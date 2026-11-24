الشارقة في 24 نوفمبر / وام / احتفت دائرة الطيران المدني وهيئة مطار الشارقة الدولي بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات ، بمشاركة قيادات وموظفي الجهتين، في مناسبة وطنية تستحضر مسيرة الاتحاد التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، وما رسّخته من قيم الوحدة والتلاحم والانتماء، التي شكلت أساساً لما حققته الدولة من تقدم وازدهار.

اقيم الاحتفال في مبنى إدارة المطار، بحضور سعادة الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، وسعادة علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، و الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وممثلي الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين في مطار الشارقة.

وتضمّن الاحتفال عدداً من الفعاليات الثقافية والتراثية، شملت عروضاً مستوحاة من الموروث الإماراتي، ومسابقات وأنشطة تفاعلية جمعت الموظفين في أجواء من الألفة والفرح، وعبّرت عن اعتزازهم بالهوية الوطنية والمكانة الخاصة التي تحظى بها هذه الذكرى في وجدان أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.

وعكست مشاركة القيادات والموظفين روح الأسرة الواحدة التي تجمع العاملين في الجهتين، وحرصهما على إحياء المناسبات الوطنية التي تعزز التواصل والترابط في بيئة العمل، وترسخ قيم الولاء والانتماء.