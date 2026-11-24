عجمان في 24 نوفمبر /وام/ حققت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة عجمان، تصنيف ست نجوم ضمن نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية 2026، وذلك وفق نتائج الدورة السادسة لتقييم مراكز الخدمات الاتحادية لعام 2026، وتتويجاً لمسيرة تطوير ارتكزت على تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي وتحسين تجربة المتعامل، وترجمتها مؤشرات أداء متميزة، شملت بلوغ معدل زمن تقديم الخدمة دقيقة واحدة، ومعدل الانتظار 36 ثانية، وتحقيق نسبة 99% في مؤشر "نبض المتعامل".

وأكد سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، أن حصول إدارة المرور والدوريات على تصنيف ست نجوم يجسّد التزام شرطة عجمان بترجمة رؤية القيادة الرشيدة إلى خدمات حكومية رائدة، تجعل إسعاد المتعاملين وتحسين جودة حياتهم معياراً لنجاحها، ويعكس دعم وتوجيهات شرطة عجمان، وحرصها على تطوير منظومة خدمات تضع احتياجات المتعاملين في صميم أولوياتها، مشيراً إلى أن الوصول إلى تصنيف ست نجوم جاء ثمرة عمل مؤسسي متواصل، وجهود فرق العمل في تحويل فرص التحسين إلى نتائج ملموسة تعزز كفاءة الأداء وجودة الخدمات.

وأوضح سعادته أن قيمة هذا الإنجاز تكمن في أثره الملموس على تجربة المتعامل، من خلال اختصار الوقت والجهد وتيسير الإجراءات، مشيداً بجهود فريق عمل الإدارة في ترسيخ ثقافة التميز والابتكار، ومؤكداً أن المحافظة على هذا المستوى والبناء عليه مسؤولية متواصلة تستدعي التطوير المستمر واستباق تطلعات المجتمع.

من جانبه أفاد العقيد راشد حميد بن هندي، مدير إدارة المرور والدوريات، بأن الإدارة اعتمدت في تطوير خدماتها على تحليل بيانات المتعاملين ومؤشرات الأداء، والاستفادة من صوت المتعامل ونتائج مجالس المتعاملين، لتحديد التحديات المرتبطة بكثرة الإجراءات وتعدد رحلات الحصول على الخدمة، والعمل على معالجتها من خلال تبسيط المتطلبات وتطوير قنوات تقديم الخدمة والتوسع في الخدمات الاستباقية.

وأشار إلى أن هذه الجهود أسهمت في خفض معدل زمن الانتظار من 48 إلى 36 ثانية، بنسبة تحسن بلغت 25%، مع المحافظة على معدل زمن تقديم الخدمة عند دقيقة واحدة، وتحقيق نسبة 100% في مؤشر رحلة تجربة المتعامل، بما يعكس أثر التطوير في تسهيل الحصول على الخدمات.

وأضاف أن الإدارة أطلقت مجموعة من المبادرات الداعمة لهذا التوجه، أبرزها "نبض الطريق"، و"تصفير البيروقراطية"، و"قنوات المستقبل"، و"كفاءات تقود المستقبل"، ضمن جهودها للارتقاء بتجربة المتعامل وكفاءة التشغيل والتحول الرقمي، ودعم سهولة الوصول إلى الخدمات والاستدامة في الأداء، إلى جانب الاهتمام بجودة حياة الموظفين.

وأكد العقيد بن هندي أن هذا التصنيف يشكّل حافزاً لمواصلة التحسين والابتكار، والبناء على النتائج المحققة لتقديم خدمات أكثر سهولة وكفاءة، ترسّخ ثقة المجتمع وتواكب تطلعاته، وتدعم توجهات شرطة عجمان في تعزيز الأمن وجودة الحياة.