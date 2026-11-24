أبوظبي في 24 نوفمبر/ وام / اختتم مكتب أبوظبي للاستثمار وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي برنامجاً متكاملاً من اللقاءات الاستثمارية والتجارية رفيعة المستوى في نيويورك، تمحور حول النسخة الثانية من ملتقى أبوظبي للاستثمار في نيويورك، وتنظيم برنامج "التواصل مع القيادات التنفيذية العالمية"، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي ومجتمع الأعمال الأمريكي، ودفع الشراكات الجديدة وتدفقات رؤوس الأموال وتوسيع فرص التعاون التجاري عبر الحدود.

وجمع البرنامج ممثلين رفيعي المستوى من الجهات الحكومية ومؤسسات منظومة الأعمال في أبوظبي، لعقد لقاءات مع المستثمرين والمؤسسات المالية والشركات الأمريكية، واستكشاف فرص تجارية جديدة ودعم التوسع الدولي للأعمال.

وشملت الجهات المشاركة دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسوق أبوظبي العالمي، وبنك أبوظبي الأول، إلى جانب عدد من الجهات المعنية الأخرى، بما يعكس تكامل الجهود الرامية إلى تعزيز تنافسية أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار.

واستقطب ملتقى أبوظبي للاستثمار، الذي عُقد في "سيبريانني ساوث ستريت" بنيويورك، أكثر من 460 مشاركاً، من بينهم كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والاستثمار من الجانبين.

وأتاح الملتقى فرصة للتواصل بين نخبة من المستثمرين الأمريكيين والشركات العالمية والمؤسسات المالية ورواد الابتكار التكنولوجي، ومنظومة الاستثمار في أبوظبي.

وتركزت النقاشات على أربعة محاور رئيسية، هي: الابتكار الغذائي، ورأس المال العالمي، والتطوير العمراني والتجارب، والذكاء الاصطناعي.

وفي إطار الزيارة، نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، من خلال برنامج "التواصل مع القيادات التنفيذية العالمية"، 42 لقاء أعمال رفيع المستوى لشركات من أبوظبي، جمعتها بقيادات تنفيذية ومستثمرين وشركاء محتملين في الولايات المتحدة، لبحث فرص الشراكات التجارية والاستثمارية، والنفاذ إلى السوق الأمريكية، والتوسع الدولي وفقاً لأولويات الشركات المشاركة وخطط نموها.

كما شهدت الزيارة مشاركة فاعلة من مجلس أبوظبي للشركات العائلية، الذي بحث مع مؤسسات أمريكية رائدة في مجالي الأعمال والتعليم فرص التعاون في تطوير القيادات وريادة الأعمال، وإعداد الجيل القادم لقيادة الشركات العائلية، بما يعزز استدامتها وتنافسيتها على المدى الطويل.

وتأتي هذه اللقاءات في ظل تنامي الروابط بين مجتمعي الأعمال في أبوظبي والولايات المتحدة، حيث ارتفعت عضوية الشركات الأمريكية في غرفة أبوظبي بنسبة 20.2% بين عامي 2024 و2026، بما يعكس اتساع حضور الشركات الأمريكية في الإمارة وتنامي فرص تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.

وقال سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة علاقات راسخة تمتد عبر العقود، قامت على التعاون المؤسسي والأهداف المشتركة والروابط الإنسانية، واليوم، تتجاوز شراكتنا من رؤوس الأموال، لتشمل مجالات الاستثمار والتعاون في الخدمات المالية والبنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة والصناعة، وتكمن القوة الحقيقية لهذه الشراكة معاً من فرص ومشاريع مشتركة، فمن خلال الجمع بين التكنولوجيا الأمريكية والخبرات الصناعية المتقدمة، وما تتميز به أبوظبي من قدرات استثمارية وبنية تحتية متطورة وإمكانات واسعة للوصول إلى الأسواق العالمية، يمكننا بناء صناعات جديدة، وتعزيز سلاسل الإمداد وقدرتها على مواجهة التحديات، وفتح آفاق جديدة للنمو تتجاوز حدود البلدين.

كما نظمت غرفة أبوظبي، بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية - أبوظبي، طاولة مستديرة بعنوان "من رأس المال إلى القدرات: الشراكات الإماراتية الأمريكية في الصناعة والأمن الغذائي والاستثمار"، جمعت أكثر من 40 من قيادات الأعمال، لبحث فرص الشراكة في الصناعات المتقدمة وتطوير القدرات الصناعية والتقنيات المرتبطة بالأمن الغذائي، واستكشاف فرص توسع الشركات الأمريكية في أسواق المنطقة انطلاقاً من أبوظبي.

وسلّطت الزيارة الضوء على الزخم المتنامي للاستثمارات الأمريكية في أبوظبي، وأعلنت 26 مؤسسة مالية كبرى تدير أصولاً تبلغ قيمتها نحو 6 تريليونات دولار أمريكي لديها خلال الملتقى عن خطط لتأسيس حضور لها في سوق أبوظبي العالمي خلال العام الحالي، وتشكل المؤسسات الأمريكية أكثر من نصفها، بما في ذلك "بين كابيتال" و"بلو أول".

وافتتحت "كابيتال جروب"، إحدى أكبر وأبرز شركات إدارة الاستثمارات النشطة في العالم، أول مكتب لها في الشرق الأوسط في أبوظبي خلال هذا الإسبوع، فيما تعمل مجموعة الخدمات المالية العالمية "ستيت ستريت" على افتتاح مركز عمليات جديد في مدينة العين، بما يعكس استمرار هذا التطور في العلاقات بين البلدين.

وشملت قائمة المتحدثين سعادة بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار؛ وسعادة آمنة المهيري، القنصل العام لدولة الإمارات في نيويورك؛ وسعادة محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار.

كما جمع البرنامج نخبة من القيادات البارزة في قطاعات الاستثمار والثقافة والأغذية والتكنولوجيا المتقدمة، من بينهم أندرو غوندلاش، عضو مجلس أمناء مؤسسة غوغنهايم؛ وجون إم. تومي جونيور، الرئيس التنفيذي لشركة "هاربورفيست بارتنرز"؛ وأرتورو إليزوندو، الرئيس التنفيذي لشركة "ذا إيفري كومباني"؛ وجيوفاني كولافيتا، الرئيس التنفيذي لشركة "كولافيتا"؛ ونيخيل غويل، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة "آرتشر للطيران".

وتستند المقومات الاستثمارية التي توفرها أبوظبي للمستثمرين الدوليين إلى قوتها المالية وبنيتها التحتية المتقدمة وبيئة أعمالها التنافسية وارتباطها بالأسواق العالمية.

وتتمتع الإمارة بدعم أصول صناديق ثروة سيادية تتجاوز قيمتها 1.9 تريليون دولار، إلى جانب إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية عبر شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة المتنامية لدولة الإمارات.

ومن خلال مكتب أبوظبي للاستثمار، تستفيد الشركات الدولية من خدمات تسهيل الاستثمار والشراكات الاستراتيجية والدعم اللازم لتأسيس أعمالها وتطوير ابتكاراتها وتوسيع نطاق عملياتها، بما في ذلكالشركات العاملة في القطاعات الاستراتيجية، مثل الأغذية والمياه، وعلوم الحياة، والتنقل الذكي وذاتي القيادة، والخدمات المالية.

ويأتي برنامج نيويورك امتداداً للتعاون الاقتصادي المستمر بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري الثنائي 55 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بنمو نسبته 16% مقارنة بالعام السابق.