أبوظبي في 24 نوفمبر /وام/ انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية ، سعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، رئيساً للاتحاد لمدة عامين، خلال اجتماعها الـ 52 الذي تستضيفه أبوظبي.

ويعكس هذا الاختيار الثقة التي تحظى بها دولة الإمارات وتقدير دورها في دعم العمل الإعلامي العربي المشترك، ويعزز حضورها في المؤسسات الإعلامية الإقليمية وإسهامها في تطوير القطاع واستشراف مستقبله.

وأعرب سعادة محمد سعيد الشحي عن شكره للدول الأعضاء وممثلي وكالات الأنباء العربية على ثقتهم، مؤكداً أن هذا الاختيار مسؤولية لمواصلة العمل المشترك والارتقاء بدور الاتحاد ومكانته.

وقال سعادته: "أعتز بهذه الثقة التي تعكس تقدير الأشقاء لدولة الإمارات ونهجها القائم على الشراكة وتبادل المعرفة وبناء القدرات. وسنعمل معاً على تعزيز مكانة الاتحاد، وتوسيع دوره في خدمة أعضائه، وترسيخ حضور وكالات الأنباء العربية في المشهد الإعلامي الدولي".

وأضاف: "تمتلك وكالاتنا خبرات مهنية ومعرفة عميقة بمجتمعاتها، وطموحنا أن نحوّل هذا الرصيد إلى قوة مشتركة تعزز قدرتنا على التأثير والإسهام في تشكيل مستقبل الإعلام. وستضع دولة الإمارات خبراتها وعلاقاتها في خدمة هذا التوجه، بروح التكامل مع جميع الأعضاء".

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستركز على تعزيز فاعلية الاتحاد، وتوسيع شراكاته العربية والدولية، ودعم قدرة الوكالات الأعضاء على الاستفادة من التحولات التكنولوجية، مع الحفاظ على المصداقية والمسؤولية المهنية بوصفهما أساس الثقة والتأثير.

وأكد رئيس اتحاد وكالات الأنباء العربية أن نجاح العمل المشترك يقاس بما يضيفه إلى قوة المؤسسات الأعضاء ومكانتها، مشدداً على أهمية البناء على تنوع التجارب العربية لتعزيز حضور المنطقة وتقديم تحوّلاتها وإنجازاتها إلى العالم.