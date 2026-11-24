أبوظبي في 24 نوفمبر / وام/ افتُتحت اليوم في أبوظبي أعمال الاجتماع الـ 52 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا"، الذي تستضيفه الهيئة الوطنية للإعلام في فندق كونراد أبراج الاتحاد، بحضور رؤساء ومدراء وكالات الأنباء العربية، لبحث أولويات العمل الإعلامي العربي المشترك وتعزيز مكانة الوكالات العربية وحضورها الدولي.

وأكد سعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام في كلمته الافتتاحية، أن وكالات الأنباء العربية تتحمل مسؤولية استراتيجية في تقديم تحولات المنطقة وتجاربها التنموية إلى العالم، وتعزيز حضورها مصدراً موثوقاً للمعرفة، مشدداً على أهمية الإسهام في تشكيل مستقبل الإعلام وتوظيف تنوع الخبرات العربية لتعزيز التأثير المشترك.

وقال: "إن طموحنا يتجاوز مواكبة التحولات إلى الإسهام في تشكيل مستقبل الإعلام، من خلال اتحاد يعزز وزن وكالاتنا ويحوّل تنوع تجاربها إلى قوة مشتركة"، مضيفاً: "فمكانتنا لا يصنعها حجم ما ننشره، بل قيمة ما نضيفه إلى معرفة العالم، والثقة التي نكتسبها في تقديم مجتمعاتنا".

وأوضح سعادته أن المنطقة العربية شريك في صناعة المستقبل، بما تمتلكه من رصيد حضاري وإنساني وما تشهده من تحولات وتجارب تنموية، مؤكداً أن تقديم هذه التحولات يتطلب خطاباً يستند إلى الحقائق، ويحترم عقل الجمهور، ويكتسب ثقته.

وأشار إلى أن التطورات المتسارعة في المنصات والخوارزميات والذكاء الاصطناعي تزيد أهمية وكالات الأنباء الرسمية بوصفها مرجعاً موثوقاً يمنح الخبر سياقه ومعناه، مؤكداً أن المصداقية أساس المكانة والتأثير، وأن تزايد إنتاج المعلومات يعزز الحاجة إلى مؤسسات تستحق ثقة الجمهور.

وأكد سعادته إيمان دولة الإمارات بأن الإعلام ركيزة في بناء الوعي وصون الهوية وتعزيز التفاهم بين الشعوب، وأن الاعتزاز بالهوية والانفتاح على العالم قوتان متكاملتان تمنحان الخطاب الإعلامي أصالته وقدرته على التواصل والتأثير.

وتناقش الجمعية العمومية مسودة خارطة طريق الاتحاد للفترة من 2026 إلى 2030، ومقترحات تطوير الموقع الإلكتروني ومعهد التدريب، إلى جانب برامج التدريب لعام 2027، ومشروعات تطوير المعايير التحريرية، والشؤون التنظيمية والمالية.