أبوظبي في 23، نوفمبر/وام/ أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة أن مهرجان العين للكتاب بات وجهةً ثقافيةً رائدةً في المنطقة مشيرا إلى أن ارتباط اسمه بمدينة العين كونه يلبي تطلعات المجتمع المحلي ويعزز حراكها المعرفي.

ونوه معاليه خلال زيارته لفعاليات الدورة الـ17 من المهرجان إلى مشاركة جامعة الإمارات العربية المتحدة خاصة في محور "الفصل التالي" بوصفها شريكاً إستراتيجياً رئيساً لمركز أبوظبي للغة العربية ما يعكس التكامل الأكاديمي والثقافي الذي يسهم في تمكين الطلبة والشباب، وترسيخ ثقافة البحث العلمي والإبداع.

وتجوّل معاليه يرافقه وفد من المركز في أروقة المهرجان وأجنحة دور النشر، والمؤسسات الثقافية والتعليمية المشاركة، واطّلع على أحدث الإصدارات الفكرية والأدبية والعلمية والتراثية، والمبادرات النوعية التي تسهم في إثراء الحراك الثقافي والمعرفي في مدينة العين.

وأعرب معاليه عن إعجابه بزيادة أعداد دور النشر والعارضين المشاركين هذا العام، وما يشهده المهرجان من إقبال جماهيري يمثل فئات المجتمع كافة، مؤكداً أن هذا الحضور يعكس نجاح مركز أبوظبي للغة العربية في إعداد برامج تناسب الجمهور وتوثق صلته بمصادر المعرفة المختلفة وفي مقدمتها الكتاب.

وحضر معالي زكي نسيبة جانباً من الفعاليات والجلسات الحوارية المدرجة ضمن برنامج المهرجان، مبدياً إعجابه بالمستوى التنظيمي الرفيع، وتنوّع المسارات الثقافية والفنية التي تواكب "عام الأسرة"، وتحتفي بتتوّيج مدينة العين عاصمةً للسياحة العربية للعام 2026.

وأشاد معاليه بالنجاح الجماهيري، الذي يحققه برنامج "ليالي الشعر: الكلمة المغناة"،وجلساته التي تسهم في تعزيز مكانة وحضور الشعر النبطي محلياً وعربياً، مثمّناً دوره الحيوي في صون الموروث الشعري الإماراتي، وإحياء فنون القصيدة المغناة، وتحفيز الناشئة على خوض ميادين الشعر النبطي، وربطها بجذورها الثقافية وهويتها الوطنية في قالب إبداعي ومعرفي.