عجمان في 24 نوفمبر /وام/ استقبل الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، بحضور سعادة شهاب آل علي مدير عام جهاز عجمان للمحاسبة، وفداً من شركة برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط "PwC" إحدى الشركات العالمية الرائدة في الخدمات المهنية والتدقيق والاستشارات، بمناسبة افتتاح اكاديمية " PwC " في عجمان.

وضم الوفد كلاً من لورين هينتون، الشريك الإقليمي الأول لشرق الأوسط، وخالد بن بريك، الشريك الرئيسي لمكاتب " PWC " في دولة الإمارات.

ورحب الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي بالوفد، مؤكداً أن عجمان تمضي بخطى ثابتة في ترسيخ مكانتها وجهة استثمارية جاذبة للشركات العالمية، مستندة إلى بيئة أعمال مرنة ومحفزة، وإجراءات ترخيص ميسّرة، وبنية تحتية متطورة تواكب متطلبات النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن انضمام شركة برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط "PwC" إلى بيئة الأعمال في عجمان يمثّل إضافة نوعية تعزّز تنوّع منظومة الخدمات المهنية والاستشارية، ويسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030.

من جانبه، رحب سعادة شهاب آل علي مدير عام جهاز عجمان للمحاسبة، بانضمام شركة برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط "PwC"، إلى بيئة الأعمال في عجمان، مؤكداً أن هذه الخطوة فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم جهود الجهاز لترسيخ أفضل ممارسات الحوكمة وتطوير الكفاءات الوطنية.

من جهتهم، أعرب ممثلو شركة برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط "PwC"، عن شكرهم وتقديرهم لما لمسوه من سرعة وسلاسة في الإجراءات، وبالدعم والتعاون اللذين أبدتهما الجهات المعنية في الإمارة.

وأكدوا تطلّع الشركة إلى الإسهام في دعم القطاعين الحكومي والخاص، عبر تقديم خبراتها العالمية في مجالات التدقيق، والاستشارات، والحوكمة، إلى جانب الإسهام في تأهيل الكفاءات الوطنية وتنمية قدراتها.