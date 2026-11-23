دبي في 23 نوفمبر /وام/ كشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن برنامج الدورة الثانية والثلاثين لمهرجان دبي للتسوق، التي تقام على مدى 45 يوماً، من 4 ديسمبر 2026 حتى 17 يناير 2027، وتتضمن حفلات موسيقية وعروضاً ضوئية وفعاليات للسيارات وتجارب تسوق ومطاعم وأنشطة عائلية، إلى جانب سحوبات وجوائز قيّمة.

وتشمل أبرز فعاليات الدورة الجديدة من المهرجان حفلاً غنائياً للفنان راشد الماجد، وعروض طائرات الدرون على الواجهة البحرية، و"ليالي مهرجان دبي للتسوق" في دبي فستيفال سيتي مول، و"كانتين الشاطئ"، و"سباق التوهّج في حتا"، و"إم أو تي بي" في ند الشبا.

ويقدم المهرجان عروضاً ترويجية وتخفيضات في مراكز التسوق والمتاجر المشاركة، إلى جانب سحوبات وجوائز تمتد طوال الموسم.

وتقام الدورة تحت شعار "موسم الاكتشافات في دبي"، لتشجيع السكان والزوار على استكشاف الوجهات والتجارب المتنوعة في الإمارة.

وقال أحمد الخاجه، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إنه على مدى أكثر من ثلاثة عقود، رسّخ مهرجان دبي للتسوق مكانته كإحدى أبرز محطات الموسم الشتوي في دبي، وموعداً يتجدد فيه اللقاء للاحتفال واستكشاف ما تقدمه المدينة من تجارب استثنائية. واليوم، نواصل هذه المسيرة في الدورة الثانية والثلاثين ببرنامج يعكس حيوية دبي وطابعها المتجدد، ويقدم تجارب تتجاوز مفهوم التسوق التقليدي، لتشمل الترفيه وفنون الطهي والثقافة والمغامرات، إلى جانب العروض المميزة والجوائز القيّمة ، ونسعى من خلال هذه الدورة إلى تقديم المزيد من الأسباب التي تدفع سكان دبي وزوارها إلى استكشاف المدينة، والاستمتاع بكل ما تزخر به من وجهات وتجارب.

وأضاف قائلاً إن ما يميز مهرجان دبي للتسوق هو قدرته على التجدد عاماً بعد عام، مع الحفاظ على طابعه الفريد الذي جعل منه أحد أبرز الأحداث الموسمية في المدينة. وتتضمن دورة هذا العام تجارب جديدة ومفاهيم مبتكرة، إلى جانب فعاليات أساسية يترقبها الجمهور، في برنامج يمتد من شواطئ دبي إلى وجهاتها الحضرية والطبيعية في حتا. كما نحرص على أن تتجاوز آثار المهرجان حدود الاحتفال، من خلال تسليط الضوء على الأعمال المحلية، وإتاحة الفرص أمام مختلف القطاعات للاستفادة من زخم الموسم. وضمن "موسم الاكتشافات في دبي"، ندعو الجميع إلى خوض تجارب جديدة، واستكشاف وجهات لم يسبق لهم زيارتها، والاستمتاع بلحظات تجمع العائلة والأصدقاء، وتجعل من شتاء دبي موسماً حافلاً بالذكريات.

و تنطلق فعاليات المهرجان خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر ببرنامج يضم حفلات موسيقية وعروضاً تفاعلية وضوئية في مواقع مختلفة بدبي، ويحيي الفنان راشد الماجد حفلاً في "كوكا كولا أرينا" في 4 ديسمبر، فيما تشهد "فستيفال باي" بدبي فستيفال سيتي مول احتفالية افتتاحية تتضمن موكباً تفاعلياً يشارك فيه راقصون وموسيقيون وفنانو عروض احتفالية.

فيما تنطلق عروض الضوء على الواجهة البحرية بين "ذا بييتش" مقابل جميرا بيتش ريزيدنس وجزيرة بلوواترز، كما تشهد منطقة مرسى بوليفارد احتفالية مجتمعية إيذاناً بانطلاق المهرجان.

و يُقام عرض أضواء مهرجان دبي للتسوق، برعاية "مهيرو"، من 4 ديسمبر حتى 17 يناير 2027، على الواجهة البحرية بين "ذا بييتش" وجزيرة "بلوواترز"، ويجمع عروض الدرون والإسقاطات الضوئية.

وتحلق طائرات الدرون مرتين كل مساء، عند الثامنة والعاشرة، في عرضين مختلفين يستلهمان موضوعاتهما من دبي والطبيعة. ويمكن متابعة العروض من الشاطئ وجزيرة بلوواترز، مع مشاهد للإسقاط الضوئي على واجهات مبانٍ مختارة.

و تعود "ليالي مهرجان دبي للتسوق من اتصالات" بنسختها الثالثة إلى "فستيفال باي" في دبي فستيفال سيتي مول، بمشاركة فنانين من المنطقة، من بينهم دي جي مادي وشارموفرز ومحمد شاكر وبيسان إسماعيل وعزيز مرقة وديستركت، إلى جانب أنشطة عائلية ومسابقات وتجارب طعام.

وتتضمن الفعاليات عروضاً عائلية لشخصيات "بيت الدمية جابي" من 4 إلى 17 ديسمبر، و"كرتون نتورك" من 18 إلى 30 ديسمبر، و"لوني تونز" من 1 إلى 10 يناير، وتحيي الفنانة روبي حفلاً في ليلة رأس السنة في "فستيفال باي"، ويشمل البرنامج مسابقة «جاست دانس»، وجلسات ألعاب إلكترونية مباشرة، وعروضاً للمواهب الطلابية.

وتُقام فقرة خاصة من العرض الضوئي "تخيّل" يومياً عند الساعة 7:45 دقيقة والتاسعة مساءً. وتتاح معظم فعاليات «ليالي مهرجان دبي للتسوق من اتصالات» مجاناً.

و تعود إحدى أبرز وجهات الطعام الخارجية المفضلة في دبي للمشاركة في دورة هذا العام من مهرجان دبي للتسوق، مقدمةً على مدى 18 يوماً باقة متنوعة من تجارب الطعام والموسيقى الحية والأنشطة الترفيهية العائلية والتجارب الشاطئية في شاطئ نسناس.

و تقام فعالية "كانتين الشاطئ من اتصالات" في شاطئ نسناس بجميرا من 10 إلى 27 ديسمبر، وتجمع تجارب الطعام والموسيقى والأنشطة العائلية، وتستضيف أكثر من 50 مشروعاً ومفهوماً في قطاع المطاعم والمأكولات، بينها مشاريع محلية ناشئة وعلامات عالمية تدخل سوق الإمارات للمرة الأولى ، وتتضمن الفعالية عروض طهي وورش عمل، إلى جانب سوق لمنتجات المشاريع المحلية.

وتقام "جلسات الغروب" الموسيقية المجانية أيام الأحد من 13 إلى 27 ديسمبر، وتشمل الأنشطة العائلية تجارب مستوحاة من شخصية "بلووي" وألعاباً ترفيهية للصغار والكبار، ويُتاح الدخول إلى "كانتين الشاطئ" مجاناً.

ويشهد 19 ديسمبر إطلاق "سباق التوهّج في حتا" للمرة الأولى، وهو سباق ترفيهي مجتمعي لمسافة ثلاثة كيلومترات، يتسع لـ500 مشارك، ويتطلب التسجيل المسبق.

و يُقام موسم السيارات ضمن مهرجان دبي للتسوق من 19 ديسمبر حتى 17 يناير، ويضم عروض سيارات نادرة وفعاليات للقيادة والتخييم، وتشهد الدورة الحالية للمهرجان تنظيم مجموعة من أبرز الفعاليات المتخصصة في عالم السيارات، بما يتيح لعشاقها وهواة اقتنائها والعائلات والزوّار خوض تجارب متنوعة، والتعرّف عن قرب إلى هذا القطاع وما يقدّمه من تجارب مميزة .

وتقام فعالية "كوليكتورز هب" يومي 19 و20 ديسمبر في "سيتي ووك" ومحيط "كوكا كولا أرينا"، بمشاركة سيارات كلاسيكية ورياضية ومركبات للطرق الوعرة، كما تشمل الفعالية موكب سيارات ومنافسات وجوائز وتجارب محاكاة وتقنيات السيارات.

ويُقام "أسبوع الشرق الأوسط للسيارات والدراجات النارية" يومي 9 و10 يناير في مدينة دبي للاستوديوهات، ويستهدف أكثر من 150 جهة عارضة على مساحة تقارب 85 ألف متر مربع.

ويستضيف "دبي سيفنز" مهرجان "MOC27" من 14 إلى 17 يناير على مساحة 200 ألف متر مربع، بمشاركة مستهدفة تتجاوز 150 علامة تجارية وجهة عارضة، ونحو 500 منتج وتجربة وأكثر من 60 جلسة وعرضاً.

كما يستضيف "سيتي سنتر مردف" معرض مردف للسيارات في 16 يناير، مستهدفاً عرض أكثر من ألف سيارة ودراجة نارية واستقطاب أكثر من عشرة آلاف زائر.

و تعود فعالية "إم أو تي بي من اتصالات" بدورتها الرابعة عشرة إلى "ذا سكوير" في ند الشبا من 8 إلى 24 يناير، بمساحة أكبر وبرنامج يمتد 17 يوماً. وتقام تحت شعار "استعادة حقبة الألفية"، عبر ست مناطق للأزياء والجمال واللياقة والموسيقى وثقافة الشباب.

وتستهدف زيادة منصات البيع المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 60 إلى 72 منصة، إلى جانب 20 مساحة لتجار التجزئة، وتضم الفعالية متاجر مستقلة وعلامات ناشئة وورشاً وتجارب فنية وتفاعلية. وتشمل أنشطة متعددة منها كرة السلة والبادل وعروضاً موسيقية، كما تستضيف مجموعة من المطاعم العالمية والمشاريع المحلية.

و تتجدد أجواء التسوق لتتصدّر المشهد خلال مهرجان دبي للتسوق، الذي يجمع أبرز العلامات التجارية العالمية ومتاجر التجزئة المحلية والوجهات التجارية على مدار 45 يوماً حافلة بالعروض والمكافآت.

وتقدم الدورة 32 من الحدث عروضاً حصرية للتسوق والتخفيضات وسحوبات تبلغ ملايين الدراهم في مراكز التسوق والمتاجر المشاركة من 4 ديسمبر حتى 17 يناير، وتشارك في الحملة الترويجية أكثر من1000 علامة تجارية عبر ما يزيد على 4000 متجر.

و يحظى عشاق الطعام بفرص أوسع لاكتشاف تجارب ومذاقات جديدة خلال الدورة الـ 32 من مهرجان دبي للتسوق، حيث يقدم المهرجان تجارب طعام متنوعة تجمع مطاعم عالمية ومشاريع محلية ومشاركة طهاة من دبي، وتشمل الفعاليات "اختيارات طهاة دبي"، وهي سلسلة تمتد سبعة أسابيع وتسلط الضوء على وجهات الطعام المفضلة لدى نخبة من الطهاة.

واعتباراً من 7 ديسمبر، يقدم سبعة طهاة حائزين جوائز ترشيحاتهم لأماكن تناول الطعام في دبي، بمشاركة طاهٍ جديد كل أسبوع.

الشركاء الاستراتيجيون

ويعد التعاون بين القطاعين العام والخاص إحدى الركائز الأساسية في نهج النمو الذي تعتمده دبي، وعنصراً محورياً في تنظيم مهرجان دبي للتسوق على مستوى المدينة بأكملها، إذ تتعاون الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين والرئيسيين والرعاة من القطاع الخاص في كل دورة لإقامة المهرجان على نطاق واسع يشمل قطاعات التجزئة والترفيه والسحوبات والوجهات في مختلف أنحاء المدينة. وتحظى الدورة الثانية والثلاثون من مهرجان دبي للتسوق بدعم من الشركاء البارزين والرعاة الرئيسيين، ومنهم مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (سوق السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، وند الشبا مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، وإينوك، واتصالات وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.