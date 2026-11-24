اسطنبول في 24 نوفمبر/ وام/ بحث وفد من مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، برئاسة معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي - رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، نائب رئيس المجلس، مع معالي صافي أرباغوش - رئيس الشؤون الدينية في الجمهورية التركية، سبل تعزيز التعاون المؤسسي في المجالات الدينية والإفتائية، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين.

وجرى خلال اللقاء استعراض التجارب المؤسسية والممارسات الرائدة في تطوير منظومة العمل الديني والإفتائي، وبحث آفاق تبادل الخبرات والمعارف، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الدينية والإفتائية المقدمة للمجتمع، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح والتعايش.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التواصل والتنسيق بين المؤسسات الدينية والإفتائية، وتفعيل مسارات التعاون المعرفي والعلمي، بما يدعم جهودها في مواكبة المستجدات المعاصرة والتعامل مع تحدياتها، ويعزز دورها في نشر الوعي الديني وترسيخ الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي.

و جاء اللقاء في إطار حرص مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي على تعزيز حضوره الدولي، وتوسيع آفاق شراكاته العلمية والمعرفية مع المؤسسات الدينية والإفتائية حول العالم، انطلاقًا من رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة ونهجها الراسخ في ترسيخ قيم الاعتدال والتسامح، وتعزيز ثقافة السلام والتعايش الإنساني.