دبي في 23 نوفمبر/ وام/ سجلت صادرات إيطاليا من الرخام والأحجار الطبيعية ومواد البناء إلى دولة الإمارات نمواً بنحو 24% لكل منها خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، بالتزامن مع افتتاح الوكالة الإيطالية للتجارة (ITA) الجناح الإيطالي الرسمي في الدورة السابعة والأربعين من "معرض الخمسة الكبار العالمي 2026" الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي حتى 26 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 120 شركة إيطالية تمثل قطاعات الأحجار الطبيعية ومواد البناء ومعدات الإنشاءات الثقيلة.

تتوزع الشركات المشاركة في المعرض على جناحين، إذ يجمع جناح عالم الرخام والأحجار 62 شركة متخصصة في الأحجار الطبيعية، فيما يضم الجناح الإيطالي 58 شركة، منها 46 شركة متخصصة في مواد البناء و12 شركة في معدات الإنشاءات الثقيلة.

تعكس هذه المشاركة تنوع الصناعة الإيطالية واتساع خبراتها، إلى جانب حرصها على تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

يأتي هذا النمو بالتزامن مع استمرار دولة الإمارات في الاستثمار في التطوير العمراني والبنية التحتية والعقارات والمشاريع الإنشائية الكبرى، ما يعكس استمرار الطلب في السوق الإماراتية على المنتجات والحلول الإيطالية المتخصصة.

وارتفعت صادرات إيطاليا من الرخام والأحجار الطبيعية إلى الإمارات ، خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026 بنسبة 23.7% سنوياً، لتصل إلى 52.7 مليون يورو ، وحافظت إيطاليا على المرتبة الثانية بين أكبر الدول المورّدة لهذه المنتجات إلى الدولة بعد الصين، فيما ارتفعت حصتها من إجمالي صادرات الدول حسب بيانات وكالة التجارة الإيطالية إلى 18.05%.

وتواصل صناعة الرخام والأحجار الطبيعية الإيطالية حضورها في المشاريع المعمارية والتجارية والسكنية الراقية، بفضل جودتها ومواصفاتها الفنية وتعدد استخداماتها.

وسجلت صادرات مواد البناء الإيطالية نمواً بنسبة 23.9% خلال الفترة نفسها، لتبلغ 72.6 مليون يورو.

وأسهم هذا الأداء في تقدم إيطاليا من المرتبة السابعة إلى الرابعة، بحصة بلغت 5.40% من إجمالي صادراتها، حيث تحتل إيطاليا المرتبة الثانية بعد ألمانيا على مستوى الموردين الأوروبيين.

وبلغت قيمة الصادرات الإيطالية إلى دولة الإمارات 147.7 مليون يورو خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مسجلة نمواً بنسبة 2.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي على مستوى المنتجات المرتبطة بقطاع الإنشاءات.

وتقدمت إيطاليا إلى المرتبة الرابعة، لترتفع حصتها إلى 5.55% مقارنة بـ4.14% العام الماضي وفي عام 2025، نمت صادرات هذا القطاع بنسبة 14% لتصل إلى 262.5 مليون يورو، ما جعل إيطاليا خامس أكبر مورد.

وتعكس المشاركة تنوع قطاع الإنشاءات الإيطالي، الذي يضم شركات تنشط في مختلف مراحل سلسلة القيمة فإلى جانب مصنعي مواد البناء والرخام والأحجار الطبيعية، يستضيف الجناح شركات متخصصة في تقنيات تقطيع الأحجار ومعالجتها، والآلات والمعدات الإنشائية، ومعدات الرفع والحفر، والحلول الهندسية.

وتبرز هذه المجموعة من الشركات اتساع نطاق ما تقدمه إيطاليا، الذي لا يقتصر على المواد فحسب، بل يشمل التكنولوجيا والمعدات والعمليات الصناعية والخبرات الفنية المتخصصة.

وتمثل دولة الإمارات بالنسبة إلى الشركات الإيطالية سوقاً رئيسية وبوابة استراتيجية إلى المنطقة، في ظل نشاط قطاع الإنشاءات والاستثمارات الكبيرة في مشاريع البنية التحتية، إلى جانب مكانتها مركزاً يربط الأعمال الدولية بأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وتوفر هذه المقومات للشركات الإيطالية منصة لتوسيع حضورها الإقليمي، وبناء شراكات طويلة الأمد، والتواصل المباشر مع المطورين العقاريين والمقاولين والاستشاريين وصناع القرار .

وقال فلافيو مارابيلي، الرئيس الفخري لرابطة Confindustria Marmomacchine:" أصبحت دولة الإمارات من أبرز الوجهات المستقبلة للرخام والأحجار الطبيعية الإيطالية، مستفيدة من مكانتها مركزاً تجارياً يتيح الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط الأوسع، وما تشهده من طلب متواصل على هذه المنتجات ويأتي معرض الخمسة الكبار العالمي 2026 ليشكل منصة مهمة لتعزيز هذا الحضور وتوسيع آفاق التعاون التجاري ومن خلال مشاركة أكثر من 60 شركة متخصصة في إنتاج الرخام والجرانيت والأحجار الطبيعية ومعالجتها، إلى جانب الشركات المصنعة للتقنيات والمعدات المستخدمة في تشكيلها، نستعرض أمام المشترين منظومة الإنتاج الإيطالية المتكاملة، التي تشمل مختلف مراحل الإنتاج، بدءاً من الكتل الحجرية الخام وصولاً إلى المنتجات النهائية".

من جانبه أعرب سعادة لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى الدولة في تصريح لـ "وام" على هامش المعرض ، عن سعادته بالحضور المميز لإيطاليا في "معرض الخمسة الكبار العالمي 2026 " ، مؤكداً أن مشاركة أكثر من 120 شركة إيطالية تعكس عمق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية التي تجمع إيطاليا ودولة الإمارات ، وما تقوم عليه من علاقات ممتدة وثقة متبادلة ورؤية مشتركة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف: "تواصل هذه الشراكة فتح آفاق واسعة للتعاون وتطوير فرص الأعمال بين البلدين، فيما تضيف الشركات الإيطالية إليها قيمة نوعية بفضل عراقة قطاعها الصناعي، وما تمتلكه من خبرات متخصصة وحلول تكنولوجية مبتكرة ومتقدمة" .

بدوره ،ذكر فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي ومدير مكتب الوكالة الإيطالية للتجارة في دبي ، أن الإمارات تعد سوقاً استراتيجية مهمة للشركات الإيطالية العاملة في قطاعي الإنشاءات ومواد البناء، في ظل ما توفره من فرص تنموية ومشاريع واعدة.

وقال إنه خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، ارتفعت صادراتنا من الرخام والأحجار الطبيعية بنسبة 23.7% لتصل إلى 52.7 مليون يورو، ونمت صادرات مواد البناء بنسبة 23.9% لتبلغ 72.6 مليون يورو، ما أسهم في تقدم إيطاليا من المرتبة السابعة إلى الرابعة ضمن هذه الفئة، وتؤكد هذه النتائج القدرة التنافسية للصناعة الإيطالية والطلب المتزايد على منتجاتها وحلولها المتخصصة".

وأضاف سولداني أنه من خلال مشاركة أكثر من 120 شركة إيطالية في معرض الخمسة الكبار العالمي، نعمل على توسيع نطاق التواصل المباشر بين الشركات الإيطالية وكبرى الجهات الفاعلة في المنطقة، من المطورين العقاريين والمقاولين إلى الشركات الهندسية وصناع القرار، بما يتيح فرصاً جديدة للشراكات التجارية والتعاون المشترك، مشيراً إلى أن الجناح الإيطالي يتيح استعراض الإمكانات المتكاملة للصناعة الإيطالية، من المنتجات عالية الجودة والتقنيات المتقدمة إلى الخبرات الهندسية والحلول المبتكرة، بما يسهم في تلبية المتطلبات المتزايدة لقطاعي الإنشاءات والبنية التحتية في المنطقة.

ومع مواصلة دولة الإمارات الارتقاء بمعاييرها في مجالات العمارة والإنشاءات والتخطيط العمراني، تتمتع الشركات الإيطالية بمكانة تؤهلها لترك بصمة استثنائية في هذه المسيرة من خلال التميز في التصنيع والخبرات التصميمية والتقنيات المتقدمة والحلول الهندسية المتخصصة وتعكس مشاركتها في معرض الخمسة الكبار العالمي اهتماماً مشتركاً ببناء علاقات تجارية مستدامة والمساهمة في دعم المرحلة المقبلة من النمو في الإمارات وأسواق الإنشاءات الإقليمية.