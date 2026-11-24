دبي في 24 نوفمبر/ وام / حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل "آرت بي إيه بارت 2026 - TAG26"، الذي أُقيم في منتجع "أتلانتس ذا رويال" بدبي، وجمع أكثر من مليون درهم لصالح مؤسسة دبي العطاء.

أُقيم الحفل تحت شعار "في دبي نشعر بأننا في بيتنا"، احتفاءً بدبي بوصفها مدينة تجمع أبناء ثقافات ومجتمعات متعددة على شعور مشترك بالانتماء.

وجمع الحفل نخبة من مقتني الأعمال الفنية وروّاد العمل الخيري والفنانين وقادة الأعمال في أمسية احتفت بالفن والثقافة والأثر الذي يحقّقه العمل الجماعي.

حضر الحفل سعادة الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء، وجايا أسوكان، مديرة معرض الهند للفنون، وباكول ناث، نائب رئيس الجامعة في IMT، إلى جانب ضيوف من الأوساط الثقافية وقطاع الأعمال في دبي.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في كلمته: يسرّني أن أشارككم حفل آرت بي إيه بارت 2026 وأشكر ميدها ناندا وزملاءها على دعوتهم الكريمة، كما أشكر كل من أتاح بسخائه والتزامه إقامة هذا اللقاء.

وأضاف معاليه: نحن محظوظون بالعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة، البلد الذي قامت إنجازاته اللافتة على إيمان عميق بكرامة الإنسان والتراحم والتعاون وفي ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تواصل بلادنا البرهنة على أن الازدهار والتقدّم يحملان معهما مسؤولية تحسين حياة الآخرين وتوازي ثقتَنا بالمستقبل عزيمتُنا على الإسهام في بناء عالم أكثر شمولاً وسلاماً وعطاءً وأملاً.

وقال معاليه: وهنا في دبي، نعرب عن تقديرنا وامتناننا للقيادة ذات الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" فقد أسهم التزام سموه بالعمل الإنساني والابتكار وإتاحة الفرص في أن تصبح دبي مدينة تحظى بإعجاب العالم، ومكاناً يعيش ويعمل فيه معاً أناس من جنسيات وثقافات وتقاليد مختلفة، يسهمون جميعاً في مجتمعنا ويشاركون في إنجازاتنا.

وأضاف: نحتفي الليلة بمؤسسة وجدت سبيلاً مميّزاً للجمع بين الإبداع والتراحم فمنذ تأسيسها عام 2022، جمعت آرت بي إيه بارت الفنانين والداعمين وروّاد العمل الخيري لمساندة مبادرات إنسانية وتعليمية جديرة بالدعم، من بينها مبادرات لدعم الفنون والتعليم الشامل.

وأشار معاليه إلى أن هذه المبادرات تذكّرنا بأن أهمية الفن تتجاوز جماله. فالفن يساعدنا على إدراك ما يجمعنا من إنسانية، ويلهمنا أن نفهم بعضنا بعضاً وأن نهتمّ بعضنا ببعض. وحين تقترن الموهبة الفنية بسخاء النفس، يصبح الفن وسيلة فاعلة لتحسين حياة الناس.

وقال: يدعونا شعار هذه الأمسية، "في دبي نشعر بأننا في بيتنا.. ما حملته معي وما وجدته هنا"، إلى التأمّل في سمة أصيلة من سمات مدينتنا وبلادنا فكل من يتخذ من دبي وطناً له يحمل معه ما يميّزه من معرفة وخبرة وروح مبادرة وتقاليد أسرية وموروث ثقافي وآمال للمستقبل. وفي المقابل، يجد هنا مجتمعاً يوفّر له الأمن والاحترام والفرص وحرية السعي إلى تحقيق تطلعاته.

وأكد معاليه أن ما يميّز دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة حقاً هو أن أبناء دول كثيرة، ممن وجدوا هنا وطناً لهم، أسهموا معاً في بنائه فمن خلال عملنا وإبداعنا وعطائنا والتزامنا تجاه مجتمعاتنا، نسهم جميعاً في استمرار نجاح هذه المدينة المتميّزة وهذا الوطن الاستثنائي. وتقدّم هذه الأمسية تعبيراً جميلاً عن تلك القيم.

وأضاف: يسعدني بوجه خاص أن يُخصّص ريع حفل الليلة لدعم دبي العطاء فالعمل الذي تقوم به دبي العطاء يعود بالنفع على الأطفال والشباب في دولة الإمارات وخارجها ومن أنبل المساعي العمل من أجل الأطفال والفئات الأشد ضعفاً بيننا وبتقديركم للفن وسخائكم تجاه الأطفال هذه الليلة، تجسّدون أسمى الخصال التي يتحلّى بها مجتمعنا.

وقال: لنهنّئ آرت بي إيه بارت ودبي العطاء والفنانين المشاركين وكل من أسهم في هذه المبادرة النبيلة. ونحن حقاً محظوظون بالعيش في بلد نؤمن فيه بقوة العمل الجماعي، وتقترن فيه ثقتنا بالخير في بعضنا بعضاً بإيماننا بقدرتنا على إحداث تغيير إيجابي في مجتمعنا.

واختتم معاليه كلمته قائلاً: ليظلّ التزامنا المشترك بالتراحم والعطاء وكرامة الإنسان مصدر قوة لوطننا وأمل للأجيال المقبلة. شكراً لكم، وأتمنّى لكم أمسية ممتعة.

وأُقيم الحفل برئاسة مشتركة لكلٍّ من باركا شيوكراماني وميدها ناندا، مؤسِّسة "آرت بي إيه بارت"، وبتقديم من "داون تاون فنتشرز"، الشريك المقدِّم، وبدعم من "إلينغتون العقارية"، شريك الأثر، ومنتجع "أتلانتس ذا رويال"، الشريك المستضيف، إلى جانب 5THEAVEN وذا فلاور بروجيكت وكيالي.

وأعرب القائمون على الحفل عن شكرهم لسانجيف ناندا، الداعم الرئيسي لـ«آرت بي إيه بارت»، إلى جانب الشركاء والجهات الداعمة التي أسهمت في إقامة الحفل.

وقال سعادة الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة "دبي العطاء": نتوجّه بجزيل الشكر والامتنان إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، على حضوره حفل آرت بي إيه بارت الخيري 2026، وعلى دعمه المستمر للمبادرات التي تسهم في توسيع نطاق الفرص للأطفال والشباب كما نثمّن شراكتنا المستمرة مع آرت بي إيه بارت، ونشكر جميع الفنانين والضيوف الذين أسهم سخاؤهم في إنجاح هذا الحفل. وانطلاقاً من التزامنا المشترك بدعم الشباب، ستسهم شراكتنا الممتدة منذ سنوات في فتح مسارات جديدة أمامهم، وتوسيع نطاق حصولهم على الفرص والتجارب التي تعزّز فرصهم المستقبلية ومن خلال تزويد الشباب بالمهارات والكفاءات التي تلبّي متطلبات سوق العمل، فإننا لا نعزّز فرصهم في التوظيف على المدى الطويل فحسب، بل نسهم أيضاً في دفع عجلة التنمية البشرية.

وبلغت الأمسية ذروتها مع مزاد خيري أداره توم أوركهارت، وضمّ أعمالاً للفنانة المفاهيمية الهندية فيبها غالهوترا، والفنان النيبالي المعاصر تشيرين شيربا، والفنان الأمريكي المعاصر ديفون ديجاردان، والفنان الهندي البارز باريش مايتي، الذي عاد للمشاركة في الحفل هذا العام.

وأضفت مشاركة الفنانين الإماراتيين الدكتورة نجاة مكي ونجوم الغانم ومنال عبدالله أحمد بن عبود حضوراً محلياً بارزاً على الأمسية. وضمّ المزاد كذلك أعمالاً لضياء علام وبولينا كنياز-بيتوخوفسكي وراسل جيمس، اختارها نيل شوكلا من FSRG، إلى جانب أعمال للفنانين الكوريين ها تاي إيم وكيم نامبيو، اختارتها مؤسسة AiF للأطفال.

وشهد المزاد بيع 15 عملاً فنياً، خُصّصت عائداتها لدعم جهود تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات والفرص التي يحتاجون إليها لبناء مستقبلهم.

وسجّلت لوحة "الصباح الباكر" لباريش مايتي أعلى سعر في الأمسية، إذ بيعت مقابل 300 ألف درهم. وبيع عمل "حارس السكون" لديفون ديجاردان مقابل 110 آلاف درهم، وعمل "قطع" لميدها ناندا مقابل 85 ألف درهم، وعمل "أفق التسامح" للدكتورة نجاة مكي مقابل 70 ألف درهم، وعمل "روح السائر في السماء" (2026) لتشيرين شيربا مقابل 68 ألف درهم، وعمل "ذوبان" لفيبها غالهوترا مقابل 48 ألف درهم.

وإلى جانب المزاد، أتيح للضيوف التبرّع عبر "أشجار التعهّدات"، التي سجّلت 16 تعهّداً بقيمة إجمالية بلغت 43,500 درهم.

وخُصّصت جميع هذه التبرّعات مباشرة لصالح "دبي العطاء"، وأُضيفت إلى إجمالي حصيلة الأمسية.

وتُخصّص كامل حصيلة الحفل لصالح دبي العطاء، لدعم جهودها في إتاحة الفرص للشباب، ولا سيما المنتمين إلى الأسر محدودة الدخل والفئات المحرومة، لاكتساب كفاءات قابلة للتطبيق في مجالات متنوعة ومهارات تساعدهم على التطوّر المهني وتحقيق إمكاناتهم. وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتنمية قدراتهم وإعدادهم بصورة أفضل للمستقبل.

وعقب حفل الاستقبال والعشاء، قدّم المغنّي وكاتب الأغاني البريطاني تشارلي جير عرضاً حياً جمع بين موسيقى البوب المعاصرة وأسلوبه المميّز في العزف على الساكسفون.

وفي وقت سابق من اليوم، جمع لقاء "رانديفو" الخاص الفنانة فيبها غالهوترا والمغنّي تشارلي جير وجايا أسوكان، مديرة معرض الهند للفنون، في جلسة حوارية أدارتها آنا سيمان.

وتمحور النقاش حول سؤال "هل يمكن للفن أن يغيّر العالم؟"، وتناول دور الفن والثقافة في تشكيل وجهات النظر والتقريب بين المجتمعات وإلهام التغيير.

وقالت ميدها ناندا، مؤسِّسة "آرت بي إيه بارت": شكّل حفل آرت بي إيه بارت 2026 احتفاءً بكل ما يجعلنا نشعر بأن دبي وطن لنا، من سخائها وانفتاحها إلى روح الألفة التي تجمع مجتمعها. فقد أسهم كل عمل فني وكل مزايدة وكل ضيف في إنجاح أمسية ستساعد على إتاحة فرص حقيقية للشباب من خلال التعليم. وأتوجّه بخالص الشكر إلى باركا وفنانينا وشركائنا وضيوفنا ودبي العطاء على دورهم في تحقيق ذلك.

وقالت باركا شيوكراماني، الرئيسة المشاركة للحفل: كان لي شرف المشاركة في رئاسة الحفل إلى جانب ميدها لطالما جمعت دبي الناس، ورؤية ضيوف من خلفيات متنوعة يلتقون حول الفن وهدف مشترك ذكّرتنا بما تتميّز به هذه المدينة من قدرة على جمع الناس. وأتوجّه بالشكر إلى كل من شاركنا هذه الأمسية وأسهم بسخاء في دعمها.

ومنذ انطلاقها عام 2022، جمعت منصة "آرت بي إيه بارت" أكثر من 80 فناناً، وباعت أكثر من 85 عملاً فنياً، وجمعت تبرّعات تجاوزت 6.5 مليون درهم، لترسّخ مكانتها بوصفها إحدى أبرز منصات الفنون الخيرية في دبي.. وتنظّم المنصة حفلات ومعارض ومزادات فنية وخيرية لدعم المواهب الناشئة وتشجيع الإبداع وتسليط الضوء على أعمال الفنانين الذين يُحدثون أثراً في مجتمعاتهم. وتدعم المنصة مؤسسات من بينها «اليونيسف» في الهند و«دبي العطاء»، وتوظّف الفن لتحسين حياة الأطفال والمجتمعات المحتاجة.

وأسّس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،"رعاه الله" مؤسسة "دبي العطاء" عام 2007. وتتخذ المؤسسة من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وهي مؤسسة إنسانية عالمية ومنظمة مجتمع مدني ترتبط رسمياً بإدارة الاتصالات العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وتعمل المؤسسة على كسر حلقة الفقر من خلال التعليم وتعزيز التنمية البشرية حول العالم. ومنذ تأسيسها، تطوّرت من مبادرة خيرية وطنية إلى جهة عالمية فاعلة في تطوير التعليم، وأسهمت في تحسين حياة 117 مليون شخص في 61 بلداً نامياً.