أبوظبي في 24 نوفمبر/وام/ افتتحت شركة الجبيل آيلاند للاستثمار، بالتعاون مع هيئة البيئة – أبوظبي، مركز الابتكار لأشجار القرم في جزيرة الجبيل بأبوظبي، في خطوة تهدف إلى دعم الأبحاث العلمية وتعزيز الابتكار في مجال زراعة أشجار القرم واستدامة النظم البيئية الساحلية.

وأكد المهندس عبدالله سعيد الشامسي، مدير عام شركة الجبيل آيلاند للاستثمار، أن افتتاح المركز يأتي ضمن مبادرات الشركة في مجال زراعة أشجار القرم في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع هيئة البيئة – أبوظبي، مشيراً إلى أن المركز يُعد الأول من نوعه على مستوى الدولة والمنطقة، لتخصصه في دراسة أشجار القرم وزراعتها في ظل ظروف مناخية مختلفة.

وأوضح أن المركز سيعمل على تعزيز التعاون مع مراكز البحوث المحلية والعالمية والجامعات والمدارس والجهات المعنية، بما يسهم في توسيع نطاق الدراسات والأبحاث المتخصصة في أشجار القرم، وتطوير أساليب زراعتها بما يتناسب مع مختلف البيئات والظروف المناخية.

من جانبها، قالت الدكتورة هند العامري، رئيس قسم تقييم وصون التنوع البيولوجي البحري في هيئة البيئة – أبوظبي، إن افتتاح مركز الابتكار لأشجار القرم يأتي في إطار التعاون بين الهيئة وشركة الجبيل آيلاند للاستثمار، بهدف توفير منصة تدعم الابتكار والأبحاث العلمية المتخصصة في هذا المجال.

وأضافت أن المركز يركز على فتح آفاق جديدة للأبحاث المرتبطة بأشجار القرم، لا سيما في مجالي الكربون الأزرق واستعادة النظم البيئية لأشجار القرم، بما يعزز المعرفة العلمية ويدعم الجهود الرامية إلى المحافظة على هذه النظم البيئية وتنميتها.