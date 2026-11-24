القاهرة في 24 نوفمبر / وام / قدمت الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، أول سفيرة فوق العادة للثقافة العربية لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، الرئيس الفخري للمجلس العربي للآثاريين العرب، مؤسسة "أناسي للإعلام"، للعام السادس على التوالي، 3 جوائز ضمن فعاليات الدورة الـ 29 من المؤتمر الدولي للمجلس العربي للآثاريين العرب، الذي عقد تحت عنوان "دراسات في آثار الوطن العربي" في مدينة الشيخ زايد بجمهورية مصر العربية.

وسلّم الدكتور محمد الكحلاوي، رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، الجوائز للفائزين خلال حفل افتتاح المؤتمر، في ثلاثة مجالات تشمل تأهيل المواقع والمباني التراثية، وتحفيز الوعي المجتمعي، ودور التطبيقات الحديثة في الحفاظ على التراث.وأكد الدكتور محمد الكحلاوي أن الجائزة تواصل دورها في دعم جهود الحفاظ على التراث العربي، وتقدير إسهامات الباحثين والمتخصصين في صون المواقع التراثية، وتعزيز الوعي المجتمعي بقيمتها الحضارية، وتوظيف التقنيات الحديثة في حمايتها وتوثيقها.

وأشار الدكتور الكحلاوي إلى أن تنوع الفائزين وانتماءهم إلى مؤسسات علمية ومهنية في عدد من الدول العربية يعكس رسالة الجائزة في دعم التجارب المتميزة، وتحفيز تبادل الخبرات، وتطوير منظومة الحفاظ على الموروث الحضاري، مثمناً دعم الشيخة اليازية بنت نهيان المتواصل للمبادرة وتشجيع الكفاءات العربية.

من جانبه، أكد الدكتور عبد الرحيم ريحان، خبير الآثار ومدير المكتب الإعلامي لمجلس الآثاريين العرب، أهمية الجائزة باعتبارها أول مبادرة تخصصها سيدة عربية لدعم قطاع الآثار والتراث العربي، مشيراً إلى دورها في تحفيز مشاريع تأهيل المواقع الأثرية والتراثية واستثمارها سياحياً وتنموياً، وتعزيز المشاركة المجتمعية في حمايتها، وتشجيع توظيف التقنيات الرقمية في توثيق الموروث الحضاري وصونه .