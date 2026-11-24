أبوظبي في 24 نوفمبر / وام / استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي السيناتور كريستوفر بيتر سينكلر، وزير أول للشؤون الخارجية والتجارة الخارجية في بربادوس.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وبربادوس، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويدعم تطلعات شعبيهما نحو التنمية والازدهار.

كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك في عدد من القطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والتنموية وقطاع الطاقة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع بربادوس، وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يسهم في دعم مسارات التنمية والازدهار المستدام في البلدين.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة ، وسعادة محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي.