دبي في 24 نوفمبر/ وام/ وقعت مدينة إكسبو دبي وبلدية دبي شراكة استراتيجية تهدف إلى دمج الطبيعة ضمن النسيج الحضري في حدائق دبي ومساحاتها العامة، بما يسهم في زيادة الرقعة الخضراء وتعزيز جودة الحياة في الإمارة، تماشياً مع رؤية دبي الرامية لأن تصبح المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة.

ستعمل هذه الشراكة على تصميم برامج مستلهمة من البيئة المحلية، ورصد التغيرات البيئية، وإشراك المجتمع بمختلف فئاته في التعلم والعناية بالعالم الطبيعي من حولهم ، وستنفذ عبر "تيرا"، مركز الاستدامة في مدينة إكسبو دبي والمكرس لدمج الطبيعة والحلول القائمة عليها في النسيج الحضري للمدن.

وتجسد هذه المبادرة سعي مدينة إكسبو دبي لتقديم نموذج رائد لمدن المستقبل المتكاملة والصديقة للمشاة والمتمحورة حول الإنسان، حيث يتكامل النمو الاقتصادي مع التناغم البيئي والترابط المجتمعي الوثيق.

جرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، حيث وقعها كل من مرجان فريدوني، رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي، وبدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي.

وجاء التوقيع ضمن فعاليات "أسبوع دبي للمستقبل"،الذي تشارك فيه الجهتان بصفتهما شريكين استراتيجيين ، تأكيداً على الرؤية المشتركة لتعزيز التعاون ووضع دبي في طليعة المدن الصانعة لمستقبل مستدام.

وقالت معالي ريم الهاشمي إن الطبيعة ركيزة أساسية لرفاه مجتمعاتنا وبناء مدن أكثر مرونة وقدرة على مواجهة تحديات التغير المناخي، وبإعادة الطبيعة إلى بيئاتنا الحضرية، يمكننا ابتكار مساحات أكثر صحة وملاءمة للعيش، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز قدرتنا على التكيّف ، و عبر "تيرا" وشراكتنا مع بلدية دبي، تسهم مدينة إكسبو دبي في تحقيق رؤية دبي الإستراتيجية، ودعم خطة دبي الحضرية 2040، وتقديم دليلٍ قاطع على أنه حتى في البيئات الجافة، يمكن للمجتمعات والنظم البيئية الغنية أن تزدهر جنباً إلى جنب.

وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة إن هذه الشراكة تمثل نموذجاً للتعاون القائم على الأهداف والقيم المشتركة ، وفي الوقت الذي تسعى فيه مدن العالم إلى تعزيز المساحات الخضراء والارتقاء بجودة الحياة، تجمع دبي بين المعرفة العلمية والجهود الحكومية والمشاركة المجتمعية لجعل الطبيعة جزءاً أساسياً من الحياة الحضرية اليومية ، وستعمل بلدية دبي ومدينة إكسبو دبي معاً على تطوير برامج ومشاريع تعزّز الاستدامة والمرونة المناخية، وتوثّق صلة أفراد المجتمع بالطبيعة.

وفي إطار هذه الشراكة، سيعمل الجانبان على استكشاف سبل زراعة النباتات المحلية الأصيلة في الحدائق والمساحات العامة، وتهيئة موائل صديقة للملقّحات، وتطبيق مناهج مبتكرة لرفع القيمة البيئية للمساحات الخضراء والعامة. وستتولى بلدية دبي تحديد المواقع ذات الأولوية، بما في ذلك المواقع التجريبية، لاختبار هذه الأساليب وتقييمها تمهيداً لتعميمها على نطاق أوسع.

وبتوظيف منهجية العلم التشاركي والتعليم، ستتاح الفرصة للسكان لرصد وتوثيق الحياة الفطرية المحلية، بما يسهم في توفير بيانات دقيقة ترسم صورة أوضح عن الأنواع البيولوجية في الإمارة. وستربط البرامج التعليمية والتجارب العملية في "تيرا" هذه المشاهدات الميدانية بالأسس العلمية، مما يساعد النشء والعائلات على فهم بيئتهم المحيطة وإدراك الدور الذي يمكنهم القيام به لحمايتها.

وعلى صعيد الذكاء الحضري والرصد البيئي، سيقدم مركز "تيرا" خبراته العلمية وأدواته المدعومة بالتكنولوجيا لتتبع مؤشرات حيوية مثل الغطاء الأخضر، والحرارة الحضرية، وتوزيع الأنواع البيولوجية. وسيتكامل التحليل الجغرافي المكاني مع الرصد الميداني لتوليد رؤى دقيقة تدعم التخطيط والإدارة الفعّالة لحدائق دبي ومساحاتها العامة.

كما ستدعم الشراكة برامج التدريب المتخصص وتبادل الخبرات بين التربويين وقادة المجتمع والمختصين. وسيوفر "تيرا" - الحاصل على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) من الفئة البلاتينية والمصمم لتحقيق الحياد الصفري في استهلاك الطاقة والمياه- مرافقه كمنصة للتعلّم والتجريب، فيما ستسهم بلدية دبي بالتوجيه الاستراتيجي وتوفير البيانات الحضرية المتاحة لتقييم النتائج وتحديد فرص التوسع والتطبيق الشامل.