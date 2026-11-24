جنيف في 24 نوفمبر /وام/ في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم العمل الدولي متعدد الأطراف وتعزيز شمولية منظومة حقوق الإنسان، أعلنت الدولة تقديم مساهمة طوعية بقيمة 30 ألف دولار أمريكي إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للمساعدة التقنية لدعم مشاركة أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية في أعمال مجلس حقوق الإنسان، بما يمكّنها من المشاركة الفاعلة في أعمال المجلس.

وأعلن سعادة السفير جمال المشرخ، المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، عن المساهمة خلال مشاركته في فعالية إعلان التعهدات التي نظمتها البعثات الدائمة لجزر البهاما والمالديف وموريشيوس، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وأكد سعادته في كلمته أهمية تمكين أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية من المشاركة الفاعلة والمتكافئة في أعمال المجلس.

وتجسد هذه المساهمة حرص دولة الإمارات على تعزيز حضور الدول النامية في المحافل الدولية، وتمكينها من إيصال أولوياتها والتعبير عن تطلعات شعوبها، انطلاقاً من إيمانها بأن شمولية المشاركة وتكافؤ الفرص ركيزتان أساسيتان لعمل دولي أكثر توازناً وإنصافاً.

وتأتي مساهمة دولة الإمارات امتداداً لدعمها السابق للصندوق وتعاونها الأوسع مع أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، وتمثل استثماراً في تعزيز القدرات الوطنية حيث تتاح في مجلس حقوق الإنسان لكل دولة عضو فرصة إسماع صوتها.

وتؤكد دولة الإمارات، بصفتها دولة مرشحة لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2028–2030، أهمية مشاركة جميع الدول في صياغة أعمال المجلس، بما يعكس تنوع المجتمع الدولي ويعزز الجهود المشتركة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.