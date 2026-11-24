دبي في 24 نوفمبر/ وام/ تستعرض هيئة كهرباء ومياه دبي خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه الدولة بالشراكة مع جمهورية السنغال، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تجربتها الرائدة في الابتكار والاستدامة وتعزيز الأمن المائي، وأبرز مشاريعها ومبادراتها في تحلية المياه وإدارة الشبكات ورفع الكفاءة واستخدام الطاقة النظيفة والتقنيات المتقدمة لدعم استدامة قطاع المياه.

و تستعرض منصة الهيئة في القاعة رقم 6 ضمن المنطقة الخضراء للمؤتمر، مشاريع ومبادرات وحلول تعكس نهجها المتكامل في تعزيز الأمن المائي، بدءاً من تطوير مصادر الإنتاج وتنويعها، وصولاً إلى الإدارة الذكية للشبكات، وكفاءة الاستهلاك.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بالشراكة مع جمهورية السنغال، تعكس الدور الريادي للدولة في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات المياه ودفع الجهود العالمية نحو تحويل الالتزامات إلى حلول عملية ومستدامة، من خلال تبادل الخبرات وتطوير الشراكات وتحفيز الاستثمار في التقنيات المبتكرة ، وتواصل الدولة، في إطار استراتيجية الأمن المائي 2036، تعزيز استدامة الموارد المائية وضمان استمرارية الإمدادات من خلال الاستثمار في البنية التحتية للمياه، والتوسع في تقنيات التحلية المتقدمة، وتوظيف الأنظمة الذكية لرفع كفاءة الشبكات، بما يعزز الأمن المائي ويدعم استدامة الموارد الطبيعية.

وأضاف معالي الطاير انه انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نواصل تطوير بنية تحتية عالمية المستوى لإنتاج المياه ونقلها وتوزيعها، وتعزيز كفاءتها ومرونتها لمواكبة الطلب المتنامي والتحديات المستقبلية. وتأتي مشاركتنا في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 انطلاقاً من حرصنا على مشاركة تجربة دبي الرائدة في تحقيق الأمن المائي من خلال تنويع تقنيات الإنتاج، والاستفادة من الطاقة النظيفة لتحلية المياه، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية للحد من الفاقد ورفع الكفاءة التشغيلية.

وتسلط الهيئة الضوء على مشروع مجمع حصيان لتحلية مياه البحر، الذي ستصل قدرته الإنتاجية إلى 240 مليون جالون إمبريالي يومياً، فيما تصل قدرته الحالية إلى 180 مليون جالون يومياً. وعند اكتماله، سيكون المجمع أكبر موقع في العالم لتحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي. وبحلول عام 2029، سترتفع القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة من المياه المحلاة إلى نحو 735 مليون جالون يومياً.

كما تعرض منصة الهيئة نموذجاً للمحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا، وتعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات، وسعة تخزينية تصل إلى 1,500 ميجاوات ساعة، وعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً. ويسهم المشروع في تعزيز مرونة الشبكة الكهربائية وكفاءة تخزين الطاقة النظيفة، بما يدعم التكامل بين تقنيات الطاقة والمياه.

وفي مجال الإدارة الذكية لشبكات المياه، تستعرض الهيئة أنظمة الإشراف والتحكم وجمع البيانات للمياه "سكادا" (SCADA)، التي تتيح المراقبة والتحكم عن بُعد على مدار الساعة، وتسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وسرعة الاستجابة. وقد نجحت الهيئة في خفض الفاقد في شبكات نقل وتوزيع المياه إلى 4.4%، وهي من أدنى النسب عالمياً، بفضل تطوير شبكاتها وتوظيف التقنيات الذكية والأتمتة. كما تبرز منصة الهيئة دور المتعاملين في تعزيز كفاءة استخدام الموارد، من خلال برنامج "نهجي المستدام"، الذي يتيح للمتعاملين في القطاع السكني مقارنة استهلاكهم للكهرباء والمياه مع المنازل المماثلة ذات الكفاءة العالية، إلى جانب خدمة "إشعار باستهلاك مرتفع للمياه"، التي تساعد على الكشف المبكر عن التسريبات في التوصيلات الداخلية بعد العداد، عبر إشعارات فورية عند رصد ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك.

وتستعرض الهيئة أيضاً دور "ديوا العالمية"، الذراع العالمي للهيئة، في نقل تجربة دبي وخبراتها في تطوير وإدارة البنية التحتية للطاقة والمياه إلى الأسواق العالمية، وتوسيع آفاق التعاون مع الحكومات والمستثمرين والشركات الدولية لتطوير مشاريع مستدامة تعتمد أفضل الممارسات والتقنيات المتقدمة.