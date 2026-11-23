دبي في 23 نوفمبر/ وام/ نظَّمت "اتصالات الإمارات"، بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، جلسةً حوارية رفيعة المستوى؛ لاستعراض الدور القيادي للمواهب الوطنية في رسم ملامح قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، وتسليط الضوء على مسيرة الشركة الممتدة في التوطين وبناء القيادات المستقبلية.

شهدت الجلسة، التي عُقدت في المقر الرئيسي لـ "اتصالات الإمارات" بدبي، حضورَ سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ونائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وعلي المنصوري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة "اتصالات"، ومجموعة من الرؤساء التنفيذيين في اتصالات، إلى جانب نخبة من الكوادر الإماراتية الشابة والواعدة في الشركة. وخلال الجلسة، استعرض سعادة عبدالله الفلاسي جانباً من خبرته ومسيرته المهنية، مشاركاً الكفاءات الوطنية أبرز الدروس المستفادة منها.

وجاءت الجلسة في إطار الجهود المشتركة لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتطوير مهاراتها، وتهيئتها لتولِّي مسؤوليات قيادية في القطاعات الحيوية، وتناولت دور المواهب الإماراتية في دعم التوجهات الاستراتيجية للشركة وقيادة مستقبل قطاعَي الاتصالات والتكنولوجيا. وفي هذا الصدد، يؤدي المجلس دوراً محورياً في توجيه الكفاءات الإماراتية وتدريبها وربطها بفرص التوظيف والنمو المهني في القطاع الخاص، عبر شراكات مع الجهات الوطنية، بما ينسجم مع توجهات أجندة دبي الاجتماعية 33 في تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص. وتعمل الدائرة على تطوير منظومة المواهب وبناء الجاهزية المؤسسية.

وركَّزت الجلسة على أهمية التعلم المستمر واكتساب المهارات المستقبلية ومواكبة التحولات المتسارعة عالميًّا، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والشبكات المتقدمة والتحول الرقمي، مؤكدة أهمية الاستثمار في الشباب الإماراتي؛ باعتباره ركيزة أساسية لمواصلة مسيرة النمو والابتكار، إلى جانب أهمية توفير بيئة عمل تُتيح للمواهب الوطنية تطوير قدراتها وتولِّي مسؤوليات متنامية والمساهمة في قيادة مستقبل القطاع.

وتضمَّن العرض التقديمي للجلسة رحلةً متكاملة من ست محطات؛ بدأت بالرؤية والغاية، ثم القيادة التي تبدأ من اليوم ولا تنتظر المنصب، مروراً بمهارات المستقبل وأهمية تجديد القدرات بالجمع بين التخصص والقدرة الرقمية والمهارات الإنسانية، وصولاً إلى تحويل المعرفة إلى أثر ملموس، ومنظومة الدعم والفرص، والخطوة التالية.

وأكد العرض أنَّ تزايُد ذكاء التقنية يعزز قيمة العنصر البشري في اتخاذ القرار المسؤول وبناء الثقة وفهم السياق، وأن التوطين النوعي يُقاس بأثرٍ يُرى لا بمقعدٍ يُشغل. وخلص إلى أن نجاح الكفاءات الوطنية تصنعه منظومة متكاملة تتضافر فيها جهود دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي والشركاء من القطاعات، بفتح المسارات وتقريب الفرص وربط التأهيل باحتياجات القطاعات؛ لتتحول هذه المسارات بقيادة الكفاءات الوطنية إلى أثر مستدام، وفق الرسالة الجامعة للعرض: "نحن نفتح المسارات، وأنتم تحوِّلونها إلى أثر".

وذكر علي المنصوري ان "اتصالات" تؤمن بأن الكفاءات الإماراتية تمثِّل ركيزةً أساسيةً في مسيرة نجاحها، وشريكًا رئيسيًّا في رسم ملامح مستقبل قطاعَي الاتصالات والتكنولوجيا، مؤكدا أن المواهب الوطنية قامت طوال خمسين عامًا بدور محوري في بناء قدرات مجموعة اتصالات وتعزيز مكانتها، وتواصل "اتثالات " اليوم الاستثمار في تطوير هذه المواهب وتمكينها من قيادة المرحلة المقبلة، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، كما تحرص على توفير بيئة عمل تشجِّع الشباب الإماراتي على التعلم المستمر والابتكار، وتمنحهم فرصًا حقيقية للنمو والتقدم المهني.

من جهته، أكد سعادة عبدالله الفلاسي، أن الاستثمارُ في الكفاءات الوطنية وتمكينُ الشباب الإماراتي من امتلاك المهارات اللازمة لوظائف المستقبل يمثل أولويةً أساسية في جهود تنمية رأس المال البشري في دبي، منوها بأن الشراكة مع مجموعة "اتصالات" تمثل أهمية خاصة؛ لما توفِّره من فرص لتعزيز مشاركة المواطنين في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، وتطوير قدراتهم في المجالات التقنية والرقمية والاقتصاد المعرفي.

وفي إطار جهودها لتوفير فرص مهنية واعدة للمواطنين، أسهمت "اتصالات" بفاعلية في استقطاب العقول الوطنية وتأهيلها لوظائف المستقبل عبر توظيف 643 مواطنًا ومواطنة من خلال برنامج "نافس"، كما نجحت في تأهيل 428 خريجًا ضمن "برنامج خريجي الذكاء الاصطناعي"، والذي سجَّل نسبة رضا بلغت 95%، ليعكس تفوُّق الشركة في إمداد الاقتصاد الرقمي بمواهب وطنية متخصصة وكفاءات إماراتية مؤهلة.