أنطاليا في 24 نوفمبر / وام / استعرض سعادة المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، جهود الوزارة في ترسيخ مفاهيم الاستدامة البيئية وممارساتها في المدارس الحكومية على مستوى دولة الإمارات، وذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية الوزارية رفيعة المستوى لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا في الجمهورية التركية.

وسلّط سعادته الضوء على رؤية دولة الإمارات لتمكين المعلمين من التعامل مع التحديات المناخية، وتعزيز دور الطلبة في الإسهام ببناء مستقبل أكثر استدامة، خلال الجلسة التي عُقدت ضمن فعاليات يوم الأطفال والشباب والتعليم والمهارات.

كما شارك سعادته في جلسة نقاشية بعنوان "من الشباب والمعلمين إلى الوزراء: ما الخطوات المقبلة؟"، التي عُقدت في إطار "بروتوكول أنطاليا للعمل: الأطفال والشباب والمعلمون في صميم التحول نحو التعليم الأخضر"، واستضافتها رئاسة مؤتمر الأطراف (COP31) ووزارة التربية الوطنية التركية وشراكة التعليم الأخضر، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اللتين شاركتا في تنظيم الجلسة.

وتركزت النقاشات خلال الجلسة على دور المنظومات التعليمية في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية، ودمج مفاهيم الاستدامة في المناهج الدراسية، وتزويد المعلمين والطلبة بالمعارف والمهارات اللازمة للإسهام في العمل المناخي.

كما أكد المشاركون أهمية تطوير مدارس وبيئات تعليمية قادرة على الصمود أمام التحديات المناخية، وتعزيز الإنصاف في التعليم والعدالة المناخية، وتوطيد التعاون الدولي، وترجمة الالتزامات العالمية إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني.

وخلال الجلسة، سلّط سعادته الضوء على التزام دولة الإمارات بالاستدامة، الذي تجسّده مشاريع وطنية رائدة، من بينها محطة "شمس" للطاقة الشمسية، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومحطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية جانب محطات براكة للطاقة النووية مؤكداً أن ضمان استدامة هذه المشاريع ومواصلة تطويرها يتطلب الاستثمار في رأس المال البشري وتنمية قدراته في مجال الاستدامة.

وأوضح سعادته أن نهج الوزارة في التعليم من أجل الاستدامة يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل المناهج الدراسية والمعلمين والطلبة، حيث تُدمج مفاهيم الاستدامة في عدد من المواد الدراسية، بما في ذلك العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والجغرافيا والدراسات الاجتماعية.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، على تدريب المعلمين على أسس الاستدامة ومنهجيات تدريسها، إلى جانب توفير برامج تدريبية متخصصة على مدار العام الدراسي، بينما تُتناول موضوعات الاستدامة مع الطلبة من خلال المناهج الدراسية والأنشطة اللاصفية والتعلم القائم على المشاريع؛ حيث يركز العديد من هذه المشاريع على قضايا الاستدامة، ويجري تقييمها وفق معايير واضحة وصارمة.

كما أوضح سعادته أن الوزارة تعمل على توسيع فرص مشاركة الطلبة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، من خلال التحديات والملتقيات العلمية المتخصصة، مشيراً إلى أن الوزارة نظمت مؤخراً المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الذي استقبل أكثر من 4,000 طلب للمشاركة بمشاريع في مجالي التكنولوجيا والاستدامة.

كما أكد سعادته دعم الوزارة للطلبة في تسجيل حقوق الملكية الفكرية لمشاريعهم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد و السياحة، مشيراً إلى أن هدف الوزارة لا يقتصر على تعليم الاستدامة من الناحية النظرية، بل يشمل أيضاً تمكين الطلبة من تحويل معارفهم وأفكارهم إلى تطبيقات عملية، وفتح آفاق أمامهم لريادة الأعمال في المجالات المرتبطة بالاستدامة.

وتعكس مشاركة وزارة التربية والتعليم في مؤتمر الأطراف (COP31) التزام دولة الإمارات بمواصلة تطوير التعليم المناخي، استكمالاً لجهودها وتعاونها مع منظمة اليونسكو في هذا المجال، والذي شمل إطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز التعليم الأخضر خلال مؤتمر الأطراف (COP28)، بما في ذلك مركز التعليم الأخضر.

كما تؤكد الوزارة حرصها على ترسيخ الاستدامة في المنظومة التعليمية، وتطوير قدرات المعلمين، وتمكين الطلبة من الإسهام بفاعلية في العمل المناخي، وتعزيز الشراكات الدولية الداعمة لهذه التوجهات.