الشارقة في 23 نوفمبر/وام/ وقّعت هيئة مطار الشارقة الدولي اليوم اتفاقية تعاون مع نادي الشارقة للدراجات بهدف دعم الأنشطة والفعاليات الرياضية وتطوير المبادرات المشتركة لنشر ثقافة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية وتعزيز مكانة إمارة الشارقة وجهةً للفعاليات الرياضية.

وقّع الاتفاقية سعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي و الشيخ راشد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للدراجات بحضور الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي إلى جانب عدد من ممثلي الجانبين.

تمتد الاتفاقية لعامين وتتضمن دعم الهيئة للسباقات والبطولات والبرامج والمبادرات التي ينظمها النادي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى جانب استكشاف فرص التعاون في المشاريع والفعاليات الرياضية وتحديد آليات المشاركة والدعم بما يتوافق مع أهداف الجانبين.

وأكد سعادة علي سالم المدفع أن الرياضة ركيزة أساسية في تعزيز مسؤولية الهيئة تجاه المجتمع لما لها من دور في ترسيخ أنماط الحياة الصحية والارتقاء بجودة حياة أفراده لافتا إلى أن اتفاقية التعاون مع نادي الشارقة للدراجات تأتي امتداداً لحرص الهيئة على بناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم القطاع الرياضي في إمارة الشارقة وتعزيز مكانتها وجهةً متميزة لاستضافة الفعاليات والبطولات الرياضية بما يدعم القطاع السياحي ويسهم في تنشيط حركة السفر.

من جانبه أعرب الشيخ راشد بن صقر القاسمي عن اعتزازه بهذه المبادرة وثمن الدور الوطني والمجتمعي الذي تقوم به هيئة مطار الشارقة الدولي وحرصها على دعم المبادرات الرياضية التي تسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين أفراد المجتمع مؤكداً أن هذه الشراكة ستفتح آفاقاً جديدة لإطلاق المبادرات والبرامج النوعية بما يسهم في نشر ثقافة رياضة الدراجات وترسيخ مكانة إمارة الشارقة مركزاً إقليمياً رائداً لرياضة الدراجات وتحقيق أثر مجتمعي مستدام.

تأتي هذه الاتفاقية امتداداً لجهود هيئة مطار الشارقة الدولي في تعزيز شراكاتها مع المؤسسات المحلية ودعم المبادرات التي تخدم المجتمع وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة.