أبوظبي في 24 نوفمبر/ وام/ كرّمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ،بحضور معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة ، مجموعة من الأئمة والوعاظ من جمهورية غامبيا، عقب استكمالهم دورة تدريبية وتأهيلية نظّمتها الهيئة في أبوظبي، ضمن برنامج "تدريب الأئمة والوعاظ الدوليين"، الذي يستضيف نخبة من الأئمة والخطباء من مختلف دول العالم، لصقل مهاراتهم العلمية وتعزيز ملكاتهم في الأداء.

وأكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، على عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غامبيا قيادة وشعبا، منوها بحرص الهيئة على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في الشأن الديني، مع جميع الدول تجسيداً لنهج دولة الإمارات، وقيادتها الرشيدة في نشر ثقافة السلام والتسامح وتعزيز الأخوة الإنسانية، وإبراز الصورة الحضارية للدين الإسلامي الحنيف وقيمه القائمة على الرحمة والتآلف والتعاضد.

وقام معالي رئيس الهيئة بتكريم الأئمة والخطباء بمقر الهيئة الرئيسي في أبوظبي، ومنحهم شهادات الإنجاز والتقدير، بحضور عدد من المسؤولين في الهيئة، متمنياً لهم الاستفادة من مخرجات هذه الدورة ومحاورها العلمية والتدريبية، ونقل المعارف والخبرات المكتسبة إلى مجتمعاتهم، بما يعزز قيم التعاون والتسامح والتلاحم الإنساني.

من جانبهم، أعرب الأئمة والوعاظ من جمهورية غامبيا عن بالغ شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وللهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، مثمنين جهودها في تنظيم البرامج التأهيلية التي تفتح آفاقاً واسعة للتواصل وتبادل الخبرات بين المؤسسات الدينية على المستوى الدولي، ومشيدين بتجربتها في تطوير الخطاب الديني ومواكبته لمتغيرات العصر ومتطلبات المجتمع.