عجمان في 24 نوفمبر /وام/ نظم مكتب شؤون المواطنين في عجمان، ورشة توعوية لتوجيه طلبة الصف الثاني عشر بمدارس الإمارة لاختيار تخصصاتهم الأكاديمية.

شارك في الورشة التي حملت عنوان "أرشدني"، 260 طالباً وطالبة من طلبة الصف الثاني عشر في مدارس عجمان، وأقيمت على مدار يومين، بالتعاون مع مركز مسار للتميز المهني بجامعة عجمان.

وهدفت الورشة إلى توعية الطلبة بأهمية اختيار التخصصات الأكاديمية التي تتناسب مع ميولهم واهتماماتهم وقدراتهم، وتنسجم مع توجهات الدولة وأولوياتها التعليمية، إلى جانب تمكينهم من المهارات اللازمة لتخطيط مساراتهم المهنية، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات واعية بشأن مستقبلهم التعليمي والوظيفي.

وذكر سعادة الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، المدير العام لمكتب شؤون المواطنين في عجمان أن تنظيم ورشة "أرشدني" يأتي ضمن حرص المكتب على دعم الطلبة ومساعدتهم في رسم ملامح مستقبلهم الأكاديمي والمهني، من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات التي تعينهم على تحديد خياراتهم التعليمية وفق ميولهم وقدراتهم.

وأضاف سعادته أن توجيه الطلبة في هذه المرحلة المهمة يسهم في تعزيز وعيهم بالفرص والتخصصات المتاحة، ويمكنهم من اتخاذ قرارات مدروسة تتوافق مع طموحاتهم الشخصية واحتياجات سوق العمل والتوجهات المستقبلية للدولة.

ويحرص مكتب شؤون المواطنين في عجمان على تعزيز التواصل مع الطلبة، وتنظيم المبادرات والبرامج التي تسهم في تمكينهم وإعدادهم للمستقبل، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمهنية في الإمارة.