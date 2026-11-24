وارسو في 24 نوفمبر/ وام/ أكد مسؤولون ورجال أعمال مشاركون في بعثة غرفة دبي العالمية إلى بولندا، أن المبادرات والبعثات التجارية التي تنظمها غرف دبي العالمية تسهم في دعم توسع الشركات في الأسواق الدولية، وتعزيز فرص التعاون التجاري والاستثماري مع بولندا، فضلاً عن فتح قنوات جديدة للتواصل مع الشركاء التجاريين في الأسواق الأوروبية.

وأوضحوا، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الاجتماعات الثنائية مع الشركات البولندية ستتيح الفرصة لبحث شراكات جديدة في قطاعات الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، والإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية، والعطور الفاخرة، ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية.

وأشاروا إلى أن الشركات المشاركة تستهدف الاستفادة من هذه اللقاءات لتعزيز صادراتها، وتوسيع شبكات التوزيع، والوصول إلى شركاء جدد في بولندا والأسواق الأوروبية المجاورة، إلى جانب بحث فرص التعاون في مجالات التصنيع وتطوير المنتجات وإقامة مشروعات مشتركة، انطلاقاً من دبي.

وأكدوا أن دبي توفر للشركات العاملة فيها قاعدة مهمة لإدارة عملياتها التجارية والتوسع إقليمياً ودولياً، فيما تسهم مبادرات غرف دبي في تسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية، وربط الشركات بالمستوردين والموزعين والشركاء المحتملين، بما يدعم نمو أعمالها ويعزز تنافسيتها.

وقال باراس شاهدادبوري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "نيكاي"، إن مشاركة المجموعة في بعثة غرفة دبي العالمية إلى بولندا تمثل فرصة مهمة لاستكشاف مجالات التعاون مع الشركات البولندية، والاستفادة من موقع بولندا بوصفها بوابة للوصول إلى الأسواق الأوروبية، ولا سيما دول أوروبا الشرقية.

وأشار إلى أن السوق البولندية، التي تضم نحو 40 مليون نسمة، تتمتع بفرص تجارية واعدة، خصوصاً أن العديد من الشركات البولندية تمتلك شبكات توزيع ومتاجر تمتد إلى أسواق أوروبية أخرى، الأمر الذي يتيح للشركات العاملة في دبي الاستفادة من هذه الشراكات لتوسيع نطاق أعمالها والوصول إلى قاعدة أكبر من المستهلكين.

من جانبه، أكد الدكتور بدر مرزوق، مؤسس علامة "غاف" الإماراتية للعطور الفاخرة، أن المشاركة في بعثة غرفة دبي العالمية إلى بولندا تأتي ضمن خطط العلامة للتوسع في الأسواق الأوروبية، وبحث إقامة شراكات مع موزعين ومتاجر متخصصة في العطور الفاخرة، خصوصاً في بولندا والمجر.

وقال إن العلامة، التي أُطلقت في يونيو 2026، تقدم ستة عطور حصرية مستوحاة من الثقافة والتراث الإماراتيين، وتسعى إلى تعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، من خلال تقديم عطور قادرة على المنافسة مع العلامات الدولية في قطاع المنتجات الفاخرة.

وأضاف الدكتور مرزوق أن الشركة تعمل على تطوير عطر مخصص للسوق البولندية، بالتعاون مع خبراء فرنسيين، ضمن خططها لدخول السوق من خلال موزعين متخصصين في العطور الراقية، مع المحافظة على مكانتها في قطاع المنتجات الفاخرة.

من جانبه، أكد تران فونغ لان، رئيس شركة "داني غرين ميدل إيست"، أن مشاركة الشركة في بعثة غرفة دبي العالمية تتيح فرصة للتعريف بمنتجات المجموعة في قطاع الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية، وبحث سبل التعاون مع المستوردين والموزعين في السوق البولندية.

وقال إن المجموعة، التي تمتلك أنشطة إنتاج وتصنيع في فيتنام، تسعى إلى توسيع انتشار منتجاتها في الأسواق العالمية، مستفيدة من الاجتماعات الثنائية التي تنظمها غرفة دبي العالمية للتواصل مع شركاء جدد، وبحث فرص تصدير المنتجات الزراعية والغذائية إلى بولندا والأسواق الأوروبية.

وقال هارون أمجد بوتا، المدير العام لشركة "داني غرين ميدل إيست"، إن الشركة تستهدف، من خلال مشاركتها في بعثة غرفة دبي العالمية، التوسع في تصدير منتجات القهوة والمشروبات والأغذية المعلبة، وإقامة شراكات مع شركات الاستيراد والتوزيع وسلاسل البيع بالتجزئة في بولندا.

وأشار إلى أن الشركة تتطلع إلى تعزيز فرص التعاون التجاري في بولندا، بهدف زيادة صادراتها وتوسيع حضورها الدولي.

من ناحيته، أكد نهاد شاهين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إيفا باي لمستحضرات التجميل"، أن مشاركة الشركة في بعثة غرفة دبي العالمية إلى بولندا تأتي ضمن خططها للتوسع الدولي، وبحث فرص التعاون مع الشركات الأوروبية في قطاع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية.

وأوضح أن الشركة تعمل على مسارين رئيسيين، يتمثل الأول في تطوير وتصنيع منتجات التجميل والعناية الشخصية تحت علامتها التجارية، فيما يركز الثاني على استقطاب علامات تجارية أوروبية مبتكرة وتوزيعها في دولة الإمارات وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.