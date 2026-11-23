دبي في 23 نوفمبر/ وام/ تستعرض وزارة الطاقة والبنية التحتية خلال مشاركتها في معرض الخمسة الكبار العالمي 2026 ، الذي انطلق بدبي اليوم ، جهودها لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة مشاريعها، من التخطيط والتصميم إلى التنفيذ والتشغيل، وتسلّط الوزارة الضوء على أولوياتها في تطوير بنية تحتية تعزّز الربط بين المناطق، وتدعم النشاط الاقتصادي، وتلبّي احتياجات المجتمع.

وتستعرض الوزارة عبر منصتها توجهات دولة الإمارات لرفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد في مشاريع البنية التحتية، والحفاظ على موثوقية الأصول، وتتيح المنصة للوزارة تبادل الخبرات مع الشركات والجهات المتخصصة، والاطلاع على حلول البناء المعروضة، وبحث فرص تطبيقها في المشاريع لتحسين السلامة واختصار مدد التنفيذ.

وفي الكلمة الافتتاحية لقمة القادة العالميين ضمن معرض الخمسة الكبار العالمي، دعا سعادة الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في الوزارة، إلى توسيع تطبيق تقنيات البناء التي جرى اختبارها في المشاريع التجريبية، وقياس أثرها في الإنتاجية والتكاليف والسلامة ومدد التنفيذ، مشيراً إلى الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والأتمتة وأساليب البناء المتقدمة لتحسين أداء القطاع.

وأوضح سعادته أن تطوير البنية التحتية يأتي في صميم رؤية دولة الإمارات لتنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، مشيراً إلى أن التوسع الحضري المتسارع والتقدم التكنولوجي والتحديات المناخية تتطلب تطوير أساليب تخطيط المشاريع وتنفيذها وإدارتها، لضمان كفاءتها وقدرتها على مواجهة التحديات على المدى الطويل.

وتناول سعادته مسؤولية قطاع البناء عن تحسين استخدام الموارد والحد من الأثر البيئي للمشاريع، مشيراً إلى دور المواد المبتكرة والأنظمة الموفرة للطاقة في تحقيق ذلك، وشدّد على ضرورة تصميم بنية تحتية قادرة على تحمّل الظواهر الجوية المتطرفة والتعامل مع اضطرابات سلاسل الإمداد، لحماية الاستثمارات وضمان استمرارية الخدمات الحيوية.