بمتطلباتها، بما يعزز قدرة الشركات على الاستفادة من موقع دبي الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتطورة وشبكاتها التجارية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

ويكتسب التعاون أهمية في ظل العلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وما تتيحه من فرص لتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال، إذ يوفر المركز نقطة اتصال مباشرة تربط المستثمرين في لندن بمنظومة الخدمات في دبي، وتدعم انتقالهم من استكشاف الفرص إلى مباشرة أعمالهم.

ويعد "دبي هب" في لندن أول مركز من نوعه خارج دولة الإمارات يجمع خدمات حكومة دبي والقطاع الخاص تحت سقف واحد. وتشرف غرف دبي على إدارة المركز وتنسيق الجهود بين الجهات المشاركة، فيما تتولى البرج القابضة إدارته وتشغيله.

ويعزز انضمام جمارك دبي تكامل هذه المنظومة، بإضافة الخدمات الجمركية إلى الخدمات الحكومية والاقتصادية المتاحة عبر المركز، بما يلبي احتياجات الشركات والمستثمرين في مراحل تأسيس الأعمال وممارستها وتوسيعها، ويدعم حضور دبي في الأسواق الدولية وقدرتها على استقطاب الأعمال والاستثمارات.