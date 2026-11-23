دبي في 23 نوفمبر /وام/ افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، قمة "محور مستقبل التجارة" التي نظمتها المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز" بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيسها، بالشراكة مع فوربس الشرق الأوسط.

وجمعت القمة، التي أُقيمت تحت رعاية سموه، أكثر من 300 مشارك، من بينهم 27 متحدثًا، وبحضور كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى الدولة وقادة الشركات العالمية والمستثمرين والخبراء، إلى جانب قيادات تنفيذية من كبرى الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية.

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، "جسّدت المنطقة الحرة بمطار دبي على مدى ثلاثين عاماً رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، وأصبحت اليوم مقراً إقليمياً لنخبة من الشركات العالمية وأحد أبرز محركات نمو تجارة دبي غير النفطية".

وأضاف سموه: نواصل، من خلال المناطق الاقتصادية التابعة لـ"دييز"، الاستثمار في تطوير البنية التحتية والخدمات التي تمكّن الشركات من إدارة عملياتها وتجارتها عبر القارات انطلاقاً من دبي، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ويعزز مكانة دبي بين أبرز المدن الاقتصادية في العالم.

ومن جانبه أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، خلال كلمته الرئيسية بعنوان "السياسات التجارية الذكية للمناطق الاقتصادية المتكاملة"، أن الوزارة تعمل على تطوير منصة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف مساعدة المصدّرين والمستوردين على استشراف الاضطرابات في حركة التجارة العالمية، والتعامل معها بمرونة، إلى جانب تحديد فرص جديدة للنمو والتوسع في الأسواق الدولية.

وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تواصل العمل على توسيع وتنويع ممراتها التجارية البرية والبحرية والجوية، بالاستفادة من بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي وشبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها مع أكثر من 40 دولة حول العالم، بما يعزز نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الدولية، ويدعم انسيابية حركة التجارة، ويحد من الحواجز التجارية.

وأشار معالي الدكتور ثاني الزيودي إلى الدور المحوري الذي تؤديه المناطق الاقتصادية والحرة في تعزيز منظومة التجارة والاستثمار، ودعم نمو الصادرات وتنويع القاعدة الاقتصادية، لافتاً إلى أن إجمالي التجارة عبر سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" بلغ نحو491 مليار درهم (133.7 مليار دولار) خلال عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 46% مقارنة بعام 2024، فيما تضاعفت قيمته أربع مرات مقارنة بعام 2020.

وأضاف أن الصادرات الإماراتية غير النفطية سجلت أداءً قياسياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، إذ ارتفعت بنسبة 21.6 % لتصل إلى نحو 706 مليارات درهم (192 مليار دولار)، فيما ارتفعت حصتها من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية إلى 24 % مقارنة مع 21.7% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بما يعكس تنامي تنافسية المنتجات الوطنية واتساع حضورها في الأسواق العالمية.

من جانبه، أكد سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، في كلمة رئيسية بعنوان "ثلاثة عقود من التحوّل: مراكز تجارية أسهمت في تسريع نمو دبي"، دور المنطقة الحرة بمطار دبي في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار.

وقال إن أهمية هذه المساهمة تتجلى في نتائج أدائنا، إذ تجاوز حجم تجارة المنطقة الحرة بمطار دبي 479 مليار درهم في عام 2025، بما يمثل 15.4% من تجارة دبي غير النفطية. ويعكس هذا الإنجاز ثلاثة عقود من الاستثمار المستمر، وقدرتنا على التكيّف مع التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأضاف انه في ظل تطوّر سلاسل الإمداد العالمية، والتحوّلات التي تُحدثها التكنولوجيا في نماذج الأعمال، والدور المتنامي للاستدامة في توجيه القرارات الاستثمارية، بات من الضروري أن تُواصل المناطق الاقتصادية تطورها، لافتاً إلى أن "دييز" تجمع من خلال المنطقة الحرة بمطار دبي وواحة دبي للسيليكون ودبي كوميرسيتي إمكانات متنوعة ومتكاملة في التجارة الدولية والتكنولوجيا والتجارة الرقمية، بما يوفّر للشركات بيئة متكاملة للتأسيس والابتكار والنمو.

وأشار الزرعوني إلى أن طموح السُلطة يتمثّل في البناء على إرث المنطقة الحرة بمطار دبي، وتعزيز دور "دييز" بوصفها منصة متكاملة للتجارة والاستثمار والابتكار، بما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى دبي، وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة، وخلق فرص اقتصادية مستدامة، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

من جهتها، استعرضت آمنة راشد لوتاه، مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز"، في كلمة بعنوان "بناء المرحلة المقبلة من التجارة العالمية: رؤية دافز لما بعد ثلاثين عاماً"، توجّهات المنطقة الحرة وأولوياتها المستقبلية لتعزيز دورها في التجارة العالمية.

وقالت إن مجتمع أعمالنا يضم اليوم أكثر من 3300 شركة، من بينها أكثر من 600 شركة متعددة الجنسيات تتّخذ من "دافز" مقراً إقليمياً لها"، مشيرةً إلى أن الثقة التي اكتسبتها المنطقة الحرة من خلال علاقاتها المباشرة مع الشركات وسرعة الاستجابة لاحتياجاتها والوفاء بالتزاماتها، لا تزال أساساً لمسيرتها بعد ثلاثة عقود من تأسيسها.

وأكدت أن رؤية "دافز" للمرحلة المقبلة تستند إلى تعزيز العلاقات مع شركائها، وتقديم خدمات سريعة الاستجابة، وتحقيق قيمة مستدامة لمجتمع أعمالها على المدى الطويل، مع الاستفادة من القمة في تبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون التي تُسهم في رسم ملامح مستقبل التجارة العالمية.

بدورها، استعرضت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط، مسيرة المنطقة الحرة بمطار دبي منذ تأسيسها عام 1996، ودورها في دعم نمو الشركات العالمية وتوسعها نحو أسواق جديدة.

وقالت إننا نفخر بإطلاق هذه القمة بالتزامن مع الاحتفال بمرور 30 عاماً على تأسيس دافز، التي أسهمت على مدى ثلاثة عقود في تمكين الشركات من تأسيس أعمالها وبناء شراكاتها والوصول إلى أسواق جديدة، مؤكدة أن هذه المسيرة تعكس الرؤية القيادية التي رسخت مكانة دبي مركزًا عالميًا للتجارة والأعمال.

وأضافت أن القمة تشكل منصة تجمع المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين لمناقشة مستقبل التجارة العالمية، واستشراف التحولات الاقتصادية، واستكشاف فرص النمو والتعاون انطلاقًا من دبي.

كما أعلنت العميان عن إعداد إصدار خاص من مجلة فوربس الشرق الأوسط بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس "دافز"، يسلط الضوء على الشخصيات والتجارب التي تقف وراء أبرز قصص نجاح الأعمال في دبي، مشيرة إلى أن الإصدار يوثق مساهمة الشركات ورواد الأعمال في مسيرة نمو الإمارة.

وضمت قائمة المتحدثين عزيز قليلات، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة " جي إي إيروسبيس" لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا ورابطة الدول المستقلة، وليزا بارك، المديرة الإقليمية في دولة الإمارات لدى "إيه بي مولر – ميرسك"، ونبيل سلطان المُر، الرئيس التنفيذي لمجموعة "دناتا"، وأمادو ديالو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أرامكس".

وشارك في القمة كذلك غابرييل سيميلاس، رئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط في "إيرباص"، وماثيو ستيفنسون، الرئيس التنفيذي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، وبريمر باو، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى "دي أتش أل لسلاسل الإمداد" في الشرق الأوسط وأفريقيا، ونيتين تاتيوالا، نائب الرئيس لشؤون التسويق وتجربة العملاء وشبكة النقل الجوي في "فيديكس" لمنطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا.

وركّز برنامج القمة على أربعة محاور رئيسية، هي الخدمات اللوجستية الجاهزة للمستقبل، والاستدامة بوصفها استراتيجية نحو تجارة تُحقّق الحياد المناخي، وثورة التجارة الرقمية، والاستثمار والابتكار لدفع مستقبل التجارة والخدمات اللوجستية.

وتناولت الجلسات تطوير سلاسل إمداد أكثر مرونة واستدامة، ومستقبل قطاع الطيران في الشرق الأوسط، وخفض الانبعاثات في أنشطة التخزين والنقل وخدمات التوصيل في الميل الأخير، إلى جانب دور الأسواق الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية بين الشركات في تسهيل التجارة عبر الحدود.

وسلّط المشاركون الضوء على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتحليلات التنبؤية في تحسين مسارات النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجستية، ودور الاستثمارات والشراكات في تطوير حلول مبتكرة وتعزيز النمو المستدام، وتأثير تكاليف التأمين والمخاطر وتقلبات الأسعار في حركة التجارة والقرارات الاستثمارية.

كما بحثت الجلسات سبل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة من التوسع والنمو داخل المناطق الاقتصادية المتكاملة، من خلال توفير البنية التحتية المتخصصة وتسهيل الوصول إلى التمويل وتطوير مسارات داعمة للمشاريع الناشئة وبناء شراكات استراتيجية.

وشهدت القمة عرضاً مرئياً خاصاً احتفاءً بالذكرى الثلاثين لتأسيس المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز"، تناول أبرز محطات مسيرتها وإنجازاتها على مدى العقود الثلاثة الماضية، ودورها في دعم التجارة الدولية وربط الشركات بالأسواق العالمية.

كما سلّطت القمة الضوء على جهود "دافز"، ضمن منظومة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، في تطوير بيئة أعمال متكاملة تستقطب الشركات والاستثمارات العالمية، وتدعم توسّعها في الأسواق الإقليمية والدولية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033 وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمياً.