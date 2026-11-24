دبي في 24 نوفمبر/ وام/ نظّمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أمس "ملتقى الموارد البشرية الثاني 2026"، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي: أدوار جديدة ومهارات متجددة"، بمشاركة نحو 250 من قيادات الموارد البشرية والخبراء وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لمناقشة تحولات بيئة العمل ومتطلبات تطوير الكفاءات البشرية في ظل التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتناول الملتقى مستقبل العمل وسبل توظيف التقنيات الحديثة في تطوير الممارسات المؤسسية، وتعزيز جاهزية الموظفين للمهارات والوظائف المستقبلية، من خلال أربعة محاور رئيسية شملت جودة الحياة الوظيفية، والثقة والحوكمة، والنمو المهني، ومواكبة التغيير المتسارع.

واستندت المناقشات إلى البيانات والمؤشرات التي تعتمدها الدائرة، ومنها «مؤشر الرفاه الوظيفي لحكومة دبي» و«برنامج تجربة القوى العاملة» و«مبادرة T33»، بما يدعم تطوير سياسات وممارسات الموارد البشرية وفق احتياجات الموظفين ومتطلبات العمل المستقبلية.

وأكد سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، في كلمته خلال الملتقى، أن العالم يشهد تحولات تتجاوز التطور التقني لتشمل طبيعة الوظائف وأساليب القيادة، مشيراً إلى أن التحدي يتمثل في توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي لبناء مؤسسات أكثر كفاءة، وفتح آفاق أوسع أمام الكفاءات البشرية لتحقيق أثر مستدام ينعكس على الموظف والمجتمع.

وأضاف أن نجاح التحول الرقمي لا يقاس بسرعة تبني أدوات الذكاء الاصطناعي فحسب، بل بمدى تأثيرها في تجربة الموظف، وتحويل الاستثمار التقني إلى قيمة مضافة للموظفين والمتعاملين، من خلال تخفيف الأعباء التشغيلية وتوفير فرص أكبر للتعلم والنمو في بيئة عمل مرنة.

وتضمن برنامج الملتقى جلسات ناقشت الجوانب التقنية والتشريعية والمهنية للتحول في بيئة العمل، حيث قدم الدكتور أنس النجداوي، مدير جامعة أبوظبي في دبي وأستاذ الأعمال الرقمية المشارك، جلسة بعنوان «من الذكاء الاصطناعي إلى الأثر»، تناول فيها دور الإنسان في توجيه استخدام التقنيات الحديثة، وأهمية الحوكمة وإعادة تصميم الأدوار الوظيفية بالتوازي مع الاستثمار في الكفاءات الوطنية.

وفي جلسة «القانون والسياسات في عصر الذكاء الاصطناعي»، بمشاركة سعادة الدكتور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، والعميد الدكتور أحمد محمد يوسف الشحي، عميد أكاديمية شرطة دبي، ناقش المشاركون تطوير أطر تشريعية استباقية توازن بين الابتكار وحماية الحقوق، وتضمن العدالة والشفافية في قرارات الموارد البشرية، مع الحفاظ على المسؤولية النهائية للإنسان.

وقال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار إن بيئات العمل المعاصرة، ولا سيما في المجال التشريعي، تشهد تحولات متسارعة مع تنامي الاعتماد على التقنيات المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن تعزيز جاهزية الموارد البشرية وتزويدها بمهارات المستقبل يمثلان ركيزتين أساسيتين لمواكبة هذه التحولات.

وأضاف أن الملتقى يشكل منصة لتبادل الخبرات بين الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، واستكشاف سبل الاستجابة للمتغيرات المرتبطة بمستقبل العمل، مشيراً إلى أن اللجنة العليا للتشريعات تعمل على تطوير منظومة تشريعية أكثر مرونة وشمولية واستباقية، تنظم الاستخدام المسؤول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتدعم جاهزية الكوادر البشرية للمستقبل.

واستعرض أحمد السويدي، مدير إدارة معلومات الموارد البشرية في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، خلال جلسة بعنوان «الإنسان أولاً: ملامح تجربة الموظف في حكومة دبي»، دور التقنيات الحديثة في تمكين الموظفين، وقياس أثرها في تطوير القدرات وتحسين جودة العمل والرفاه الوظيفي وتعزيز الثقة.

كما تناول سالم الشامسي، مدير إدارة تطبيقات الخدمات المشتركة في هيئة دبي الرقمية، مستقبل الخدمات المؤسسية خلال جلسة «دبي الرقمية: نحو خدمات موارد بشرية»، فيما استعرض خالد عبدالمنعم بن كلبان، مدير أول بالإنابة لتبني الذكاء الاصطناعي في هيئة كهرباء ومياه دبي، تجربة الهيئة في إعادة تصميم العمل، وقدم هلال طارق لوتاه، الشريك المؤسس في «لوون للتقنيات»، رؤيته حول مواكبة التطورات التقنية بثقة.

وشهد الملتقى الإعلان عن ثلاثة إصدارات وأدوات لدعم منظومة العمل الحكومي، شملت «دليل الموظفين للرفاه المالي» و«دليل تجربة الموظفين»، إلى جانب أداة «الذكاء الاصطناعي المساعد في الموارد البشرية».