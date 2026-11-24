أبوظبي في 24 نوفمبر / وام / اختتمت "ميرال"، بالتعاون مع مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ في جزيرة ياس بأبوظبي برنامج "حكايات الأعشاب البحرية" الهادف إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية وترسيخ قيم المسؤولية البيئية لدى الأجيال الناشئة، وتنمية مهاراتهم في السرد الإبداعي.

شارك في البرنامج الذي أقيم على مدى يومين، 27 طالباً وطالبة من أكاديمية المعمورة البريطانية، تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً، وذلك ضمن مبادرة "تأثير من ميرال"، في إطار محوري الحفاظ على البيئة والتعليم وتنمية المهارات.

وتضمن البرنامج جلسات توعوية قدمها الدكتور هونغ مانه نغوين، كبير الباحثين، وعلي آل سلوم، سفير ركيزة الحفاظ على البيئة في مبادرة "تأثير من ميرال"، والدكتور بنجامين مورز، مدير المبادرة، إلى جانب عدد من المعلمين المختصين.

وتعرّف الطلبة خلال الجلسات على النظم البيئية للأعشاب البحرية ودورها في دعم التنوع البيولوجي البحري، وتأثير الأنشطة البشرية في صحة المحيطات، كما شاركوا في ورش عمل متخصصة تناولت توظيف السرد القصصي والرسوم التوضيحية في التوعية بقضايا البيئة وتشجيع المجتمع على المشاركة في جهود حمايتها.

وعمل الطلبة ضمن فرق على تأليف كتب مصورة تروي رحلة أحد الكائنات البحرية، بما يسهم في تعزيز فهمهم للتحديات البيئية وتنمية مهارات التواصل والتفكير النقدي والعمل الجماعي لديهم.

واختتم البرنامج بعرض الأعمال الإبداعية للطلبة أمام زملائهم وأولياء أمورهم وعدد من الضيوف، فيما جرت طباعة الكتاب الفائز وإهداء نسخ منه إلى أكاديمية المعمورة البريطانية ومركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ وأعضاء الفريق الفائز.

وتأتي المبادرة في إطار جهود "ميرال" الرامية إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الأجيال الناشئة، ورعاية المواهب الشابة، وتوظيف المعرفة العلمية والإبداع في دعم جهود الحفاظ على النظم البيئية البحرية واستدامتها.