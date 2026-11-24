بروكسل في 24 نوفمبر/وام/ دعا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قادة دول الاتحاد الأوروبي إلى عقد قمة استثنائية في بروكسل يومي 26 و27 نوفمبر الجاري، لبحث الموازنة الأوروبية طويلة الأجل ، إلى جانب تجديد قيادة البنك المركزي الأوروبي.

وقال كوستا، في رسالة الدعوة، إن القمة تستهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الإطار المالي متعدد السنوات، بما يضمن تعزيز التنافسية الأوروبية والأمن والدفاع، مع الحفاظ على السياسات القائمة وضبط مساهمات الدول الأعضاء.

وتبدأ الاجتماعات بقمة لليورو صباح الخميس، بمشاركة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد ورئيس مجموعة اليورو كيرياكوس بيراكاكيس، لبحث التطورات الاقتصادية، قبل الانتقال إلى مناقشة الملفات الرئيسية للقمة، على أن تُستكمل المداولات يوم الجمعة المقبل.