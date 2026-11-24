دبي في 24 نوفمبر/وام/كشف نادي دبي لكرة السلة عن طقمه الثالث لموسم 2026-2027، احتفاءً بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات، في خطوة تشهد للمرة الأولى ظهور اللغة العربية على قميص أحد الفرق المشاركة في دوري كرة السلة الأوروبي "اليوروليغ".

ويجسد التصميم الجديد الهوية الوطنية والتراث الإماراتي، مستلهماً عناصره من تاريخ الدولة ووحدة إماراتها السبع، بما يعكس اعتزاز النادي بتمثيل دبي ودولة الإمارات في المحافل الرياضية الدولية، وحرصه على إبراز الثقافة الإماراتية أمام جماهير كرة السلة في مختلف أنحاء العالم.

وقال سعيد النابودة، نائب رئيس نادي دبي لكرة السلة، إن النادي حرص على استثمار مناسبة عيد الاتحاد لتقديم تصميم يعكس الهوية والثقافة الإماراتية، مستلهماً عناصره من التراث والتاريخ الوطني، بما يتيح للجماهير في مختلف أنحاء أوروبا التعرف إلى جانب من ثقافة الدولة.

وأضاف، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن اللغة العربية تمثل جزءاً أساسياً من الهوية والثقافة الإماراتية، ولذلك حرص النادي على إبرازها في الطقم الجديد، الذي يُعد الأول في تاريخ "اليوروليغ" الذي يحمل كتابات باللغة العربية، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس دور الرياضة في التعبير عن الهوية والثقافة، إلى جانب المنافسة وتحقيق النتائج.

وأوضح أن الطموحات لا تقتصر على المنافسة في البطولات، بل تمتد إلى ترسيخ مكانة دبي على خريطة كرة السلة العالمية، وبناء فريق قادر على المنافسة والاستمرار في أعلى المستويات الأوروبية، وفق رؤية طويلة المدى، إلى جانب تعزيز حضور اللعبة في المجتمع وتشجيع الأطفال والشباب على متابعتها وممارستها.

وأشار إلى أن المنافسة في "اليوروليغ" قوية، إلا أن النادي يثق بقدرات لاعبيه والجهاز الفني، ويعمل على تطوير مستوى الفريق بصورة مستمرة، والاستفادة من كل مباراة وتجربة، بهدف تحقيق أفضل النتائج الممكنة والمنافسة بقوة في مختلف البطولات، وأن يكون النادي علامة رياضية تمثل دبي بأفضل صورة.

ومن المقرر أن يظهر الطاقم الجديد للمرة الأولى خلال مواجهة دبي لكرة السلة أمام بارتيزان بلغراد الصربي، غداً ، على صالة "كوكاكولا أرينا" في دبي، ضمن منافسات «اليوروليغ».

ويتضمن التصميم عبارة "عاش اتحاد إماراتنا" باللغة العربية على واجهة القميص، احتفاءً بوحدة إمارات الدولة السبع، كما يحمل اسم "دبي" بحروفه العربية، فيما كُتبت أسماء اللاعبين باللغة العربية فوق أسمائهم بالإنجليزية، في تعبير عن وحدة الفريق في تمثيل الدولة، رغم تنوع جنسيات لاعبيه.