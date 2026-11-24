الشارقة في 24 نوفمبر / وام / اختتمت "بيئة"، المتخصصة إقليمياً في مجال الاستدامة والحلول البيئية والابتكار، فعاليات الدورة الثالثة من مسابقتها السنوية للاستدامة، التي نظمتها بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال بجامعة عجمان، بمشاركة 92 طالباً وطالبة توزعوا على 22 فريقاً متعدد التخصصات تنافسوا على تطوير حلول تقنية لمعالجة القضايا والتحديات البيئية الراهنة، وبما يُسهم في إعداد الكفاءات الأكاديمية وصقل مهاراتها لتواكب متطلبات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

واستضاف مقر "بيئة" الرئيسي في الشارقة المرحلة الختامية للمسابقة، حيث استعرضت الفرق الـ 22 مشاريعها النهائية أمام لجنة تحكيم متخصصة، تولّت تقييمها وفق معايير شملت الجدوى وقابلية التطبيق العملي والأثر المتوقع. واختُتمت الفعالية بالإعلان عن ثلاثة مشاريع فائزة، وتكريم الفرق المشاركة فيها بشهادات تقدير وجوائز تشجيعية، بما يعكس التزام "بيئة" بدعم المواهب الناشئة، وتشجيع الابتكار في المجال البيئي، وتحويل الأفكار الإبداعية إلى حلول عملية ذات أثر ملموس.

و فاز بالمركز الأول ، مشروع "ReMed" و هو نظام ذكي لاستعادة الأدوية غير المستخدمة أو القريبة من انتهاء صلاحيتها، يتيح جمعها والتخلص منها بطريقة آمنة ومتوافقة مع المتطلبات المعتمدة، من خلال تطبيق إلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب محطات مخصصة للاستلام الذاتي. ويتيح التطبيق للمستخدمين متابعة الأدوية القريبة من انتهاء صلاحيتها وإعادتها إلى المحطات، تمهيداً للتخلص منها بالتعاون مع الجهات المتخصصة في إدارة النفايات الطبية، بما يمنع وصول المواد التي قد تشكل خطراً على البيئة إلى مكبات النفايات.

وقدم المشروع فريق من طلبة جامعة عجمان، ضم كلاً من شاهد الحبال، وغيداء فواز، وآية وليد، والشيـماء سيف، وجودي جوني، وإلهام ملحم، وشام زهير.

و نال المركز الثاني مشروع "HAWA" برعاية (Skyrize Partners) و هو نظام ذكي لتبريد أسطح المباني، يهدف إلى الحد من استهلاك الطاقة وتحسين جودة الهواء الداخلي. واستلهم المشروع تصميمه من أبراج الرياح الإماراتية التقليدية "البراجيل"، من خلال الجمع بين برج تبريد يعمل بالطاقة الشمسية وطلاء عاكس للحرارة ومستشعرات ذكية، تتيح التبديل تلقائياً بين الاستفادة من الهواء الخارجي الأكثر برودة وأنظمة التبريد المعتمدة على الطاقة النظيفة، بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي.

وقدم المشروع فريق طلابي متعدد التخصصات من جامعتي عجمان والشارقة، ضم كلاً من حنان البلوشي، وكارين زكريا، وهيا محمد، وليلى شامبوسو، وأحمد خضر، وحمزة عبد الله، وتقى سيدية.

و فاز بالمركز الثالث مشروع "CoolSense AI" ، و هو نظام ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتنظيم تبريد القاعات الدراسية، يستهدف الحد من استهلاك الطاقة والانبعاثات الناتجة عن تشغيل أجهزة التكييف بدرجات تبريد أعلى من الحاجة الفعلية. ويعتمد الحل على تقنيات الاستشعار الحراري والذكاء الاصطناعي وجهاز إرسال يعمل بالأشعة تحت الحمراء، لضبط إعدادات التكييف وفقاً لعدد الموجودين في القاعة ومستويات الراحة الحرارية. وقدم المشروع فريق من طلبة جامعة عجمان، ضم كلاً من آمنة العيادي، وميرنا محمد، ومحمد شيلوش.

و أكدت هند الحويدي، الرئيس التنفيذي للتطوير في "بيئة"، أن المؤسسات الأكاديمية تشكل بيئة حاضنة للأفكار الواعدة والابتكارات القادرة على إحداث فارق إيجابي مستدام، مضيفة أن الاستثمار في طاقات الشباب وإرساء ركائز الابتكار التكنولوجي منذ المراحل المبكرة ، يمثل ركيزة أساسية لإعداد جيل مؤهل لقيادة مسار التحول المستدام، ومن هذا المنطلق حرصنا على توسيع مظلة المسابقة لتمكين الطلبة من صقل أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ في قطاعات حيوية، تشمل الطاقة المتجددة، والتنقل الأخضر، وأمن الموارد، والتخطيط الحضري، والتكيف مع التغير المناخي، بما يواكب الطموحات البيئية لدولة الإمارات .