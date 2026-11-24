عجمان في 24 نوفمبر /وام/ وقع المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، مذكرة تفاهم مع مجموعة "تريندز"، عبر "تريندز-دبي"، لتعزيز التعاون المستدام في مجالات البحث العلمي والمعرفة والإعلام والتدريب والاستشارات، إلى جانب تنظيم الفعاليات الفكرية والإعلامية المشتركة، وتطوير القدرات المهنية، وإعداد الدراسات الاستشرافية والبحوث المتقدمة والاستبيانات والمسوح المتخصصة.

وقّع المذكرة سعادة محمد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، والدكتور محمد عبدالله العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "تريندز".

وتسعى المذكرة إلى الاستفادة من خبرات الطرفين وإمكاناتهما المتراكمة في إعداد وتنفيذ برامج ودورات تدريبية وورش عمل تفاعلية، وإعداد الدراسات الإعلامية والاستشرافية، وتنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات، إلى جانب تبادل الخبراء والمتخصصين والخبرات لدى الطرفين في الفعاليات الفكرية والإعلامية، فضلاً عن تعزيز الممارسات المهنية في مجال الإعلام وإنتاج المحتوى الاحترافي.

وأوضح سعادة محمد عبدالله الكعبي أن التعاون مع مجموعة "تريندز" سيفتح آفاقاً واسعة أمام الكوادر الإعلامية للاستفادة من الخبرات البحثية والمنهجيات الحديثة في قياس الرأي العام وتحليل الاتجاهات، فضلاً عن تطوير برامج تدريبية متخصصة ترفع من كفاءة العاملين في القطاع الإعلامي.

بدوره، أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، أن توقيع مذكرة التفاهم مع المكتب الإعلامي لحكومة عجمان تمثل امتداداً لرؤية المجموعة في ربط البحث العلمي بالواقع الإعلامي، مشيراً إلى أن "تريندز" تعمل منذ أعوام على تطوير أدوات منهجية تستشرف مستقبل الإعلام وتوظف الدراسات والاتجاهات لخدمة صانعي القرار والمؤسسات الإعلامية الإقليمية والدولية.