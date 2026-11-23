رأس الخيمة في 23 نوفمبر/وام/ تشارك هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" في معرض الخمسة الكبار العالمي 2026 بمركز دبي التجاري العالمي.

تستعرض الهيئة خلال المعرض منظومتها الصناعية المتنامية والفرص الواعدة التي توفرها للمصنّعين والمقاولين والمورّدين ومقدّمي الخدمات في قطاع البناء والتشييد.

وفي ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها إمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات عموماً في مشاريع البناء والتطوير العقاري والبنية التحتية، يتواصل نمو الطلب على مواد البناء والمكونات الهندسية والصناعات المتخصصة والخدمات المرتبطة بها، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات العاملة في مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع البناء والتشييد. وتستعرض راكز خلال مشاركتها موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية الصناعية المتطورة ومنظومة خدمات دعم الأعمال المتكاملة التي تتيح للشركات تأسيس أعمالها وتوسيع عملياتها وخدمة الأسواق الإقليمية والعالمية.

وتحتضن "راكز" مجموعة متنوعة من الشركات العاملة في القطاعات المرتبطة بالبناء والتشييد، بما في ذلك تصنيع المعادن والبناء المعياري وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ومواد العزل والبناء والمنتجات الهندسية والطلاءات والمواد اللاصقة والزجاج وغيرها من الصناعات المتخصصة.

وتضم هذه المنظومة الصناعية المتنامية شركات رائدة، من بينها "شوبا للصناعات المعيارية" و"بيكو الخليج" و"إتش بي فولر" و"هيرا للصناعات" و"مجموعة فالا" و"غارديان غلاس" و"آر آر إكستروجنز"، التي تسهم من خلال أنشطتها التصنيعية وحلولها المبتكرة وقدراتها الصناعية المتخصصة في دعم سلاسل الإمداد لقطاع البناء والتشييد على مستوى المنطقة.

ويعكس التوسع المستمر لهذه الشركات في منشآتها الإنتاجية ونطاق حضورها في الأسواق على مر السنوات تنامي مكانة رأس الخيمة قاعدةً صناعيةً ومركزاً لتوريد المنتجات والخدمات لقطاع البناء والتشييد، وتوفر المناطق الصناعية المتخصصة التابعة لراكز أراضي صناعية قابلة للتخصيص وفق احتياجات المستثمرين، ومنشآت إنتاجية ومستودعات ومرافق سكنية للموظفين والعمال ضمن المناطق الصناعية، إلى جانب سهولة الوصول إلى شبكات الطرق الرئيسية والموانئ الإقليمية. وتسهم هذه المزايا في تمكين الشركات من تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل حركة المواد والمنتجات النهائية، والاستجابة لمتطلبات الأسواق في دولة الإمارات وخارجها.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز" يمثّل معرض الخمسة الكبار العالمي منصة مهمة لاستعراض الفرص الواعدة التي يتيحها النمو المتواصل لقطاعَي البناء والصناعة في رأس الخيمة، وتسهم المشاريع الكبرى مثل راك سنترال ووين جزيرة المرجان، إلى جانب العديد من المشاريع الأخرى، في تحفيز المزيد من التطوير العمراني في المناطق المحيطة بها، ما يعزز الطلب على مواد البناء والصناعات المتخصصة والخدمات المرتبطة بها، ونواصل في "راكز" تعزيز منظومة أعمال متكاملة تُمكّن المصنّعين والمورّدين ومقدّمي الخدمات من اغتنام هذه الفرص، وبناء شراكات فاعلة في القطاع، والمساهمة في دعم سلاسل الإمداد لقطاع البناء والتشييد على مستوى المنطقة.

وإلى جانب بنيتها التحتية الصناعية الراسخة، تواصل "راكز" تطوير منظومة أعمالها ومرافقها التجارية من خلال مشاريع مثل "راك سنترال" ومجمع "تك فليكس"، بما يدعم شريحة أوسع من الشركات والأنشطة الاقتصادية. كما توفر الهيئة مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل إصدار التراخيص التجارية واختيار المنشآت المناسبة وخدمات التأشيرات والمساعدة في استيفاء المتطلبات التنظيمية، إلى جانب باقة من خدمات القيمة المضافة، بما يسهّل على الشركات إجراءات التأسيس ويلبّي احتياجاتها التشغيلية.

وتؤكد مشاركة "راكز" في المعرض التزامها بدعم نمو الصناعات المرتبطة بقطاع البناء والتشييد، وتعزيز مكانة رأس الخيمة مركزاً تنافسياً للتصنيع والتجارة والاستثمار.