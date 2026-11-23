أبوظبي في 23 نوفمبر/ وام/ يشارك منتدى "أفكار أبوظبي" في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بصفته شريكاً رسمياً لمنطقة "الواحة"، التي تمثل مساحة تفاعلية تجمع نخبة من القادة والمبتكرين والشخصيات الثقافية البارزة من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة في برنامج متنوع من الجلسات الحوارية والفعاليات التي تعزز تبادل المعرفة والتعاون على مدى أربعة أيام متواصلة من 7 إلى 10 ديسمبر 2026 في أبوظبي.

وفي إطار هذه الشراكة، يستضيف منتدى "أفكار أبوظبي" أولى فعاليات البرنامج على مسرح المنصة الرئيسية لـ "الواحة" يوم 8 ديسمبر، والذي يتضمن سلسلة من الجلسات الحوارية مع عدد من الشخصيات العالمية البارزة، من بينهم مات ديمون وغاري وايت الشريكان المؤسسان لمنظمة "Water.org".

وتتناول الجلسات دور الأفكار الجديدة والحلول الواعدة، والتعاون بين مختلف القطاعات وبناء شراكات جديدة لتسريع إيجاد حلول للتحديات الأكثر إلحاحاً في قطاع المياه على مستوى العالم.

ويستهل منتدى "أفكار أبوظبي" برنامجه عشية اليوم الأول من المؤتمر 7 ديسمبر في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي مع عرضٍ نُظِّمَ خصيصاً للمناسبة يحييه الفنان السنغالي الحائز على جائزة "غرامي"، يوسو ندور؛ بمشاركة فرقة الليوا البحرية الإماراتية.

ويحتفي العرض، الذي يُقام بالتعاون بين دولة الإمارات والسنغال بصفتهما الدولتين المشاركتين في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بالموروث الموسيقي للبلدين، الذي ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالمياه عبر التاريخ.

وقال سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: "لطالما آمنت الإمارات العربية المتحدة بأهمية تحويل الطموحات إلى خطوات عملية ففي منطقة أدّت فيها المياه دوراً محورياً في تشكيل تاريخها ومسيرة تطورها، ندرك أهمية هذا المورد الحيوي وضرورة العمل على استدامته للأجيال القادمة ونحن في دولة الإمارات، استلهمنا من حكمة أجدادنا ورؤيتهم الثاقبة لنؤسس دولةً تستثمر في التقنيات الحديثة، وتستقطب الكفاءات والمواهب من مختلف أنحاء العالم، لتكون بيئةً حاضنةً للأفكار الطموحة ونسعى إلى توظيف هذه الإمكانات لدعم الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلول عملية ومستدامة لتحديات المياه.

ويمثل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 فرصة مهمة لدفع هذه الجهود قدماً، إذ يجمع دول العالم لمواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بالمياه، ويتيح المجال أمام الجهات المعنية والخبراء والمبتكرين لتطوير حلول عملية، وتعزيز الشراكات وحشد الاستثمارات اللازمة، لتحويل التطلعات إلى نتائج ملموسة..ولطالما وفرت دولة الإمارات بيئة داعمة للأفكار والحلول الجديدة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، ودعم تطوير الحلول الواعدة وتوسيع نطاق تطبيقها لتصل إلى المناطق الأكثر احتياجاً".

وأضاف سعادة بالعلاء: "يسهم منتدى "أفكار أبوظبي" في تحقيق هذا الطموح من خلال نهجه المتميز، عبر توفير منصة تجمع الخبرات من مختلف التخصصات والقطاعات والثقافات لطرح أفكار جديدة، وتبادل وجهات النظر المتنوعة، وبناء شراكات جديدة تفتح آفاقاً أوسع للتعاون. ويسرنا الترحيب بمنتدى "أفكار أبوظبي" شريكاً رسمياً في "الواحة"، الذي يستضيف أولى الفعاليات على المسرح الرئيسي للواحة. ونحن على ثقة بأن قدرة المنتدى على جمع الأصوات المؤثرة، وفتح آفاق جديدة للحوار والابتكار، وربط الأفكار بالفرص الداعمة، ستشكل إضافة مهمة إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، وستسهم في تحويل الأفكار إلى خطوات عملية تحقق أثراً مستداماً".

من جهتها، قالت ريما المقرّب، الرئيسة المشاركة لمنتدى "أفكار أبوظبي": "انبثق "أفكار أبوظبي" من قناعتنا الراسخة بأنه لا يمكن لأي خبير أو حكومة أو شركة بمفردها إيجاد حلول لما يُعتبر أكبر تحديات عصرنا. ولذلك، نسعى إلى حفز التعاون في هذا المجال عبر جمع القادة والمفكرين والجهات الفاعلة والمعنية لإحراز تقدم حقيقي في معالجة أهم القضايا التي تؤثر في عالمنا".

يواجه نصف سكان العالم اليوم شحاً في المياه خلال فترة من فترات السنة على الأقل، وفي غضون 20 عاماً فقط، ستطال تداعيات هذه الأزمة جميع مناطق العالم. ومن خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، سنفتح آفاقاً أوسع للنقاش من خلال الاستماع إلى رؤى القادة الذين يرسمون ملامح مستقبل إدارة الموارد المائية وتسخيرها لخدمة المجتمعات وتعزيز الازدهار وحماية الكوكب. كما نسعى إلى بناء شراكات جديدة وابتكار حلول من شأنها تسريع وتيرة التقدم خلال المؤتمر وما بعده".

وفي 8 ديسمبر، تنطلق فعاليات برنامج منتدى "أفكار أبوظبي" في "الواحة"؛ وهي مساحة تفاعلية مفتوحة أمام الجميع، بمشاركة مات ديمون وغاري وايت، الشريكين المؤسسين لمنظمة Water.org العالمية غير الربحية. وسيستعرض ديمون ووايت خبراتهما في تحويل الأفكار إلى حلول عملية، مسلّطين الضوء على ضرورة تسريع وتيرة الاستثمار في توفير المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي، تمهيداً لاتخاذ مزيد من الخطوات العملية في وقت لاحق من اليوم.

وقال غاري وايت، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنظمة Water.org: "يُعدّ الحصول على مياه آمنة ضرورة أساسية لصحة الإنسان وأسلوب حياته وما يُتاح له من فرص. ومع ذلك، لا يزال الحصول على هذه المياه أمراً بعيد المنال بالنسبة إلى أعداد كبيرة من الناس حول العالم. وعلى مدى أكثر من عقدين، عملتُ رفقة مات ديمون، بصفتنا شريكين مؤسسين لمنظمة Water.org، على إثبات إمكانية إيجاد حلول فعّالة والوصول إلى ملايين الأشخاص الإضافيين، من خلال إعادة النظر في آليات تمويل مشاريع المياه والصرف الصحي. ومع تسليط مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الضوء على قضية المياه عالمياً، فإننا نتطلّع إلى الاستفادة من هذا الزخم وتحويله إلى خطوات عملية من خلال منتدى "أفكار أبوظبي‘".

وفي نسخته السابعة، يعود منتدى "أفكار أبوظبي" إلى المؤتمر، حاملاً معه نهجه المتميز في جمع نخبة من المفكرين وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة ارتباط المياه ببعض أبرز القضايا الملحّة التي يواجها عالمنا، واستكشاف سبل تحويل الأفكار والاستثمارات والشراكات والتقنيات الجديدة إلى حلول عملية وملموسة.

وتتولى فيفيان شيلر، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة باتريك جيه ماكغفرن، وإحدى أبرز الشخصيات الداعية إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الصالح العام، إدارة حوار يجمع عدداً من القيادات الوطنية والمحلية. وسيناقش المشاركون سبل تكيّف المدن مع الضغوط المتزايدة على أنظمة المياه، في ظل النمو السكاني وتقادم البنية التحتية، والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي.

وتتناول جلسة أخرى تأثير الضغوط المتزايدة على الموارد المائية في تغيير أساليب إنماء الغذاء وإعداده واستهلاكه، بمشاركة نخبة من الخبراء، من بينهم هاري مينون، رئيس قطاع النمو والفرص العالمية في مؤسسة غيتس؛ وغريغ غيرشوني، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لبرنامج الطاقة والبيئة في معهد آسبن.

وإلى جانب المنصة الرئيسية، يعرض منتدى "أفكار أبوظبي"، في جناحه الخاص أبرز الأبحاث والتقنيات الناشئة في دولة الإمارات، بما في ذلك أحدث الابتكارات في مجال المياه، مثل تطوير أغشية التناضح العكسي محلياً، وإنتاج إسمنت منخفض الانبعاثات الكربونية باستخدام المحلول الملحي الناتج عن عمليات تحلية المياه. وسيوفر الجناح منصة تتيح للباحثين ورواد الأعمال والطلاب والمبتكرين التواصل مع المستثمرين وصنّاع السياسات والشركاء المحتملين، وفتح آفاق جديدة للتعاون بينهم.

كما اطّلع كل من سعادة عبدالله بالعلاء وريما المقرّب مؤخراً على جانب من هذه الجهود، خلال زيارة أجرياها لمركز أبحاث المياه ومركز مبادلة لعلوم مناخ وبيئة الخليج العربي في جامعة نيويورك أبوظبي، التقيا خلالها بالطلاب والباحثين الذين يعملون على تطوير هذه الابتكارات.

وسيستضيف جناح "أفكار أبوظبي" أيضاً نقاشات متخصصة وفعاليات للتواصل وتبادل الخبرات، تجمع الباحثين والمبتكرين بالمستثمرين وصنّاع السياسات والشركاء المحتملين، بما يسهم في نقل الحلول الواعدة من مرحلة التطوير إلى التطبيق العملي، وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

ومنذ انطلاقه في عام 2017، استضاف منتدى "أفكار أبوظبي" أكثر من 1,000 شخص من أبرز القادة والمفكرين من مختلف أنحاء العالم لتبادل الأفكار، وتحدي التصورات السائدة، والمساعدة في تحويل الحوار إلى خطوات عملية. وشملت قائمة المشاركين في دورته السابقة كلا من الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون؛ ورائد الأعمال الخيرية بيل غيتس؛ ورؤساء وزراء المملكة المتحدة السابقين ديفيد كاميرون، وغوردون براون، وتوني بلير؛ ورائد الأعمال الخيرية راي داليو؛ ورائد الفضاء باز ألدرين؛ ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة.

ويجمع منتدى "أفكار أبوظبي"، الذي تنظمه شركة "تمكين" بالتعاون مع معهد آسبن، رؤى متنوعة من مختلف التخصصات والقطاعات والمناطق الجغرافية، وذلك لمناقشة ومعالجة عددٍ من أبرز تحديات عصرنا.