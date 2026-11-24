أبوظبي في 24 نوفمبر /وام/ حظيت مدينة الشيخ شخبوط الطبية باعتراف دولي في خمسة تخصصات طبية ضمن قائمة "أفضل المستشفيات والعيادات في العالم للسياحة العلاجية لعام 2027"، الصادرة عن مجلة "نيوزويك" بالتعاون مع مؤسسة "ستاتيستا"، وذلك من أصل تسعة تخصصات شملها التصنيف.

ويشمل الاعتراف تخصصات علاج السرطان، ورعاية القلب والتدخلات القلبية، وطب العيون، وجراحة العظام، في تصنيف يقيم المستشفيات والعيادات في 13 دولة تعد من الوجهات الرئيسية للسياحة العلاجية، استناداً إلى توصيات المتخصصين في الرعاية الصحية ومنسقي السياحة العلاجية، والاعتمادات والشهادات ذات الصلة، وتجارب المرضى ومستويات ثقة الجمهور، فضلاً عن الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية.

وقال الدكتور مروان الكعبي، الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية، إن التصنيف يعكس خبرات الكوادر الطبية المتخصصة والتزام المدينة بمعايير السلامة والجودة في تقديم الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن المدينة وسعت خدماتها خلال ست سنوات من تأسيسها لتشمل 74 تخصصاً طبياً دقيقاً.

وأضاف أن المدينة توفر رعاية صحية متخصصة للمرضى في دولة الإمارات، بما يتيح لهم الحصول على خدمات طبية متقدمة بالقرب من أسرهم وشبكات الدعم المحيطة بهم، ويسهم في دعم مكانة أبوظبي وجهة للرعاية الصحية المتخصصة واستقطاب المرضى من داخل الدولة وخارجها.

وتقدم مدينة الشيخ شخبوط الطبية، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، خدمات علاجية للحالات الحرجة والمعقدة ضمن مجمع طبي يمتد على مساحة 312 ألفاً و404 أمتار مربعة، ويضم عدة مبانٍ ومرافق مجهزة بالتقنيات التشخيصية والعلاجية، بما يوفر خدمات متكاملة للمرضى في مختلف مراحل الرعاية.

وفي تخصص الأورام، حلّ قسم الأورام في المدينة الطبية مؤخراً في المرتبة الثانية على مستوى دولة الإمارات ضمن تصنيف "أفضل المستشفيات المتخصصة في العالم لعام 2027" الصادر عن مجلة "نيوزويك". ويعتمد القسم على فرق طبية متعددة التخصصات تضم أطباء الأورام والجراحة والعلاج الإشعاعي والأشعة وعلم الأمراض، تتولى وضع الخطط العلاجية ومتابعة المرضى ضمن مسارات منسقة للتشخيص والعلاج.

وتشمل الخدمات المتاحة الجراحة طفيفة التوغل بمساعدة الروبوت لعلاج عدد من الأورام السرطانية، إلى جانب خيارات علاجية متخصصة وخدمات الدعم النفسي وإدارة الأعراض والألم وإعادة التأهيل والتغذية العلاجية والخدمات الاجتماعية، فضلاً عن برامج متابعة المتعافين من السرطان.

وفي مجال رعاية القلب، توفر المدينة خدمات متخصصة للحالات القلبية المعقدة، وتحظى باعتراف دولي بصفتها مركز تميز في علاج آلام الصدر، فيما تشمل خدمات جراحة العظام الجراحة بمساعدة الروبوت وعلاج حالات المفاصل المعقدة وأورام العظام.

أما في طب العيون، فتقدم المدينة خدمات تشخيصية وعلاجية للبالغين والأطفال، تشمل العلاجات الطبية والتدخلات الجراحية المتقدمة.

وتعمل المدينة الطبية بصفتها مركزاً مرجعياً وأكاديمياً ضمن منظومة الرعاية الصحية المتكاملة في أبوظبي، وتوفر للمرضى من داخل الدولة وخارجها خدمات تنسيق المواعيد والتواصل مع الفرق الطبية واستمرارية الرعاية والمتابعة مع الأطباء المتخصصين، بما يضمن تكامل الخدمات خلال رحلة العلاج.

وحصلت مدينة الشيخ شخبوط الطبية على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة "JCI" ضمن فئة المراكز الطبية الأكاديمية، لتكون أول مستشفى في دولة الإمارات ينال هذا الاعتماد، الذي يشمل معايير الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي ،وتسهم هذه المنظومة في تطوير الممارسات العلاجية القائمة على الأدلة العلمية وتعزيز التكامل بين الخدمات السريرية والتعليم والبحوث.