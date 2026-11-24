عجمان في 24 نوفمبر/ وام/ انطلقت في عجمان اليوم فعاليات النسخة الثانية من معرض "بيغ باد وولف" للكتاب الذي تنظمه دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان بالتعاون مع "بيغ باد وولف" ، وبمشاركة هيئة الشارقة للكتاب، و يستمر حتى الأول من ديسمبر المقبل، في قاعة الإمارات بمركز الإمارات للضيافة، وذلك بحضور سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام الدائرة.

وشهد حفل الافتتاح أندرو ياب، الرئيس التنفيذي لشركة "بيغ باد وولف" إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات المعنية، حيث اطلع الحضور على أقسام المعرض وما يضمه من إصدارات متنوعة في مختلف المجالات الثقافية والمعرفية.

ويقدم المعرض أكثر من 500 ألف كتاب وما يزيد على 10 آلاف عنوان من إصدارات دور نشر عالمية، تشمل الأدب والخيال والعلوم والتاريخ وتطوير الذات، إلى جانب مجموعة واسعة من إصدارات الأطفال، بأسعار تبدأ من درهمين وخصومات تصل إلى 90%، بما يتيح للجمهور فرصة اقتناء الكتب ويعزز الوصول إلى المعرفة.

وأكد سعادة محمود خليل الهاشمي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن استضافة النسخة الثانية من المعرض تجسد التزام إمارة عجمان بدعم الحراك الثقافي واستقطاب المبادرات النوعية التي تسهم في ترسيخ ثقافة القراءة وجعل المعرفة أكثر قرباً من أفراد المجتمع، وتوفير تجارب متنوعة للتفاعل مع الكتاب والثقافة بمختلف أشكالهما.

وأضاف سعادته أن المعرض يشكل مساحة للتواصل بين القراء والناشرين والمهتمين بالأدب والمعرفة، ويعكس أهمية الشراكات مع المؤسسات والجهات المتخصصة في تنظيم الفعاليات النوعية التي تثري الأجندة الثقافية في عجمان، وتسهم في تعزيز جاذبية الإمارة وترسيخ مكانتها مركزاً للثقافة، انسجاماً مع مستهدفات رؤية عجمان 2030.

من جانبه، أشاد أندرو ياب، الرئيس التنفيذي لشركة "بيغ باد وولف" في تصريح لـ "وام"، بجهود دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان في تنظيم المعرض، مشيراً إلى حجم المشاركة وتنوع الإصدارات التي يشهدها في نسخته الثانية، ومؤكداً أهمية الشراكات المحلية، وفي مقدمتها التعاون مع هيئة الشارقة للكتاب، في دعم نجاح المعرض وتوسيع نطاق حضوره.

وأضاف أن المعرض يحظى باهتمام وإقبال من القراء، ويوفر خيارات واسعة من الكتب التي تلبي اهتمامات مختلف الفئات والأعمار، بما يعزز التواصل مع الكتاب ويشجع على جعل القراءة جزءاً من الحياة اليومية.